Святая Екатерина — пример смирения и твёрдости

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7 декабря — день памяти святой великомученицы Екатерины. Она считалась одной из самых красивых и образованных женщин своего времени. Приняв мученическую смерть, она стала символом отваги и преданности христианским ценностям. Об истории её жизни и духовного преображения Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: Pravda.Ru Отец Андрей (Сапунов)

— Имя святой, которую мы сегодня вспоминаем, носит очень много людей во всём мире. Это великомученица Екатерина. Очень многие знают про эту святую, почитают её, приходят в храм в этот день, но мало кто знает, почему мы особо почитаем эту великомученицу, чем она отличается от других великомучеников, мучеников или просто святых жён и мужей.

Жизнь великомученицы Екатерины

Острый ум и талант

В Римской империи во время правления императора Максимилиана жила девушка, звали её Екатерина. Она происходила из знатной, очень богатой семьи, имела достаточно средств и, самое главное, гибкий, пытливый ум. Уже к 18 годам, как говорится в её "Житии", она прочитала труды многих философов, медиков, понимала, о чём они говорят, рассуждала об этом. Мало кто в её окружении мог сравниться с ней в мудрости и поддерживать беседу.

Родители её были тайными христианами, скрывающими свою веру, потому что это был IV век — период жестоких гонений на христиан. В то время в Римской империи было очень много людей, которые могли в любой момент донести на христиан.

Родители хотели, чтобы Екатерина вышла замуж. Но она, обладая острым язвительном умом, отвечала им: "Пускай найдётся тот, кто сравнится со мной хотя бы в философии, чтобы я могла с ним говорить о чём-нибудь". Озадаченные родители решили спросить совета у одного старца и пришли к нему вместе с дочерью.

Мудрый старец, увидев умную не по годам девушку, решил научить её христианским истинам и сказал: "Ты знаешь, есть один юноша, который родился от Бога, от Пречистой Девы Богородицы, которая удостоилась такого счастья за своё послушание и труды. И этот человек был Бог и жил посреди нас, но ныне находится на небесах".

Тогда она сказала: "Покажи мне этого юношу. Я хочу быть с ним знакома, хочу увидеть его, чтобы он женился на мне". На что старец передал ей икону Матери Божьей с младенцем на руках и сказал: "Вот тебе икона, иди домой, закрой дверь и молись ей". Он научил её молитвам, чтобы она могла обратиться к Богу.

Видение во сне

Дома девушка затворила дверь, и начала очень усердно, долго молиться, и незаметно заснула.

Во сне у неё случилось явление Богородицы, стоящей с младенцем и говорящей ему: "Посмотри, разве эта девушка не красива и не добра?" На что младенец Христос, отвечал ей: "Она безобразна и Мне неинтересна. Не хочу на неё взирать".

Тогда Матерь Божия сказала: "Но она же умнее многих философов. У неё огромное количество знаний. Неужели она настолько неинтересна Тебе?" И Господь сказал: "Она бедна и из худого рода, она никогда не будет Мне интересна". Тогда же Пресвятая Богородица в этом видении обратилась к Нему и сказала: "Не отверни от неё Своего лица, но помоги ей узреть истину". И тогда Он обратился к Екатерине и сказал: "Иди к своему старцу, который дал тебе икону, и говори с ним. Пускай он научит тебя тому, что сделает тебя лучше. И тогда приходи ко Мне".

Проснувшись, Екатерина отправилась к старцу и рассказала ему о своём видении. Старец объяснил ей, что она знает многое, но знания её не полезны и не имеют смысла для духовного спасения. Христос, которого она видела, не готов принять её к Себе, потому что она неинтересна, бесполезна.

Старец рассказал ей о Священном Писании, о нравственности, о вере. Она познала христианское учение. И так как учения давались ей очень легко, она смогла осилить это очень быстро и в какой-то момент уже была готова.

Она молилась иконе, которую дал ей старец, и ей опять было видение, где в этот раз Пресвятая Богородица спрашивала Своего Сына: "Неужели и сейчас она тебе неинтересна?" И тогда Он сказал: "Она действительно познала многое, изменила себя, и теперь она достойна называться Моей невестой". После этого Он дал ей перстень, чтобы отметить её как невесту Христову. Проснувшись, Екатерина увидела перстень на своей руке. После этого она стала истинной христианкой и начала проповедовать христианское учение и Евангелие.

Мученическая кончина

Это не осталось незамеченным. Один из императоров решил собрать совет мудрецов толкователей, для того чтобы с ней поговорить. Он знал про её образованность и мудрость, поэтому обратился за помощью ко многим знатным философам, которые собрались ради этого, совершили множество жертвоприношений и решили, что нужно поговорить с ней.

Они долго общались с ней, задавая вопросы о Гомере, об известных философах, задавали различные вопросы, связанные с тем, как она понимает духовную, нравственную жизнь. Но Екатерина была непреклонна и очень твёрдо стояла на том, что всё то, что они делали в Римской империи, не имеет никакого смысла и ей не нужно.

