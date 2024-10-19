Почему апостола Фому называют неверующим

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19 октября Православная церковь отмечает день апостола Фомы — одного из 12 учеников Иисуса Христа. Что он был за человеком и почему его называют "неверующим", Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня Церковь празднует день апостола Фомы, человека, имя которого давно уже стало нарицательным.

Мы очень часто говорим: "Фома неверующий". Его неверие возмутило, наверное, многих людей, которые начали читать Евангелие, изучать Новый Завет и жизнь Иисуса Христа.

Апостол Фома был человеком действительно твёрдым и крепким в своём стремлении познания, в своей жизни. Чем он отличался в первую очередь? Когда Иисуса Христа уже забрали на суд и ученики, встречаясь друг с другом, говорили об этом, Фома сказал один из первых: "Пойдём туда, с Ним и умрём". Вряд ли такие слова мог сказать человек трусливый или малодушный.

Поэтому, когда мы слышим слова о его неверии, в первую очередь надо задуматься, почему он так сказал, почему он известен как неверующий Фома. Он говорил своим ученикам: "Пока я сам не увижу, пока сам не потрогаю руками, и не почувствую язвы гвоздинные, и ребро прободенное — не уверую".

Многие святые отцы, особенно Иоанн Златоуст, объясняют это следующим: апостол Фома руководствовался в жизни фактами, он большой молодец, потому что он не верил всему тому, что ему говорили и что происходило вокруг.

Что же увидел Фома? Он увидел радующихся апостолов и учеников, которые говорили: "Мы видели Господа нашего Иисуса Христа!" Он посмотрел на это внимательно и задумался, правда это или нет.

"Хочу сам увидеть". В нём мы видим какую-то твёрдость, даже упёртость, которая меняет очень многое в жизни человека и делает его хуже.

В нашей жизни существуют определённые этические понятия. Одно из них заключается в том, каждый из нас должен доверять другому человеку. Да, по сути, должен доверять. Но зачем? И сможем ли мы, когда умрём, прийти ко Господу и сказать: "Господи, я же доверял этому человеку, а он взял и обманул меня"? А не задаст ли Господь нам вопрос, не скажет ли: "Я тебе для чего мозги дал? Для чего глаза дал, уши, руки, ноги? Чтобы ты что делал? Просто шапку носил?" Нет. Он дал нам эти мозги для того, чтобы мы видели, с кем разговариваем, о чём разговариваем, и заблаговременно познали и поняли, какой это человек, что хочет он сделать.

Ведь сам Христос прозревал души людей. Мы с вами видим в Евангелии множество примеров этому. Когда Он испытывает самарянку, то говорит: "Негоже взять хлеб от детей своих и бросить псам". Жестоко? Жестоко. Он задаёт вопрос другой самарянке, встретившейся Ему у колодца: "Сколько было у тебя мужей?" Казалось бы, к чему весь этот разговор? А к тому, что Господь понимает, с кем Он разговаривает, на каком языке Ему нужно говорить, чтобы объяснять что-то.

Этот очень интересный момент, который мало кто вспоминает в нашей обыденной жизни, особенно православные христиане. Мы думаем, что всем всегда нужно доверять. Но доверие приходит к человеку с возрастом, с опытом, с умом. Когда человек возрастает духовно, он начинает понимать, что такое доверие и кому можно его оказывать.

И нам пример — апостол Фома, который усомнился даже в словах учеников Христа, которые были ему ближе, чем все остальные люди на Земле. Но он усомнился и сказал: "Пока сам не посмотрю — не уверую". С одной стороны, вроде твёрдо, жёстко и даже глупо. А с другой стороны, человек сделал правильный выбор: лишний раз перестраховался. Ведь тут перед ним самим стоит огромная задача: поверить в это или не поверить, следовать дальше этому учению или не следовать. Способность сомневаться полезна каждому, сомнения должны быть в нашей жизни. Не, развесив уши, слушать всех вокруг и верить тому, что нам говорят, но проверять.

