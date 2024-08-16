Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Андрей Сапунов

15 августа Церковь отмечала день памяти Василия Блаженного. Рассказ о святом и сути праздника от отца Андрея (Сапунова)

Василий Блаженный: подвиг терпения, смирения, любви
1:38
Религия » Религии России » Православие

15 августа Православная церковь отметила день памяти святого Василия Блаженного, московского чудотворца, одного из самых любимых в народе святых. О сути праздника Pravda.Ru рассказал священник о. Андрей (Сапунов).

— Блаженный Василий родился на паперти, на церковных ступенях храма Богоявления в Елохове в 1469 году. Мать его была праведная женщина Анна. Воспитывался Василий в атмосфере духовной нравственности, когда он немного подрос, его отдали в сапожную мастерскую в качестве подмастерья. Как-то раз один купец, который заказывал сапоги себе, шутя задал ему вопрос: "Сможешь ли сделать такие сапоги, которые я не сношу вовек?" На что Василий, обладавший уже тогда даром прозорливости, сказал: "Сделаю тебе такие сапоги, которые ты даже износить не успеешь". Через год этот человек скончался, не успев износить сапоги.

Люди заметили в нём этот дар, сам он тоже стал замечать в себе особое понимание того, что с ним происходит, расстался с сапожным ремеслом и с 16 лет начал ходить по площадям и по улицам. Он выкрикивал какие-то выражения или слова, которые очень часто обличали людей в их грехах.

Как-то он обличил Ивана Грозного на богослужении, когда тот стоял в храме и думал о постройке своего дворца на Воробьевых горах. Василий сказал: "Не о том ты думаешь".

Юродивые люди обличали власть предержащих людей: царей, государей, князей, властителей, — тех, к кому никто другой никогда бы даже не подошёл. А тут юродивый сказал что-то, и обижаться не на что — вроде больной человек.

Василий Блаженный этим стал знаменит, всю свою жизнь, почти 72 года, он положил на то, чтобы остаться в лоне юродства, при этом сохранить свой ум, нравственность, свою душу. Был случай, когда он прогнал беса в человеческом обличии: бес стоял на паперти, попрошайничал, услужливо помогал людям для того, чтобы в них заложить зерно зла. Василий увидел эту личину и изгнал его с площади.

В его житии описан интересный случай: когда он видел, что в каком-то доме происходит веселье, радость, пьянство и гуляние, он подходил к этому дому, обнимал углы и плакал. И многие люди спрашивали его: "Зачем ты это делаешь?" Он говорил: "Я вижу, как скорбящие ангелы стоят извне. Я упрашиваю их молиться Богу об этих людях, чтобы он их вразумил".

В этом проявлялось присущее ему человеческое желание помочь другим людям. Бывает в нашей жизни, что мы очень увлекаемся чем-то: какое-то торжество порой перерастает в непотребные вещи, человеку на следующий день стыдно за своё поведение. Некоторые люди говорят: "Я такой, так живу, так делаю, мне так нравится". Это огромная печаль, потому что в радости нет ничего плохого, но всему должно быть своё время и своя мера. Если пить чрезмерно, будешь пьяницей. Если веселиться чрезмерно, тебе больше ничего другого не захочется, только веселья, радости, чтобы каждый день был как в сказке. Если очаровываться чем-то, ты всю свою жизнь будешь искать это очарование.

Борьба со своими грехами — это один из примеров, который являл святой Блаженный Василий. Он избрал путь юродства — отказ от всего того, что в этом мире хорошо, приятно, интересно. Он бросил всё это, но не ушёл в монастырь, а остался в миру.

Он чётко понимал, что ему надо делать, а чего не надо. Такое понимание себя, своего предназначения нужно всем людям, просто каждый приходит к этому пониманию своим способом, каждому дано прожить свою собственную жизнь. Жизнь Василия Блаженного должна послужить нам примером великой любви к тому, кто рядом, ведь этот святой пытался помочь многим.

  • Он молился и предсказывал в 1547 году пожар Москвы, благодаря этому были предприняты какие-то действия.
  • Он молился о том, чтобы пожар, который посетил Новгород, прекратился.

Юродство — очень трудный путь, юродивый не прикидывается дурачком или сумасшедшим. Он добровольно избирает путь отрешения от земных благ, обличения греха и бескорыстной помощи людям. Его будут многие ненавидеть, потому что он говорит правду и делает необходимые вещи. Благодаря его словам люди начинают задумываться, а правильно ли они живут.

