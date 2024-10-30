Иверская икона Божьей Матери: история и значение чудотворного образа

Иверская икона Божьей Матери издавна считается одной из самых известных образов Богородицы на Руси. По преданию, она была написана самим апостолом Лукой. Об истории иконы и её значении для верующих рассказал отец Андрей (Сапунов).

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История обретения иконы

— Примерно в IX веке на Афоне монахи Иверского монастыря вдруг увидели огненный столб, исходивший из середины моря. Они с трудом смогли разглядеть предмет, находящийся рядом, и недоумевали, что это такое. Одному из старцев, которого звали Гавриил, было видение. Ему во сне явилась Пресвятая Богородица и сказала: "Пойди и забери Мою икону, которая находится там, где этот столб".

После утреннего молебна все монахи Иверской обители вышли на берег моря, и Гавриил пошёл по воде, он взял икону и принёс её в монастырь.

Образ поместили на самом главном месте внутри храма, прямо посередине, но придя утром, монахи увидели, что иконы нет. После поисков икону обнаружили над воротами арки входа в монастырь. Помолившись, монахи вернули её на старое место. На следующее утро икону вновь обнаружили над монастырскими воротами. Так повторялось несколько раз, пока Гавриил не услышал голос, который сказал ему: "Оставьте Меня там, где Я сейчас нахожусь; буду защитницей этого места".

С тех пор икона никогда не покидала Афона. Она стала поистине чудотворной. Греция и Афон в те времена часто осаждались завоевателями. Но по великим молитвам святых угодников и неустанному заступничеству Пресвятой Богородицы было совершено множество чудес: корабли сами тонули в море, враги не могли подступиться к Иверской стороне Афонского монастыря, продукты питания в монастыре чудесным образом восполнялись. Очень много исцелений было от этой иконы.

Я лично видел эту икону. Это действительно удивительное место, удивительная икона, и удивительное состояние охватывает человека при виде её. Поэтому много сотен лет люди приходят к ней, поклоняются и молятся. Их молитва крепка и сильна. Пресвятая Богородица не перестаёт помогать и до сегодняшнего дня.

История иконы

Примерно в 830-х годах в Никее, в Греции, жила благочестивая вдова, у которой хранилась икона Божьей Матери. При императоре Феофиле, правившем в то время, иконоборцы уничтожали святые иконы и прочие христианские ценности. Когда к этой вдове пришли воины и увидели икону, спрятанную в доме, один из воинов бросил в неё копье, и все увидели, как из лика Богородицы потекла кровь. Эта отметина сохранилась на иконе до сих пор.

Воины пришли в ужас, а вдова, дав им денег, попросила не трогать икону до утра. Той же ночью она пришла к берегу моря, положила икону на воду и помолилась Пресвятой Богородице, чтобы Она защитила их. И — о, чудо! — она увидела, что икона поднялась вертикально и поплыла сама, без ветра, в глубину моря. Два века спустя икона попала в Иверский монастырь.

Значение иконы

Для нас с вами как для православных христиан эта история — ещё одно напутствие. В чём же оно состоит?

В первую очередь в том, что не всё возможно от человека, но всё возможно от Бога. Это ещё одно напоминание нам о том, что Пресвятая Богородица заботится обо всех, кто приходит к Ней и говорит Ей: "Радуйся".

Как заботливая мать, раскрывает Она над всеми нами свой покров, омофор, защищая нас, помогая нам. Но по истинной вере. Если человек не верует, то помощь к нему не придёт. Разве только свершится великое чудо, чтобы вразумить этого человека.

Но человек, верующий чётко и тонко, понимает, что такое помощь Божья, что такое участие Бога в жизни человека и для чего это ему даётся. На протяжении долгих столетий люди поклоняются иконам и получают утешение, они приходят со своими скорбями, и Господь помогает им. Помогает не просто потому, что Он их любит, но ещё и тогда, когда человек понимает, что без помощи Божьей он не может разобраться в своей жизни, измениться.

Помните такие слова из Евангелия? Всегда, когда Господь исцеляет какого-либо человека, Он подходит к нему и говорит: "Веруешь ли ты, что Я могу тебя исцелить?" И когда Господь получает положительный ответ: "Да, истинно верую", — тогда Он исцеляет. Он ни к кому не приходит, не говорит: "Так, Я хочу тебя исцелить, иди сюда. Я тебя исцелил. Всё, отдыхай. Я такой хороший, Я всех исцелил". Нет. Мы должны прийти сами, через скорбь и боль, которые чаще всего сами себе придумываем.

Ведь часто мы придумываем себе кучу проблем, которые очень хорошо и отважно преодолеваем. Но это не всегда получается. И когда мы начинаем биться, искать выход, спрашивать у других людей, не можем получить ответа, и в какой-то момент говорим: "Господи, помоги". Хотя с этого и нужно было начинать. В начале любого дела нужно попросить у Господа благословение. А ещё лучше задать себе вопрос: "А угодны ли мои дела и действия Богу?" Если чувствуем, что не угодны, то зачем вообще начинать?

К сожалению, очень многие поступки мы совершаем лишь потому, что нам так хочется, потому что мы считаем себя умнее всех. Порой мы упираемся, как бараны, рогом в пол, и говорим себе: "Всё в этой жизни будет так, как я сказал". А правильнее было бы сказать: "Кто я в этой жизни? Я в ней центр? Нет. Я умер, пришёл другой". Ежесекундно, ежеминутно умирают тысячи людей, на их место приходят новые. И каждый новый человек думает, что он умнее всех.

Так думать неправильно и глупо. Всем нам должны быть образцами кротости и смирения Иисус Христос, Его ученики, святые апостолы, и, конечно же, Пресвятая Богородица. Этой женщине выпало огромное страдание: она видела смерть своего чада, которого мучили на её глазах. Пережив это, она не оставила своей веры. Она во младенчестве была приведена в храм, она была отдана Богу и осталась с Богом до самого своего последнего дня.

По молитвам Пресвятой Богородицы, при помощи Её икон, которым мы можем поклониться и помолиться, да поможет нам Господь уразуметь наши грехи, осознать нашу жизнь, стать лучше и правильнее.

Желаю всем нам помощи Божьей, терпения, разумности в нашей жизни, делах и поступках. Оставайтесь с Богом. Всех благ!

Уточнения

И́верская ико́на Пресвято́й Богоро́дицы, или Врата́рница, или Привра́тница (греч. Πορταΐτισσα — Портаитисса) — православная икона Девы Марии с Младенцем, почитается как чудотворная.



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