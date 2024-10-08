Отец Андрей (Сапунов): преподобный Сергий Радонежский — отец монашеского движения на Руси

8 октября православные христиане чтут память преподобного Сергия Радонежского — Игумена земли Русской. О жизни святого, значении его наставлений и основанном им крупнейшем русском монастыре Свято-Троицкая Сергиева лавра Pravda.Ru рассказывает отец Андрей (Сапунов).

— Сегодня мы отмечаем день святого преподобного Сергия Радонежского, великого для земли русской святого человека, который заложил основы православной жизни и очень много потрудился для монашества. Именно преподобный отец Сергий Радонежский основал Троице-Сергиеву лавру.

Родился Сергий Радонежский в 1314 году, в семье бояр. Родители воспитывали своего сына в добродетели, прививали евангельские мысли, идеи. Но Сергию Радонежскому, носившему тогда имя Варфоломей, тяжело давалось учение, и он сильно переживал по этому поводу.

Однажды он встретил монаха, молящегося в лесу, подошёл к нему и поведал своё горе: он никак не может запомнить то, что говорится в школе. После этого разговора этот старец достал ковчежец, дал ему кусочек просфоры и сказал, что с благодатью Божьей он сможет воспринять все учения. После этого отрок Варфоломей начал хорошо учиться, понимать и осознавать всё, что происходит вокруг.

Именно поэтому в нашей с вами жизни принято часто молиться Сергию Радонежскому о том, чтобы он вразумил людей, которые пытаются учиться.

Затем Сергий Радонежский хотел уйти в монастырь, но его удерживали родители. После их кончины он вместе со старшим братом решил основать обитель. Это было беспрецедентное решение: уйти в лес, срубить келью, построить часовенку, где можно было бы совершать богослужения. Всё было очень аскетично, даже церковные сосуды были из дерева. Старший брат Стефан обратился к владыке с просьбой прислать священника освятить их келью и храм, чтобы там можно было совершать богослужения. Его просьба была услышана, и на этом месте братья начали потихонечку жить. Со временем Стефан ушёл в Москву, в Богоявленский собор. Он стал настоятелем и духовником князя. А Сергий продолжал дальше трудиться и работать. В какой-то момент вокруг него стали собираться люди, обращались к нему с разными просьбами, просили о молитве. Люди видели в нём праведного человека.

Позже храм разросся. Собралось больше людей, иноков,

которые начали просить, чтобы он стал священником, их духовным наставником. Он же очень долго сопротивлялся этому, потому что не считал себя достойным, полагал, что он должен просто молиться и заниматься своими делами. Но его очень просили, и он стал нести священническое служение, окормляя их не просто духовно, но и молитвенно.

Пересвет и Челубей — битва идей

Для нас образ святого праведного Сергия Радонежского, чудотворца, переплетается с историей России. Особенно это касается смутных времён татаро-монгольского ига. Этот человек исходил большую часть Центральной России пешком, изучил её. Он благословил Дмитрия Донского перед Куликовской битвой. По преданию, общаясь с ним, он рассказал, где на реке Оке есть брод, указал места, где стоило бы поставить заградительные отряды. Благодаря его советам были прекращены попытки татар пересекать реку и внезапно нападать в тех местах, где никто не ожидает.

Мы знаем Сергия Радонежского как великого человека, который воспитал двух великих воинов — Ослябя и Пересвета.

Все знают, что Куликовская битва произошла между татарами и русскими людьми. Всем известен поединок Пересвета с Челубеем. Но мало кто знает, что Челубей был не просто великим воином, владевшим боевыми искусствами, это был человек, познавший очень много духовных практик. В Тибете и в Индии он изучал практики околодуховной жизни, дружил с нечистой силой. Благодаря этому он считался великим воином среди своих, и равных ему не было.

Случилось так, что Господь благословил встретиться Пересвету и Челубею, и там была битва не просто физически крепких людей, воинов, а ментальный бой между учением, странным, сатанинским, с какой-то магией внутри, и учением Православной церкви, Христа, Евангелия.

Это был переломный момент, как и во все времена, во всех событиях, когда мы слышим о войне, о противоборстве, особенно связанных с Россией, или Русью. Мы всегда видим очень интересную задачу: все пытаются уничтожить Православную церковь, любыми способами искоренить нашу веру. Этой цели служили постоянные набеги.

