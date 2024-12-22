Икона Божьей Матери Нечаянная радость: чудо прощения

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22 декабря Русская православная церковь отмечает праздник одного из самых чудотворных образов Пресвятой Богородицы — иконы "Нечаянная радость". Она посвящена духовному исцелению грешника, возможному через молитву Божией Матери. Об истории и значении праздника Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: http://iconstudio-by.org/galereja7.html by Анонимный, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Икона Божией Матери Нечаянная радость, Белоруссия

— Сегодня мы вспоминаем икону Пресвятой Богородицы, называется она "Нечаянная радость", то есть неожиданная радость. На иконе изображён человек на коленях, простирающий руки к иконе Пресвятой Богородицы.

Иконографический сюжет

Иконографический сюжет таков. Жил некий юноша, одержимый многими грехами и ведущий неправедную жизнь. Перед совершением неблаговидного поступка он имел обыкновение молиться Богородице, произнося такие слова: "Радуйся, Благая, Господь с тобой". Юноша просил у Неё помощи в своих непотребных делах.

Но как-то раз во время молитвы он увидел, что изображение на иконе ожило, а у Младенца из ран на руках, ногах и из-под ребра течёт кровь. И тогда юноша в ужасе упал на колени и спросил: "Как же так, кто же сделал такое?" На что Пресвятая Богородица сказала: "Ты и подобные тебе своими грехами и поступками греховными до сих пор продолжаете распинать сына моего".

Юноша начал молиться и искренне просить Господа о прощении. В его жизнеописании говорится, что Пресвятая Богородица просила своего Сына помиловать грешника: "Прости его, ведь он действительно не ведал и не знал". И Иисус Христос отвечал ей: "Не обижайся на меня, моя Мать, но не могу я его простить, потому что совершает он дела непотребные и при этом молится, чтобы получить наше благословение на свои непотребства". И тогда юноша упал на колени и сказал: "Буду здесь лежать и молиться, просить прощения у Тебя. Покуда Ты не простишь, отсюда не уйду". Он не оставлял своих молитв, пока Господь не простил его. После этого молодой человек изменился: он перестал грешить и начал вести благочестивую жизнь.

Что символизирует икона "Нечаянная радость"

Для нас с вами эта икона символизирует обычную человеческую жизнь, ведь в той или иной мере мы все похожи на этого человека. Потому что в нашей жизни есть как любовь, так и ненависть, как радость, так и горе, есть зло и есть добро. Если мы почитаем книгу Бытия из Библии, Ветхого Завета, то увидим, что вскоре после того, как Адама и Еву изгнали из рая, у них родились дети, Каин и Авель, и один убил другого от зависти и от великой ревности.

О чём это говорит? О том, что природа человека не изменилась, мы живём так испокон веков. Кто-то может совладать со своими грехами и страстями, кто-то не умеет это делать, а кто-то и не хочет ничего менять. Наверное, каждый из нас желает, чтобы Господь поступал с ним хорошо. Никто не хочет получить то, что заслуживает своими поступками, всей своей жизнью. Все хотят, чтобы беда обошла его стороной.

Кто-то из мудрецов сравнил нашу жизнь с чашей, в которую постепенно, по капле, капает вода или насыпается песок... Можно применить любую метафору, но суть её остаётся неизменной: в какой-то момент сосуд переполняется. Существует даже такая фраза: "Переполнилась чаша терпения". И мы порой так поступаем в жизни, говорим: "Всё, терпению нашему пришёл конец, терпение лопнуло". Это значит, что наступил предел.

И в нашей жизни наступает момент, когда мы своими поступками переполняем чашу терпения, и Господь посылает человеку напоминание, чтобы он задумался о том, как он живёт и что делает. Икона "Нечаянная Радость" служит этому примером.

Я думаю, если кто-то из нас вдруг увидит распятого младенца Христа, на теле которого появилась кровь, жизнь его после этого изменится очень сильно и кардинально. И в нашем сознании на всю оставшуюся жизнь должны запечатлеться слова Пресвятой Богородицы:

"Вы до сих пор своими делами и грехами распинаете сына моего".

Каждый из нас, совершая непотребные и неугодные дела и поступки, распинает Христа и наносит Ему всё большую рану за то, что он сделал для нас, за Его доброту, любовь, за то, что Он нас не карает и не обрывает нашу жизнь. Но мало кто из нас это понимает. Каждому из нас нужно как можно чаще вспоминать об этом и как можно больше задумываться, не распинаем ли мы своими делами Господа Бога.

Мы, подобно тому юноше, порой собираемся совершить какие-то дела или поступки, и чтобы всё получилось, мы молимся: "Господи, помоги мне в этом". Хорошо, что мы молимся, — может, вразумление быстро придёт. Но у нас должен возникнуть вопрос: "Что хорошего в этих делах? Что полезного из этого будет?"

Можно сколько угодно оправдывать все злые дела. На свете существовало множество великих людей, которые принесли огромную боль человечеству: развязывали войны, уничтожали целые народы, предавали страшной смерти святых мучеников, особенно первых христиан. Все они считали, что преследуют благую цель. Но, как известно, благими намерениями дорога в ад вымощена. Это относится и к нам. Мы хоть и не великие властители, но тоже влияем на жизнь людей, которые находятся рядом с нами. Своими поступками мы портим жизнь другим людям или, наоборот, помогаем им. Об этом нужно задумываться, размышлять каждый день: "Что я делаю и на что прошу благословение у Бога?"

Поэтому будем стараться лишний раз задумываться о своих делах и поступках и их последствиях.

И сегодняшний праздник ещё раз напоминает нам о том, как все мы, от самого ничтожного до самого высокого, можем изменить свою жизнь.

Есть множество примеров святых отцов, которые были жуткими людьми, но в какой-то момент изменились и стали совершенно иными. Например, царь Давид Псалмопевец, автор Псалтири, которую мы с вами читаем, был жутчайший человек: он убил своего начальника ради того, чтобы завладеть его женой, творил ужасные беззакония. Но в какой-то момент вдруг осознал свои грехи и изменился. Он написал псалмы, своего рода покаянную песнь, много молился. Мы до сих пор читаем эти псалмы на богослужении в церкви, они стали важной, неотъемлемой частью христианства.

На осознание своей греховности требуются

сила,

воля,

крепость

и желание,

которых я хочу всем нам пожелать в этот прекрасный день празднования иконы Божией Матери "Нечаянная радость".

По молитвам Пресвятой Богородицы да поможет нам Господь осознать наши грехи и изменить себя, разобраться в своей жизни и понять, что мы делаем неправильно. Помогай нам всем Господь. Всем желаю здравия, терпения, разумности и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом! Всех благ!

Уточнения

Икона Божией Матери «Нечаянная Радость» — почитаемая чудотворной в Русской православной церкви икона Богородицы.

