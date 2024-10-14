Отец Андрей (Сапунов): Покров Пресвятой Богородицы — это праздник надежды

14 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Об истории возникновения и значении этого праздника Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня мы празднуем День Покрова Пресвятой Владычицы нашей

Богородицы и Приснодевы Марии. День этот для нас с вами, православных христиан, живущих на Руси, удивительный и крайне важный. Если мы посмотрим на то количество церквей и храмов, которые нас окружают, то увидим, что покровских храмов у нас достаточно много. И это неспроста.

Само событие, которое дало повод этому празднику, произошло далеко от России, в Константинополе, во Влахернском храме, где лежала часть пояса Пресвятой Богородицы.

Во время всенощной Андрей, Христа ради юродивый, со своим учеником Епифанием вдруг увидел под сводами храма Пресвятую Богородицу, которая вместе с сонмом учеников и святых подошла к Господу и молилась Ему. После окончания богослужения верующие увидели, как Богородица развернула покров (омофор, платок, который женщины в то время носили на шее) и покрыла всех людей, находящихся в храме.

Для нас с вами это очень животрепещущий момент: каждому православному христианину хочется, чтобы была какая-то надежда и заступничество перед лицом Бога. И Пресвятая Богородица дала такую возможность, буквально показала её людям, которые были в том храме и всё видели.

Этот праздник я бы назвал праздником надежды. Надежды на то, что Господь слышит не только наши с вами молитвы. Мы молимся к Пресвятой Владычице нашей Богородице о том, чтобы она попросила перед лицом Сына Своего.

Когда Она просит, то покрывает всех нас этим незримым святым омофором, который дарует нам возможность осознать свои ошибки в жизни и измениться, стать чуточку лучше.

Нам порой не хватает времени для того, чтобы остановиться, забыть об обычных заботах нашей с вами жизни, отвлечься от её ритма и бега и задуматься. Насколько мы с вами православные христиане, насколько мы действительно живём внутри Православной церкви, соблюдаем её законы и каноны.

Покровительство Пресвятой Богородицы даёт нам возможность вдруг почувствовать, что мы не одни, что есть что-то большее над нами. Каждый, кто приходит в храм, наверняка это ощущал: даже когда не происходит богослужения, в церкви не так, как в обычной жизни. Хочется посидеть, подумать, помолчать, просто постоять и насладиться моментом тишины, которая крайне необходима нам в жизни.

Оптинские старцы говорили: "Тот, кто сохраняет молчание, начинает слышать голос Бога".

Это очень важная для нас с вами фраза. Порой мы своими мыслями опережаем события. Зачастую так бывает: мы хотим вроде сделать что-то правильное, хорошее, полезное, но спешим. И, к сожалению, часто бывает верна пословица: "Поспешишь — людей насмешишь".

Можно не только насмешить людей, но и расстроить Господа своими делами и поступками, своей поспешностью.

Когда мы сохраняем тишину, мы вдруг начинаем задумываться о каких-то больших вещах, анализировать ситуации, которые с нами происходят, что случается, что делается. Часто случается у нас: одно слово тебе сказали — ты десять сразу в ответ выдал. Но чем наполнены эти слова? А порой бывает так: человек немногословен, но иногда он говорит буквально два-три слова, и они запоминаются. И многие люди, слыша эти слова, начинают по ним жить.

Тишина, которая нам необходима, может быть достижима не только тогда, когда мы перестаём разговаривать и начинаем молчать, но и в тот момент, когда мы молимся, обращаемся к Богу. Господь нам даёт возможность беседовать с Ним. Ведь молитва — это и есть беседа. И это очень важная составляющая часть жизни каждого православного христианина.

Пресвятая Владычица Богородица показала нам в этот день, что Она не оставляет никого. И поэтому каждый, кто надеется на Неё, видит в Ней источник исцеления своей души, источник решения обычных и не очень проблем, источник нравственной мысли, с которой можно жить и благодаря которой можно действовать.

Поэтому мы с вами знаем очень много храмов на нашей русской земле, посвящённых этому событию. Потому что каждый, кто строил этот храм, наверное, надеялся на то, что Пресвятая Владычица Богородица точно так же когда-нибудь покроет всех тех людей, которые будут в этом храме, своим омофором, и поможет им преодолеть невзгоды, печаль.

Ведь чаще всего мы бежим в храм тогда, когда у нас проблемы. Крайне мало людей, кто приходит в церковь просто так порадоваться и сказать: "Господи, слава Тебе за то, что сегодня я есть и есть всё то, что происходит вокруг меня. Я рад этому". Чаще всего приходят люди со слезами на глазах.

И, конечно же, все всегда ищут какого-то утешения. Посему и праздник этот для нас радостный, с надеждой, с постоянным упованием на то, что Пресвятая Богородица не забудет, не оставит нас, будет с нами всё время и до конца дней.

Так говорят о Ней предания, так говорят святые отцы: Она заступница сирых, заступница людей, которым требуется помощь во всех временах — монахам, священникам, просто обычным людям, матерям, вдовам, дочерям, сыновьям, мужьям, воинам. Она всем является заступницей.

И мы с вами должны относиться к этому с пониманием: не всё так просто, как нам кажется в этой жизни. Невозможно просто встать и сказать: "Хочу, чтобы было что-то лучшее и всё произошло так, как мне нравится". Для этого нужно потрудиться.

Первое, с чего мы можем начать, это сказать: "Положи, Господи, хранение устам моим". Есть такие интересные слова из Псалтири, из псалмов, которые используются и в монастырях, и за богослужением. Пускай Господь сохранит нам возможность попробовать чуточку помолчать, порассуждать в глубине себя. И когда наши мысли соберутся в единое целое, обретут форму внутри нас, мы сможем правильно выразить их своими устами. Чтобы это услышали, поняли, чтобы это было так, как действительно нужно.

Поэтому будем стараться, дорогие друзья, особенно в этот день. Помолимся Пресвятой Богородице, попросим, чтобы Она покрыла и нас с вами своим омофором, даровала нам возможность увидеть свою жизнь, свои ошибки и возможность действительно что-то изменить. Ещё раз всех поздравляю с сегодняшним днём. Всем нам хочу пожелать терпения, здравия, разумности в наших делах и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом, всех благ!

Уточнения

Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы — непереходящий великий православный праздник, отмечаемый Православной церковью.



Омофо́р (др.-рус. амафоръ, амфоръ, амафорий, омофоръ, омфоръ, амθоръ, др.-греч. ὠμοφόριον от ὦμος — плечо и φόρος — несущий), нара́менник, нара́мник (от ст.-слав. рамо, двойственное число рамена — плечо, плечи) — принадлежность богослужебного облачения епископа.



