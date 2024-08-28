Почему Пресвятая Богородица — заступница и защитница? Отец Андрей (Сапунов) о Дне Успения Богородицы

День Успения Богородицы: торжество начала вечной жизни

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28 августа Церковь отмечает светлый православный праздник — День Успения Богородицы. О смысле этого праздника в видеоэфире Pravda.Ru рассказал священник отец Андрей (Сапунов).

— С праздником, дорогие друзья! Сегодня наша церковь празднует Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.

С одной стороны, день смерти Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, а мы празднуем. Наверное, каждый уже знает, что смерть — это не грустное, не трагическое событие, в том числе и успение Пресвятой Богородицы.

Существуют апокрифические предания, в которых говорится о том, как Пресвятая Богородица чувствовала день своей кончины. Она молилась Богу-отцу, Богу-сыну, Святому Духу и просила, чтобы он принял её к себе. И тогда явился архангел и сказал ей: "Не бойся, уже все давно ждут тебя, и всё приготовлено". Затем она просила о том, чтобы все ученики пришли и проводили её в этот день в последний путь. Все ученики Иисуса Христа пребывали в разных местах, но в этот день были чудесным образом перенесены к Пресвятой Владычице нашей Богородице, чтобы побыть с ней, проститься, увидеть её кончину и участвовать в погребении.

Когда Пресвятая Богородица умерла, иудеи, книжники, фарисеи, те, кто очень хотел досадить учению Господа нашего Иисуса Христа, решили, что нужно изъять тело, чтобы никто не поклонялся ему. И тогда процессия, которая шла для погребения, была сделана Господом нашим незримой: её покрыло облако, и стражники не смогли её увидеть.

Но одному человеку — первосвященнику по имени Афония — была явлена процессия. Если вы видели изображение иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, то обратили внимание на изображение человека, у которого отсечены обе руки. В тот момент, когда первосвященник кинулся ко гробу, пытаясь перевернуть его, появился архангел с мечом и отсёк ему руки. В этот же момент первосвященник понял, что это есть чудо, и уверовал. И тогда он обратился к Пресвятой Владычице нашей Богородице и сказал следующие слова: "Пресвятая Богородица, помогай нам". И в этот момент руки приросли обратно, и человек этот, уверовав, присоединился к процессии и шёл вместе с ними до места погребения.

Погребли Пресвятую Богородицу в могиле её родителей — праведных Иоакима и Анны. Существует предание, что апостол Фома опять не успел увидеть погребение и попросился пойти во гроб. И ученики отворили камень и увидели лишь одежду, но не нашли тела. Они поняли, что Пресвятую Богородицу забрал к себе Господь прямо с телом на небеса. Второе же греческое апокрифическое предание гласит, что на третий день ученики-апостолы открыли гроб и не увидели там тела.

Мы с вами должны понимать, что смерть — это конец мирской жизни и начало совсем другой, духовной жизни, которая находится на небесах, жизни вечной, куда каждому из нас хотелось бы прийти, правильно и достойно подготовившись.

Сегодня мы воспоминаем тяжёлое событие, утрату Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Только представьте жизнь этой женщины: родившая ребёнка, услышавшая его проповедь, увидевшая его гонения, мучения, крестную смерть, распятие. Всё это было на её глазах, всё это пережилось в её сердце. И после этого она осталась верной трудам, которые заповедовал Господь наш Иисус Христос. Она осталась таким же участником апостольского служения, как и остальные апостолы, и до конца дней своих пребывала в разных местах, уча каждого, кто хотел слышать о Слове Божьем.

Мы знаем, что Пресвятая Богородица является заступницей и защитницей рода человеческого. Почему именно она, а не кто-то другой? Всё очень просто.

Когда Господь наш Иисус Христос на кресте сказал ученику своему Иоанну: "Се есть мать твоя, заботься о ней и будь с ней рядом", — он как бы сделал Пресвятую Богородицу матерью апостола Иоанна, а тем самым — и всего рода человеческого, который стал почитать её как заступницу свою перед лицом Господа.

Этой единственной святой, не будучи причастной напрямую к Святой Троице, мы молимся "Пресвятая Богородица, спаси нас", теми же словами, что и Господу нашему Иисусу Христу, потому что знаем, что её любовь и участие в нашей с вами жизни куда выше, чем многих других святых апостолов и учеников.

Мы обращаемся к ней и получаем исцеление, особенно в России, где мы можем увидеть огромнейшее количество списков икон Пресвятой Богородицы: Казанская, Владимирская иконы Божией Матери и многие другие. Ей молились многие святые, например, Серафим Саровский. Не зря монашествующие называют её своей заступницей, не зря все люди, которые жаждут исцеления, помощи или участия, обращаются к Пресвятой Владычице Богородице, просят, чтобы она заступилась за нас, чтобы она поучаствовала в нашей жизни.

Поэтому для нас с вами это великий день и великая святая, к которой мы можем обращаться, молиться, и просить, и получать просимое. Она простирает над всеми нами свой омофор и говорит: "Все вы под защитой моей, о вас же ходатайствую перед лицом Бога".

Для нас это надежда, что мы не одни, что кто-то участвует в нашей жизни и просит за нас о том, чтобы мы сделались лучше, чтобы у нас получилось то, что мы просим и жаждем. Конечно же, смотря, о чём мы просим, смотря, с чем мы обращаемся к Господу Богу, к святым, к Пресвятой Владычице нашей Богородице. Если мы просим о помощи в решении своих мирских проблем, то нужно понимать, что каждый из нас должен заниматься в первую очередь духовной жизнью, потому что если наша духовная жизнь не будет развиваться, то внешняя жизнь, о которой мы просим, тоже перестанет развиваться.

Поэтому каждому из нас, особенно в этот день, нужно задуматься, о чём мы просим, о чём обращаемся к Господу Богу и к Пресвятой Владычице нашей Богородице.

Когда мы просим помощи Божьей, участия, вразумления, возможности увидеть свои ошибки, грехи и встать на путь исправления, Господь слышит всегда. И Пресвятая Владычица Богородица в этот момент стоит перед лицом Бога и ходатайствует о нас с вами. И это есть, было, и будет, и неизменно.

Ещё раз поздравляю вас всех с сегодняшним днем, дорогие братья и сестры. Всем нам хочу пожелать, чтобы мы с вами были внимательны к тому, что делаем в своей жизни, о чём просим, с чем обращаемся к Богу. Помогай нам всем Господь. Терпения, здравия и разумности в нашей с вами жизни всем нам желаю. С Богом. Всех благ.

Уточнения

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию кончины (успения) Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии. Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви, а также Украинская грекокатолическая церковь, старообрядцы и некоторые иные празднуют Успение 15 (28) августа (в XX—XXI веках 15 августа по григорианскому календарю соответствует 28 августа по юлианскому). Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю; Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей — 15 августа по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским до XXIX века.

Правосла́вие (калька с греч. ὀρθοδοξία, букв. «правильное славление (прославление)», исторически, по смыслу — «правильное мнение») — одно из основных и древнейших направлений в христианстве, сложившееся на протяжении первого тысячелетия в Византии, в эпоху семи Вселенских соборов. Занимает третье место по численности (около 300 млн человек) среди христианских направлений после католицизма (1,25 млрд) и протестантизма (800 млн).