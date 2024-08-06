Священник Андрей Сапунов: "Пророк Илия был человеком правды"

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2 августа православные отпраздновали день пророка Ильи, особо почитаемого на Руси. По народной традиции, он считается повелителем грома и покровителем земледелия. С его именем связано множество поговорок. Если 2 августа гроза, говорят: "Илья-пророк по небу на колеснице едет". Отец Андрей (Сапунов) в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает о празднике.

— День пророка Ильи очень прочно вошёл в жизнь каждого православного христианина, живущего на Руси.

Илия очень любил Господа, всеми своими силами хотел быть угодным ему. В то время царь Ахав и жена его Иезавель начали поклоняться Ваалу. И иудейский народ отошёл от своей веры. Это вызвало негодование у пророка Ильи, он всячески обличал культ поклонения идолам и вызвал жрецов на состязание: сложить два жертвенника, облить их водой, посмотреть, чей жертвенник загорится, и тем самым проверить силу богов. Танцы и просьбы язычников оказались напрасными.

И тогда Илья встал на колени, вознёс руки к небу, начал молиться и просить, чтобы Господь явил свою истинную силу. И в этот момент снизошёл огонь и зажёг поленья.

Позже пророк Илия велел найти языческих жрецов. Все они были закланы, то есть умерщвлены, убиты Илиёй. Нам это покажется чем-то странным, мы скажем: "Как же Господь мог такое допустить".

Многие люди не до конца понимают, что Господь — это не только милосердный Бог на небесах, который всем помогает и всё дает, но ещё и Бог карающий.

Тот, кто послал потоп во времена Ноя, уничтожил Содом и Гоморру. Для нас с вами это должно быть пониманием того, что Господь не только милует, любит и гладит по голове, но иногда и наказывает. Всё зависит только от нас самих, с Богом мы или нет.

Пророка Илью на Руси можно встретить в очень многих храмах. Илья был взят, как мы знаем с вами, на небо живым, он первым из пророков является самому Господу нашему Иисусу Христу вместе с Моисеем на Фаворской горе, когда происходит разговор о крестной смерти. Его значимость для нас с вами как для православных христиан очень велика. Он будет посреди людей, когда придёт Антихрист, и люди его не узнают и умертвят.

Важно понимать, что пророк Илия был человеком правды, имел в своей душе любовь к Богу и всеми способами хотел это показать, принести смысл своему заблудшему народу. Поэтому многие из нас его выбирают в качестве защитника своей духовной жизни, обращаются к нему, молятся.

Поэтому у нас на Руси много людей носит это имя. Каждому из нас в этот день хотелось бы пожелать видеть правду. Сегодня целые государства идут на поводу у людей, которые совершают грех, разврат, занимаются непонятно чем. Ничем хорошим это не кончится. Достаточно какое-то время побыть немножко в стороне от Бога, и человек падает. Нравственность в этом мире начнёт погибать окончательно, и останется мало людей, которые смогут это увидеть, осознать и исправиться в этой жизни.

Каждому из нас нужно задуматься, насколько мы крепки в своей вере. Рекомендую всем почитать житиё пророка Илии. Когда человек читает с познанием что-то духовно-нравственное, то Господь ему открывает эти смыслы. Всем нам милости Божьей, терпения, здравия, ну и разумности в нашей с вами жизни, чтобы правильно понимать эти смыслы. Всего хорошего! Оставайтесь с Богом!