Об этом подробно написано в её "Житии" — очень крупном, объёмном жизнеописании.

Дискуссия была очень долгой, Екатерина отстаивала свою точку зрения, рассказывала о христианстве. Но никто не поверил её рассказу. Было принято решение её умертвить. Она подверглась множеству мучений, но Господь сохранял её, пока она сама уже не стала молиться Ему, чтобы Он принял её мученическую кончину и она смогла воссоединиться с Ним на небесах.

Так и произошло. После молитвы она обратилась к палачу и сказала: "Делай своё дело". И тот отсёк ей голову. Так она почила и осталась на небесах рядом с Иисусом Христом.

От гордыни к смирению

Для нас с вами это очень важный момент. Среди нас есть люди, называющие себя мудрыми, потому что у них есть седина в бороде и в волосах и они считают, что, прожив жизнь, знают всё. Есть люди, которые об этом совершенно не задумываются и не говорят, живут своей обыденной жизнью. Есть пример великомученицы Екатерины, которая была настолько умна и образована, что высокомерно не замечала ничего происходящего вокруг. Она вознеслась в своей гордыне, не понимая, что такие ум и талант быстро учиться и понимать ей даровал Господь. Она, как и многие из нас, думала, что всё у неё получается только потому, что она такая прекрасная, умная, хорошая.

Нам свойственно приписывать себе какие-то свои победы и достижения, а в несчастьях и неудачах обвинять Господа — почему не помог, не помешал. Так уж мы устроены с начала времён.

Для нас с вами великомученица Екатерина интересна тем, что её гордыня сделалась для неё отправной ступенью, помогающей чего-то достичь. Она говорила: "Я хочу познать, увидеть то, что мне должно было быть показано. Я хочу стать лучше". Это неплохое качество, и она направила его в правильное русло благодаря благочестивому старцу, давшему ей икону, обучившему её, объяснившему ей, что в действительности есть истина, зачем и как нужно жить. Осознав это, она смогла остаться твёрдой в своей вере до конца. Множество испытаний выпало ей за её короткую жизнь, которую она с достоинством прожила.

Среди святых было много умных, образованных людей. Например, апостол Павел. Мы все знаем его как умнейшего человека, искусно преследовавшего христиан, любыми способами боровшегося с ними. Но Господь направил его силы и усердие в нужное русло. И Павел стал великим человеком, потому что он применил свои силу, знания, все свои умения, чтобы прославить своими делами Бога, сделаться учителем. У нас остались его послания. Они одни из самых объемлющих, самых вразумляющих нас.

Так же и великомученица Екатерина: она была горделива, но стала смиренна. И в своём смирении сделалась лучше, красивее и духовно, и нравственно. Ум, желание, сознание, сердце, душа соединились в ней в единое целое и дали прекрасный плод.

Наверное, это то, ради чего стоит каждому из нас жить и трудиться. Поэтому мы очень часто воспоминаем эту святую. Перед нами удивительнейшая жизнь человека, который смог изменить самого себя. Это для нас великий пример. Порой мы не можем изменить простые, элементарные вещи: свои привычки, желания, хотения, мы не можем побороть свою лень. Я не говорю уже о молитве, исповеди, причастии, посещении храмов, посте, о воцерковлении.

И пусть нам пример великомученицы Екатерины будет во вразумление. Пускай каждый из нас задумается: "Могу ли я так?" У каждого из нас есть какой-то талант: у кого-то очень хорошая память, кто-то умеет петь, рисовать, готовить, быть хорошим родителем.

Готовы ли мы направить свой талант в русло помощи другому человеку, хотя бы своим близким, своей семье? Делаем ли мы это? Совершаем ли простые вещи, делающие нас лучше, делающие нас людьми? А если мы ещё не сделали этого, то, может быть, стоит начинать?

Потому что никто не знает, сколько у нас есть времени. Сегодня мы с вами живы и здоровы, а завтра всё может быть по-другому. Всё в руках Божьих. Но всё и в наших руках. По нашим просьбам, по нашим делам и поступкам Господь нам или увеличивает это время, чтобы мы его правильно прожили, или сокращает его.

Посему хочу поздравить всех, кто носит имя Екатерины, с великим праздником вашей небесной покровительницы. Хочу пожелать, чтобы на её примере вы учились жить правильно. Старайтесь быть достойными православными христианами и двигаться в правильном направлении.

Всем нам желаю помощи Божьей, терпения, здравия, разумности и всех благ. Оставайтесь с Богом. Всего хорошего!

Уточнения

Екатери́на Александри́йская (греч. ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη ἡ Μεγαλομάρτυς; 287—305) — христианская великомученица, родом из Александрии, мученическую кончину которой относят ко времени правления римского императора Максимина (или Максенция).



