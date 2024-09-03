Запрет деятельности Российской православной церкви: что делать верующим? Мнение священника отца Андрея (Сапунова)

Священник отец Андрей (Сапунов): "Вера не в названиях, а в человеке"

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Украинская Рада приняла закон, запрещающий в стране деятельность Русской православной церкви Московского патриархата. Что ожидает верующих: раскол или гонения? Как прореагирует мировое религиозное сообщество? На эти и другие вопросы Pravda.Ru ответил священник отец Андрей (Сапунов).

— Верховная Рада Украины приняла закон, фактически

запрещающий деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Что делать верующим: уходить в раскол или претерпевать гонения?

— В общем и целом выглядит это сейчас так. Скорее всего, эта мера и

была направлена на то, чтобы разжечь межконфессиональные вопросы в государстве, расколоть единый народ благодаря таким искусственным вмешательствам в жизнь и свободу вероисповедания. Но гонения на христиан были всегда, ещё во времена первых христиан.

Что человеку делать в ситуации гонения на Церковь

— Что делать верующему человеку на Украине, если он не хочет уходить в раскол? Какие у него есть варианты?

— Вариант всегда был, есть и будет один, как и в древние времена, —

молиться самому.

— Уйти в затвор?

— Конечно. Есть масса вариантов что делать: Господь посреди нас, затвори дверь свою и начинай молитву, то есть молись у себя дома. Так можно противостоять чему-то.

Опасность заключается в том, чтобы мы из людей, просто верующих, не превратились в людей, которые возьмут в руки оружие и начнут отстаивать свою веру.

К сожалению, такое может произойти при недостаточном понимании того, за что мы боремся, при неспособности самого человека, ослеплённого яростью и собственными грехами, понять, делает ли он правое или неправое дело. Очень опасно ступать на этот путь.

Но Господь всегда говорил: "Затвори дверь свою, пускай никто не видит, как ты постишься, как ты молишься. Молись. Там, где ты находишься, там и Господь находится".

Линии раскола Церкви

— Трудно понять логику киевского режима. У них уже идёт разделение украинцев на западных и восточных. А теперь ещё и по религиозному признаку начинают разделять людей. Какую цель они преследуют? Идёт духовная борьба без всякой логики?

— Так и есть. Посмотрите на ситуацию последних пяти-десяти лет на Украине.

Прикрываясь благими намерениями, шли к своей цели. Всё настраивалось на разжигание очагов борьбы непонятно с чем непонятно за что. Я вообще не уверен в том, что у кого-то из руководства Украины есть желание созидать. Есть ощущение, что всё специально делается для того, чтобы все погибли.

Потому что самое плохое, что может случиться в любом государстве, — это развязывание религиозной войны. А именно это сейчас и происходит.

Раскол — это и есть начало этой войны. Так было во все времена. На протяжении всей истории христианской церкви постоянно кто-то говорил: наша вера правильная, а ваша — нет. И всё. И понеслись тысячелетние разборки непонятно во имя чего, непонятно зачем гибли простые люди. Только потому что решили забрать Иерусалим? Зачем он нам, этот Иерусалим? И где он теперь, до сих пор наш?

Реакция мирового религиозного сообщества

— Отец Андрей, как вы считаете, стоит ли нам ожидать реакции

Католической церкви, поместных православных Церквей на скандальное, антихристианское решение Рады? Я слышал, что только Московский патриархат и российский МИД выступили с заявлениями, которые осуждают это решение, но я пока не слышал других голосов. Ещё услышим?

— Я думаю, что мы, конечно, услышим такие голоса. Проблема только в том, что если вы внимательно посмотрите на карту, то увидите, что наши исконные православные Церкви давным-давно точно так же находятся в меньшинстве в государствах, где их высказывания приобретают политический оттенок. И, к сожалению, я не думаю, что у кого-то, даже у той же самой Греции, будет возможность сказать сейчас что-то в пользу России, их высказывания будут называться пророссийскими.

— Они опасаются, что власти могут отобрать у них Афон или разрешить присутствие женщин на этой святой горе, что неприемлемо?

— Конечно, есть масса рычагов влияния. Кроме того, они находятся в конкретном государстве, на территории конкретной страны. Вот наш сегодняшний пример — Украина. На территории этой страны находится Русская православная церковь Московского патриархата.

Какие рычаги воздействия? Суд, запрет, завтра начнут отнимать храмы, что-то ещё делать и т. д. Это всё очень просто решается, особенно в маленьких государствах.

Россия уникальна тем, что это огромная территория, где живёт огромное количество людей, которые что-то ещё пытаются делать, двигать в этой жизни. А взять те же Грецию, Болгарию, Сербию. Они сами по себе достаточно маленькие страны, они хорошие, никто не говорит, что плохие, но даже сейчас они не могут быть с русскими во всех смыслах, пытаются одной ногой стоять в НАТО.

— Возможно ли юридически оспорить это решение, потому что оно не соответствует Конституции?

— Я думаю, так и будет. И если мы перейдём в юридическую плоскость, то увидим, что, скорее всего, найдётся масса прецедентов в международных судах, и это решение, естественно, осудят. Но у нас уже есть ООН, которая осуждает всё, что можно осудить. Они осуждают, что Израиль бомбит Газу, например. И что дальше происходит? Ничего.

Где вера, там и Церковь

— Что будет с существованием православных Церквей, например, в Эстонии? Они поднимают вопрос связи Церкви с Россией. А как ей быть не связанной, если именно Российская православная церковь — это мать Церквей. Найдёт Христос веру на земле, как вы считаете?

— Обязательно найдёт, потому что не перевелись ещё действительно верующие люди. И вера в человеческое происходит не от национальностей и даже не от места, где ты находишься, а от самого человека. То, что сейчас происходит в той же Эстонии, ситуация, неудобная многим сторонам, и самой Европе. Они борются со всем, где имеется название Россия, их просто трясёт до бессознательного состояния, они любыми способами пытаются это выжечь.

Но дело-то не в том, что они поменяют нам название религиозной организации. Можно называться как угодно. Вот останется ли дух веры

православной — вот это будет очень интересно.

Вера не в названиях и не в языке. Она внутри человека, в его восприятии жизни по Евангелию и через призму Евангелия. Жизнь в Боге — это основная цель любого православного христианина, и он может идти к ней в любом месте: хоть в пустыне, хоть в горах, хоть в поселении, хоть посреди моря — где угодно. Конечно, Господь найдёт, я в этом более чем убеждён.

Уточнения

Афо́н (греч. Άθως, в греческих источниках официально именуется Святая Гора, греч. Άγιο Όρος, «А́йо О́рос») — гора (высота 2033 м) и крупнейшее в мире средоточие православного монашества на полуострове Айон-Орос на северо-восточном побережье Греции, между заливами Айон-Орос (Сингитикос) и Иерисос (Акантиос) Эгейского моря.

В системе административных районов Греции имеет название «Автономное монашеское государство Святой Горы» (греч. Αυτόνομη Μοναστικὴ Πολιτεία Αγίου Όρους) и обладает статусом самоуправляемого сообщества 20 православных монастырей, находящихся в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского патриарха (с 1312 года).

Для православных всего мира — одно из главных святых мест, почитается как земной Удел Богородицы. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Одним из самых известных обычаев монашеской горы Афон является запрет на въезд женщинам и самкам животных.