Нам всегда хочется радости, чтобы всё было так, как нам нравится. Но когда приходят испытания, как мы их принимаем, с любовью или с печалью, с радостью или с озлоблением, осуждаем ли мы Бога в этом? Как часто я слышу слова: "Ну где же Господь, почему Он не видит, как я мучаюсь?" В этот самый момент хочется задать вопрос: "О чём ты говоришь? Вот предстанешь ты перед лицом Господа в эту секунду, что ты скажешь ему? Что я, Господи, проклинал тебя, потому что ты почему-то мне не помог?" А Он скажет: "Я дал тебе всё: руки, ноги, голову, уши, глаза, мозги, сердце, душу. Как ты это применил в жизни? Что ты сделал для того, чтобы оставаться человеком?" Наверное, это самое важное, что мы должны слышать для самого себя.

Когда наваливаются напасти, первое, что мы должны, — вспомнить людей, которые это всё переживали, начиная от Иова Многострадального из Ветхого Завета, у которого забрали всё, и он до конца претерпел. Слова Господа нашего Иисуса Христа: "Претерпевший до конца спасён будет". Вспомнить святых, которых мы с вами знаем и чьи имена носим, их подвиг, терпение, мудрость. И Блаженного Василия, день которого Церковь отмечает 15 августа.

Многие знают, что храм на Красной площади в Москве, при котором он похоронен, называется Храм Василия Блаженного. На самом деле никакого отношения он к нему не имеет. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен позже, на том месте, где находилась его могила. Но так велика была народная любовь и почитание этого святого, что люди приходили в этот храм на поклонение его могиле, и в народе стали именовать храм не как Покровский, а как храм Василия Блаженного.

Хотелось бы, чтобы мы с вами задумывались в дни таких святых о том, кто мы есть на самом деле, чтобы их пример для нас был показательным. Истинная суть жизни каждого человека — поучаствовать в жизни другого и не мешать своей жизнью другим людям. Если ты не хочешь смиряться сам — тебя обязательно кто-нибудь смирит, Господь смиряет, потому что Господь гордым противится, а смиренных милует, это сказано Господом нашим Иисусом Христом в самом Евангелии.

Постараемся же сделать подвиг терпения, смирения, любви главным в своей жизни. Дорогие братья и сестры, хочу, чтобы слова, которые вы сегодня услышали, остались внутри вас, хочу пожелать нам всем терпения, здравия, разумности в нашей жизни и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом, всех благ, ангела-хранителя.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие
Обсудить
Новости Все >
Чонгук из BTS выпускает новый документальный фильм "I Am Still" в кинотеатрах по всему миру
Химик-технолог Сергей Белков опроверг миф об аллергии на лактозу
Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
От смеха до слез: что делает фильм "1+1" таким уникальным? Обзор
Обновленный Kia K8 2025: что изменилось в популярном седане
Прокуратура ЯНАО выявила нарушения при производстве молока на местном предприятии
В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО
В отеле в Анапе отказались убирать номер после болезни ребенка
Ценовая политика Geely Monjaro 2024 года: что нужно знать покупателям
ИЯФ начал изготовление вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ
Популярное
Секреты приготовления самой вкусной жареной картошки: как добиться аппетитной корочки

Как приготовить идеальную жареную картошку с хрустящей корочкой. Советы и секреты, которые помогут добиться восхитительного результата.

Жареная картошка как в ресторане: 7 шагов к хрустящей корочке
Фаршированные вегетарианские перцы: вкусный рецепт с рисом, чечевицей и шампиньонами
Фаршированные перцы: готовим их без мяса, но начинка получается не менее сытной
Во время жарки котлет образуется чёрная сажа: что делать, чтобы этого не было
Сводка с фронта: Зеленский очень просит Сырского найти людей для Курской области, наступление ВС РФ на Покровск
Курская авантюра Киева превратится в крах для армии Украины на Восточном фронте Дмитрий Плотников Курская область: почему Россия получила горячие бои там, где не ожидала Андрей Николаев Японская экономика погибает, но спасает долговую систему США Любовь Степушова
Узнайте секрет идеального томатного сока, который вы будете готовить каждую зиму
Салат на зиму с кабачками, помидорами и сладким перцем: объеденье, да и только
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
ОДКБ игнорирует атаку ВСУ в Курской области: причины, реакция России
Последние материалы
Минтруд предложил учитывать нестраховые периоды при оформлении пенсии
От смеха до слез: что делает фильм "1+1" таким уникальным? Обзор
Обновленный Kia K8 2025: что изменилось в популярном седане
Прокуратура ЯНАО выявила нарушения при производстве молока на местном предприятии
Василий Блаженный: подвиг терпения, смирения, любви
В Ставрополе стартовал межрегиональный этап соревнований "Кубка защитников Отечества" среди участников СВО
В отеле в Анапе отказались убирать номер после болезни ребенка
Ценовая политика Geely Monjaro 2024 года: что нужно знать покупателям
ИЯФ начал изготовление вакуумных камер накопительного кольца синхротрона СКИФ
Страхование жизни стало более прибыльным в 2024 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.