В переломный момент на противоборствующей стороне, среди татаро-монголов, появился человек, который сформировался под влиянием того образа жизни, который был там. И так же вырос у нас человек, который сформировался в нашем настоящем исконном русском духе. И когда они сошлись в битве, произошла очень страшная и сложная борьба на духовном уровне, в которой погибли оба.

Пересвет исполнил великую заповедь, которую Христос даровал нам

в Евангелии: нет большей любви к человеку, чем положить душу свою за други своя. Зная, что он должен погибнуть, принести жизнь в жертву, он совершил подвиг по примеру Иисуса Христа.

Не каждый человек осознаёт и понимает, что на Куликовом поле состоялась битва духовных учений, битва между добром и злом.

Наследие Сергия Радонежского

Сергий Радонежский не дожил до полной победы, свержения ига, но очень много для этого потрудился: всегда молился, благословлял и

даже находился рядом в некоторых битвах. У него была своя маленькая палаточная церковь, в которой он молился всё время. Донской иконой, которая находится сейчас в Донском монастыре, он благословлял на бой Дмитрия Донского.

Сергий Радонежский был одним из немногих людей, кто видел Пресвятую Владычицу Богородицу не в видении сна, не в каких-то явлениях, а непосредственно своими собственными глазами. Молясь в своей келье, он услышал шум и свет. Вышел и увидел Пресвятую Владычицу Богородицу в сопровождении апостолов Петра и Иоанна.

Троица Андрея Рублёва, которая сейчас находится в Троице-Сергиевой лавре, была написана под влиянием изъяснения Святой Троицы самим Сергием Радонежским. Он много говорил о Троичности своим ученикам, и многие благодаря его словам были напутствованы в понимании Святой Троицы.

Очень много трудов положил Сергий Радонежский на то, чтобы воспитать духовно-нравственный образ жизни, особенно в монастырях. Он считается основоположником монашеского движения, пустынного жительства. Даже в Константинополе его знали за его труды. Он не рассказывал чего-то великого, не делал ничего, чтобы всех впечатлить. Он просто жил нормальной, достойной жизнью, как он понимал её по Евангелию. Это великое чудо, именно такими вещами и знаменит человек.

Сергий Радонежский — пример молчания, лаконичности, кротости, смирения, терпения и любви. Он заложил фундамент, на котором построилась Православная церковь. Троице-Сергиева Лавра — это то место, где стали собираться люди не во славу Сергия Радонежского, потому что там сосредоточилась мудрость, там делами восхваляют Господа нашего, Пресвятую Троицу и Писание.

Исполняется великая заповедь Книги Бытия. Для чего Господь сотворил человека? Пусть каждый задастся этим вопросом. Для того, чтобы восхвалить своей жизнью и своими трудами Господа Бога. Это мало

кто знает, и ещё меньше людей в это верит. Но каждый православный христианин должен это понимать и осознавать.

Троице-Сергиева Лавра

Троице-Сергиева лавра — пример именно этого подвига восхваления Господа Бога всеми своими делами. Даже сегодняшняя семинария и академия, церковное образование, начались там.

Сегодняшняя Троице-Сергиева лавра — уже совсем не та, что во времена Сергия Радонежского. Но дух тот же. Люди до сих пор там молятся, терпят и меняют самих себя. И благодаря им, возможно, мы ещё сегодня существуем, наша Церковь существует и страна Россия развивается.

У нас есть великая возможность к этому прикоснуться: каждый может посетить это место и помолиться у раки с мощами. Каждый может прийти туда и попросить Господа вразумить и подсказать, как правильно жить и что нужно делать.

Троице-Сергиева лавра сегодня является и местом патриаршего нахождения в России. Там принимается много важных решений, совершаются поместные архиерейские соборы. И мы искренне веруем, что в этом месте Дух Господень пребывает, есть и будет до конца дней.

Утешение в служении

Для нас же с вами жизнь Сергия Радонежского — это огромный пример. Он происходил из достаточно богатой семьи, у него было всё что нужно для того, чтобы жить и делать всё, что он хочет. Но он избрал путь изменения самого себя, путь борьбы.

Ведь это не просто какой-то глупый человек, который сказал: "Мне плохо даётся учёба, я пойду лучше в монастырь копать грядки". Это не так.

