15 августа Церковь отмечала день памяти Василия Блаженного. Рассказ о святом и сути праздника от отца Андрея (Сапунова)

Василий Блаженный: подвиг терпения, смирения, любви

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15 августа Православная церковь отметила день памяти святого Василия Блаженного, московского чудотворца, одного из самых любимых в народе святых. О сути праздника Pravda.Ru рассказал священник о. Андрей (Сапунов).

— Блаженный Василий родился на паперти, на церковных ступенях храма Богоявления в Елохове в 1469 году. Мать его была праведная женщина Анна. Воспитывался Василий в атмосфере духовной нравственности, когда он немного подрос, его отдали в сапожную мастерскую в качестве подмастерья. Как-то раз один купец, который заказывал сапоги себе, шутя задал ему вопрос: "Сможешь ли сделать такие сапоги, которые я не сношу вовек?" На что Василий, обладавший уже тогда даром прозорливости, сказал: "Сделаю тебе такие сапоги, которые ты даже износить не успеешь". Через год этот человек скончался, не успев износить сапоги.

Люди заметили в нём этот дар, сам он тоже стал замечать в себе особое понимание того, что с ним происходит, расстался с сапожным ремеслом и с 16 лет начал ходить по площадям и по улицам. Он выкрикивал какие-то выражения или слова, которые очень часто обличали людей в их грехах.

Как-то он обличил Ивана Грозного на богослужении, когда тот стоял в храме и думал о постройке своего дворца на Воробьевых горах. Василий сказал: "Не о том ты думаешь".

Юродивые люди обличали власть предержащих людей: царей, государей, князей, властителей, — тех, к кому никто другой никогда бы даже не подошёл. А тут юродивый сказал что-то, и обижаться не на что — вроде больной человек.

Василий Блаженный этим стал знаменит, всю свою жизнь, почти 72 года, он положил на то, чтобы остаться в лоне юродства, при этом сохранить свой ум, нравственность, свою душу. Был случай, когда он прогнал беса в человеческом обличии: бес стоял на паперти, попрошайничал, услужливо помогал людям для того, чтобы в них заложить зерно зла. Василий увидел эту личину и изгнал его с площади.

В его житии описан интересный случай: когда он видел, что в каком-то доме происходит веселье, радость, пьянство и гуляние, он подходил к этому дому, обнимал углы и плакал. И многие люди спрашивали его: "Зачем ты это делаешь?" Он говорил: "Я вижу, как скорбящие ангелы стоят извне. Я упрашиваю их молиться Богу об этих людях, чтобы он их вразумил".

В этом проявлялось присущее ему человеческое желание помочь другим людям. Бывает в нашей жизни, что мы очень увлекаемся чем-то: какое-то торжество порой перерастает в непотребные вещи, человеку на следующий день стыдно за своё поведение. Некоторые люди говорят: "Я такой, так живу, так делаю, мне так нравится". Это огромная печаль, потому что в радости нет ничего плохого, но всему должно быть своё время и своя мера. Если пить чрезмерно, будешь пьяницей. Если веселиться чрезмерно, тебе больше ничего другого не захочется, только веселья, радости, чтобы каждый день был как в сказке. Если очаровываться чем-то, ты всю свою жизнь будешь искать это очарование.

Борьба со своими грехами — это один из примеров, который являл святой Блаженный Василий. Он избрал путь юродства — отказ от всего того, что в этом мире хорошо, приятно, интересно. Он бросил всё это, но не ушёл в монастырь, а остался в миру.

Он чётко понимал, что ему надо делать, а чего не надо. Такое понимание себя, своего предназначения нужно всем людям, просто каждый приходит к этому пониманию своим способом, каждому дано прожить свою собственную жизнь. Жизнь Василия Блаженного должна послужить нам примером великой любви к тому, кто рядом, ведь этот святой пытался помочь многим.

Он молился и предсказывал в 1547 году пожар Москвы, благодаря этому были предприняты какие-то действия.

Он молился о том, чтобы пожар, который посетил Новгород, прекратился.

Юродство — очень трудный путь, юродивый не прикидывается дурачком или сумасшедшим. Он добровольно избирает путь отрешения от земных благ, обличения греха и бескорыстной помощи людям. Его будут многие ненавидеть, потому что он говорит правду и делает необходимые вещи. Благодаря его словам люди начинают задумываться, а правильно ли они живут.

Нам всегда хочется радости, чтобы всё было так, как нам нравится. Но когда приходят испытания, как мы их принимаем, с любовью или с печалью, с радостью или с озлоблением, осуждаем ли мы Бога в этом? Как часто я слышу слова: "Ну где же Господь, почему Он не видит, как я мучаюсь?" В этот самый момент хочется задать вопрос: "О чём ты говоришь? Вот предстанешь ты перед лицом Господа в эту секунду, что ты скажешь ему? Что я, Господи, проклинал тебя, потому что ты почему-то мне не помог?" А Он скажет: "Я дал тебе всё: руки, ноги, голову, уши, глаза, мозги, сердце, душу. Как ты это применил в жизни? Что ты сделал для того, чтобы оставаться человеком?" Наверное, это самое важное, что мы должны слышать для самого себя.

Когда наваливаются напасти, первое, что мы должны, — вспомнить людей, которые это всё переживали, начиная от Иова Многострадального из Ветхого Завета, у которого забрали всё, и он до конца претерпел. Слова Господа нашего Иисуса Христа: "Претерпевший до конца спасён будет". Вспомнить святых, которых мы с вами знаем и чьи имена носим, их подвиг, терпение, мудрость. И Блаженного Василия, день которого Церковь отмечает 15 августа.

Многие знают, что храм на Красной площади в Москве, при котором он похоронен, называется Храм Василия Блаженного. На самом деле никакого отношения он к нему не имеет. Храм Покрова Пресвятой Богородицы был построен позже, на том месте, где находилась его могила. Но так велика была народная любовь и почитание этого святого, что люди приходили в этот храм на поклонение его могиле, и в народе стали именовать храм не как Покровский, а как храм Василия Блаженного.

Хотелось бы, чтобы мы с вами задумывались в дни таких святых о том, кто мы есть на самом деле, чтобы их пример для нас был показательным. Истинная суть жизни каждого человека — поучаствовать в жизни другого и не мешать своей жизнью другим людям. Если ты не хочешь смиряться сам — тебя обязательно кто-нибудь смирит, Господь смиряет, потому что Господь гордым противится, а смиренных милует, это сказано Господом нашим Иисусом Христом в самом Евангелии.

Постараемся же сделать подвиг терпения, смирения, любви главным в своей жизни. Дорогие братья и сестры, хочу, чтобы слова, которые вы сегодня услышали, остались внутри вас, хочу пожелать нам всем терпения, здравия, разумности в нашей жизни и помощи Божьей. Оставайтесь с Богом, всех благ, ангела-хранителя.