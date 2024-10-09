Отец Андрей (Сапунов): Иоанн Богослов — апостол Любви

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9 октября Православная церковь отмечает День апостола Иоанна Богослова. О том, кем являлся Иоанн Богослов, специально для Pravda. Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

Фото: commons.wikimedia.org by Dosseman, CC BY-SA 4.0

— Сегодня мы с вами вспоминаем день великого человека, апостола любви, как мы его называем в нашей Церкви, апостола-евангелиста Иоанна Богослова.

Человек этот — выдающаяся личность в церковной истории и в Новом Завете. Этот человек — единственный из всех 12 апостолов, который долго жил и умер естественной смертью. Все остальные апостолы были умерщвлены жестоким способом и не дожили до преклонных лет.

Апостол Иоанн был самым молодым из 12 апостолов-евангелистов. Он был свидетелем всех событий евангельской жизни Иисуса Христа. Когда ему было лет тринадцать-четырнадцать, он был учеником Иоанна Крестителя и застал тот самый момент, когда Господь наш Иисус Христос пришёл к Иоанну креститься на Иордан. Он видел сошествие Духа Святого, он слышал голос с небес, который говорил: "Сей есть Мой Сын возлюбленный, о Нём же благоволю".

Затем, в возрасте 18 лет, он стал учеником Иисуса Христа. У него был брат Иаков, они оба были рыбаками, — братья Зеведеевы. Апостол Иоанн присутствовал и при Преображении Господа нашего Иисуса Христа, он был в Гефсиманском саду и видел предательство Иудой Иисуса Христа, он слышал Его молитву. Он вообще слышал многие вещи, которые не слышали другие люди.

Апостол Иоанн был очень твёрдый человек, который с самого начала своего апостольского служения до самого конца осознавал, что должно произойти.

Многие из учеников Иисуса Христа после Его телесной смерти, в момент Его воскресения и после Его воскресения очень долгое время не могли поверить в это. Было много сомнений, и только Иоанн всё знал и понимал. Он первый пришёл ко гробу Иисуса Христа после воскресения, но не зашёл туда. Он заглянул в пещеру и отошёл, зная, что всё, что было сказано, сбылось. Петру потребовалось войти внутрь пещеры, чтобы поверить, что это случилось. Иоанну этого не требовалось.

Апостол Иоанн оставил нам в конце жизни своё евангельское послание, которое считается одним из самых больших посланий, но по последованию в Евангелии находится самым последним. В нём есть много таких вещей, которых нет в трёх предыдущих Евангелиях. Почему?

В этом Евангелии мы часто слышим слова о любви. Он очень часто и очень просто объясняет, что невозможно человеку прийти к Богу без любви. Эта мысль ярко прослеживается и в его деяниях.

Но также этот человек ещё известен для нас с вами как

человек, написавший "Откровение" — тот самый "Апокалипсис" о

судьбе, жизни человека и о Церкви. Иоанн Богослов (его не зря так именуют) — один из немногих людей, которые в то время получили такой статус. Потому что его мысль и изъяснение о Боге были куда выше, чем у многих других. Он был свидетелем судеб Божьих. Этот человек оставил очень много заметок о том, как жить правильно. Он принял Пресвятую Владычицу нашу Богородицу при кресте, когда Господь заповедовал ему и говорил:

"Иоанн, это Мать твоя, заботься о Ней". А Своей Матери Он сказал: "Это сын Твой, заботься о нём как о своём".

Мы знаем Иоанна как человека, говорящего о любви, как апостола любви.

Есть такой святой Андрей Блаженный, Христа ради юродивый. Он рассказывал о том, что видел в своих видениях, как апостол Иоанн брал цепь и бил бесов, которые всяческими способами пытались приступить к людям.

Мы понимаем с вами, что Православная церковь не просто милая и блаженная со всех сторон, как нам хотелось бы это видеть. И поступки наши тоже порой далеки от всеразрешающей способности всё прощать. Это неплохое качество, которое у нас должно быть, но каждый из нас должен помнить, что все эти люди, о которых мы говорим, евангелисты, были тоже людьми и многие из них имели твёрдый характер, уверенность в своей правоте. Сегодня, к сожалению, многими людьми это воспринимается как что-то неприемлемое.

Они считают, что Церковь должна быть мягонькая, удобная, чтобы человек мог прийти и расслабиться. Запомните, те, кто так думает, неправы. Потому что любовь, терпение, разумность и все наши добродетели появляются тогда, когда человек претерпевает скорби, изменения в своей жизни, которые приводят его к тому, что он начинает осознавать, где он ошибался, а что делал правильно.

Если кто-то думает, что достаточно просто прийти, поставить свечку в церкви и сказать: "У нас всё прекрасно. Мы все любим Бога, и Бог нас любит", — это большая неправда. У нас тому есть последование, и у нас есть слова Господа нашего Иисуса Христа из Евангелия, где Он говорит:

"Не каждый, кто говорит Мне "Господи, Господи", войдёт в Царствие Небесное".

Нам апостол Павел что говорит?

"Вера без дел мертва есть".

Человек без дел не существует, и вера его быть не может. Посему каждому из нас хотелось бы напомнить о страшных событиях, которые грядут и ждут нас. Прочитайте "Откровение" Иоанна Богослова, посмотрите, о чём там идёт речь. И вы увидите обычные человеческие грехи, обычную человеческую жизнь, обычные человеческие алчность, жадность, радость и горе, которые приведут к каким-то последствиям.

Посему каждому из нас хочу пожелать, чтобы в этот день мы смогли осознать самих себя, понять действительность, которая существует на самом деле. Не ту, какой мы хотим её видеть, не ту, которую мы выдумываем, а ту, какая она есть на самом деле.

Эта разумность, живость ума необходимы каждому человеку, чтобы действительно жить. В первую очередь каждый должен смотреть внутрь себя, размышлять о том, кто он есть, что ему надо и как жить дальше. И тому пример нам — Иван Богослов, благодаря которому многое в Церкви изменилось и многое в Церкви стало быть. Поэтому будем благодарны, что Господь нам даёт такую возможность сегодня и сейчас посмотреть на труды этого человека, на его жизнь и постараться прожить свою жизнь достойно.

Помогай нам всем Господь. Всем желаю терпения, здравия, разумности в нашей с вами жизни и помощи Божьей. С Богом, всех благ!

Уточнения

Иоа́нн Богосло́в (Иоа́нн Зеведе́ев, сир. ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ, др.-греч. Ιωάννης τον του Ζεβεδαίου, лат. Ioannes Zebedæi) — один из двенадцати апостолов, единственный из них, умерший естественной смертью.



Открове́ние Иоа́нна Богосло́ва также известное как «Апока́липсис» (др.-греч. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, лат. Apocalypsis Ioannis) — последняя книга Нового Завета в Библии.