Многие, представляющие себе монастырь прибежищем для людей, которые не преуспели в жизни, глубоко заблуждаются. Чтобы стать настоящим монахом, чтобы посвятить свою собственную жизнь Богу, нужно куда больше, чем просто не уметь ничего делать. Наоборот, в монастырь приходят люди, которые понимают, что в мирской жизни утешения они не найдут. Утешение в том, чтобы выбрать путь служения.

Человек, который избрал этот путь, достоин называться святым. Он жил посреди нас, существовал посреди нас, по его молитвам совершалось огромное количество вещей в этой жизни. Многие люди, приходившие в этот же монастырь, становились святыми. Все они считаются учениками Сергия Радонежского, все они почитают его. Когда он умирал (Господь открыл ему время его кончины), он наставлял своих учеников:

"Живите дальше так же в мире, находитесь в любви. Стремитесь делать всё, что нужно и необходимо, и не берите лишнего. Занимайтесь созиданием своей души, своей нравственности. Всё своё сознание, и душу, и сердце направляйте в эту сторону. Отойду я, но вместо меня Пресвятая Владычица Богородица будет вам помогать, руководить вами и поддерживать вас".

Она наставница монахов, помощница всем тем, кто искренне обращается к ней с просьбой. И Сергий Радонежский удостоился видеть её и общаться, он молился ей всю свою жизнь.

Для нас с вами и для государства Российского это огромнейший пласт истории, на который стоит обратить внимание. Многие приходили в монастырь, молились и просили вразумления, находили там утешение, и Господь решал судьбу всей страны в этом месте, среди этих людей, которые находились возле раки преподобного.

Молились великие князья, потому что на кону была не просто их жизнь, но жизнь всего государства Российского. И Господь посещал, и Пресвятая Владычица по молитвам Сергия Радонежского вразумляла людей, которые делали что-то неправильное. Вся история наша пронизана этими событиями.

Если мы с вами задумаемся, то поймём, что Россия жива благодаря русскому духу, русскому человеку. А что такое русский дух, русский человек?

Это такой же Сергий Радонежский, человек, который, не выдумывая себе ничего лишнего, живёт простыми вещами и твёрдо стоит на границах нашей веры.

Ефрем Сирин когда-то сказал такие слова:

"Дорогие братья, в монастыре своём нам нужно твёрдо стоять на границах нашей веры, не выпускать из неё ничего лишнего и не впускать ничего лишнего. Потому что как только мы уйдём с этих границ, мы потеряем всё".

Поэтому особенно в сегодняшнее время мне хочется пожелать всем нам, чтобы Господь вразумил нас, чтобы Господь даровал нам возможность увидеть наши с вами ошибки и нашу с вами жизнь. И по молитвам преподобного отца Сергия Радонежского, игумена всей России, чудотворца, дал нам возможность окрепнуть в своих позициях, приобрести незлобивое отношение ко всему, что происходит. Злость разрушает нас изнутри. Гнев и злость не могут создать ничего хорошего. Праведный гнев должен существовать, и какая-то злость должна быть, наверное, в жизни человека, но они не должны преобладать.

Будем молиться, чтобы Господь не оставил нас, по молитвам преподобного отца нашего Сергия вразумил и дал нам возможность быть настоящими православными христианами, настоящими патриотами своей страны. Потому что патриоты — это не просто люди, которые кричат и рассказывают, как нужно жить и что нужно делать. Патриоты — это те люди, которые совершают правильные поступки, понимают, что не всё в руках наших и не всё возможно от человека, но всё возможно от Бога.

Ещё раз вас хочу поздравить с сегодняшним днём и пожелать разумности в нашей с вами жизни, помощи Божьей, терпения и простой человеческой радости. Возрадуемся в сегодняшний день о том, что у нас есть такой заступник, что мы можем приехать, поклониться ему и попросить его, чтобы он поучаствовал в нашей жизни. И это даёт нам надежду.

Помогай нам всем, Господь. Терпения, радости и любви. С Богом, дорогие братья и сестры!

Уточнения

Се́ргий Ра́донежский игумен Радонежский, игумен земли Русской, всея России чудотворец (в миру Варфоломе́й; 3 мая 1314 года или май 1322 года — 25 сентября 1392 года) — игумен Русской церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято-Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра).





Тро́ице-Се́ргиева ла́вра (в церковной литературе обычно Свя́то-Тро́ицкая Сергиева лавра) — крупнейший мужской монастырь Русской православной церкви с многовековой историей.