Нам не зря Христос говорит: "Исследуйте Писание". Потому что, только исследовав Писание, ты можешь понять его и жить по нему. Только таким образом ты сможешь действительно научиться чему-то.

Апостол Фома не сделал ничего плохого. Он поступил совершенно верно и чётко. И когда Господь пришёл к нему на восьмой день, Он сказал: "Фома, иди, вложи руки свои, пальцы свои в Мои язвы гвоздинные, потрогай ребро, которое ты хотел". И Фома ответил: "Господь мой и Бог мой".

Исповедовал искренно, точно зная, что это Он. И ему не потребовалось проверять, он знал уже о том, что Господь явился к нему, он увидел Его своими собственными глазами, услышал Его, он знал Его поступки и дела. И он признал Его как Господа и Бога своего.

Такое исповедание не каждому под силу. В нашей жизни каждый день происходят чудеса. То, что мы с нашими грехами, делами и поступками до сих пор живы, — уже чудо. Представьте, что нас с вами поставили на небесах судить человека, да мы бы половину человечества давно уничтожили просто потому, что нам что-то не понравилось в этих людях.

Господь даёт нам удивительную, уникальную возможность увидеть самих себя на примере апостола Фомы.

Апостол Фома интересен нам ещё и тем, что ему достались очень сложные регионы для евангельской проповеди. Этот человек пошёл в Палестину, в Парфию (часть сегодняшней Средней Азии), в Индию, в Эфиопию. Церкви, которые он там основал, существуют до сих пор. Даже в Индии живут христиане, и они называют себя Церковью апостола Фомы. Это те люди, которые продолжают евангельскую мысль своей собственной жизни, зная, кто принёс им Евангелие.

Апостол Фома — один из многих учеников, которые приняли мученическую кончину. Проповедуя в Индии, он пришёл в семью одного из местных царей, поговорил с его сыновьями и женой и обратил их в христианство. За это Фома был ввёргнут разгневанным царём в темницу и принял там мученическую смерть. Похоронен он был там же, но позже мощи его были изъяты, и сейчас они находятся в базилике святого Фомы в Ортоне, в Италии.

Для нас с вами этот человек должен быть примером, не осуждающим, но образцом твёрдой веры и реальных поступков, примером тех качеств, которых нам с вами так не хватает в нашей жизни.

Сегодня мы с вами смотрим на те места, где когда-то проповедовал апостол Фома, особенно на Палестину, в которой происходит то, чего никто не хотел бы. А происходит это потому, что у многих людей не хватает крепости, духа и веры, чтобы сказать "нет" своим "хочу", сказать "нет" своим желаниям. И продолжаться это будет до конца дней.

Господь даровал нам такую же уверенность и твёрдость в своих делах, как была у Него. Он даровал нам возможность увидеть правду, увидеть мир своими собственными глазами. Есть великие слова, которые сказал Христос своим ученикам и апостолам:

"Блаженны те люди, которые веруют, не видя Меня. Потому что те, кто видел, не все ещё уверовали. Но те, кто Меня не увидел, тот действительно блажен".

Будем помнить и об этих словах, будем помнить о твёрдости и о сомнении, которое в каждом из нас должно появляться. Сомнения в первую очередь в правильности своих поступков: "Правильно ли я делаю? Правильно ли я говорю? Правильно ли я поступаю? Нужно ли это делать и говорить? Как нужно делать?" Эти сомнения помогут нам ответить на множество вопросов и решить множество проблем, которые возникают в нашей обычной повседневной жизни.

Помогай нам всем, Господь! Терпения, здравия, разумности всем нам желаю и помощи Божьей. С Богом!

Уточнения

Апóстол Фома́ (сир. ܬܐܘܡܐ, др.-греч. Θωμάς, лат. Thomas), иначе называемый «Близнецóм» (ܬܐܡܐ, διδυμος, Didymus) — один из двенадцати апостолов (учеников) Иисуса Христа.



