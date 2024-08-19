Отец Андрей (Сапунов) о великом православном празднике Преображение Господне

Преображение Господне: наполни душу светом

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19 августа православные отмечают Преображение Господне, или Яблочный Спас, двунадесятый православный праздник, связанный с великим событием земной жизни Иисуса Христа. Отец Андрей (Сапунов) в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает о сути этого праздника.

— С праздником, дорогие друзья! Сегодня Церковь празднует Преображение Господа нашего Иисуса Христа. Этот день вызывал огромное количество споров у древних христиан и, наверное, вызывает и сегодня.

В Евангелии от Матфея говорится: "По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних. И преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды его стали, сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При сём Пётр сказал Иисусу: "Господи! Хорошо нам здесь быти; если хочешь, сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну и для Илии". Когда же он говорил ещё это, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте". И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: "Встаньте и не бойтесь". Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: "Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых". И спросили его ученики: "Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?" Иисус сказал им в ответ: "Правда, Илия должен прийти и прежде устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них. Тогда ученики поняли, что Он говорил об Иоанне Крестителе".

Вот такое вот евангельское послание, рассказывающее о том, как произошло Преображение на горе Фаворской, где собрались трое учеников и увидели благодать, которая снизошла на Господа нашего Иисуса Христа как на Человека. И, самое главное, они слышали беседу Моисея и Илии с Господом нашим Иисусом Христом.

Казалось бы, о чём могут беседовать с Господом два пророка, которые намного ниже, будем говорить так, по статусу, нежели Господь наш Иисус Христос? Но беседовали они с ним о том, что ему предстояло сделать.

Тяжёлый, чисто человеческий выбор: пойти на крестную смерть туда, куда по собственному желанию мало кто хочет идти, и любой человек перед этим будет очень сильно сокрушаться, пытаться что-то изменить. Такое же состояние было и у Господа нашего Иисуса Христа, пока он находился в человеческой плоти.

Есть такой отрывок из Евангелия — "Моление о чаше в Гефсиманском саду". Как раз перед предательством Иуды Господа нашего Иисуса Христа Он молился о том, что беспокоило Его именно как человека. Но мы должны понимать, что эту беседу и крестную смерть, о которой говорили Моисей и Илия, ждали все на небе и на земле для того, чтобы примирить небо с землёй, ждали те, кто когда-то давно отошёл к Господу в мир иной, для того, чтобы разрешились их чаяния и ожидания. И в завершение этой беседы слышат ученики голос Господа Бога Отца, который сказал: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его же слушайте". Эти слова для нас, как для православных христиан, говорят о великом чуде и том, что мы, слушая слово Божье, можем пробрести куда больше, чем размышляя о жизни сами с собой, своими собственными силами.

Самое интересное в этом Преображении не только то, что видели те ученики, но ещё и то, что задавали они ему вопрос потом и говорили: "Но должен же прийти Илия прежде Тебя?" (то есть прежде, чем должна случиться крестная смерть). И он говорит им: "Да, Илия пришёл, но никто не узнал его, и сделали с ним то, что хотели совершить". И тогда ученики поняли, что он говорит о Иоанне Крестителе, что Илия — такой же пророк, как и Иоанн Креститель, который пророчествовал о пришествии Господа нашего Иисуса Христа, который уже тогда делал и говорил такие вещи, которые были сложно представимы для иудейского народа и учения Церкви того времени. "Покайтесь, — говорил он. — Ибо грядёт тот, кто будет выше меня, кому я не достоин развязать ремень обуви". Для нас с вами и эти слова тоже вразумительны, потому что мы часто в своей жизни действуем по научению своего обычного мирского опыта, который играет с нами злую шутку. И очень часто мы заблуждаемся, потому что считаем, что вроде правы, поступаем правильно и делаем так, как хотим.

Тому примером служат те фарисеи и книжники, которые так долго ждали Господа нашего Иисуса Христа и пророка Илию, который придёт прежде Него, что не узнали ни в Иисусе Христе мессию, ни в Иоанне Илию — ему усекли голову и умертвили. И Господа нашего Иисуса Христа распяли, и при этом никто из них даже не дрогнул ни одним мускулом, ещё и кричали: "Распни его, распни его, кровь его будет на нас и на наших детях".

Ужасные события, которые, к сожалению, происходят по гордыне человеческой, и об этом как раз-таки идёт речь: о том, что они не узнали Господа нашего Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, возгордившись, думая, что этого не может быть. И тем самым совершили много дел, которые привели к бедам для всех людей.

Потому что сам Христос их когда-то осуждал за это и говорил им: "Ваши отцы побили камнями пророков, а вы им потом поклоняетесь". Это наше человеческое начало, которое не может никак из нас изойти, если мы не будем применять к этому каких-то сил.

Смысл Преображения для нас с вами, как для православных христиан, — это в первую очередь изменение самого себя в лучшую сторону, когда мы можем преобразиться, стать лучше, красивее, чище, когда мы изгоним из себя, из своей души грязные мысли и грехи и она наполнится тем самым светом, который наполнил всех тех, кто стоял на Фаворской горе.

Этого можно достичь только тогда, когда мы сможем действительно осознать, что нам это необходимо, и постараться сделать это. Самое тяжёлое — это не просто осознать, но совершить, потому что это неудобно, неприятно, кому-то неинтересно, трудно. Но всем нам в своё время предстоит об этом задуматься. И чем раньше мы задумаемся, тем проще будет решить вопросы нашего духовно-нравственного воспитания. Ещё раз всех вас поздравляю с сегодняшним днём, с сегодняшним праздником. Хочу пожелать нам разумности в наших делах и поступках и помощи Божией. С Богом!

Уточнения

Преображе́ние Госпо́дне (греч. Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа) — описанное в Евангелиях явление Божественного величия и славы Иисуса Христа перед тремя ближайшими учениками во время молитвы на горе; праздник христианской церкви. Об этом событии сообщают все евангелисты, кроме Иоанна (Мф. 17:1–6, Мк. 9:1–8, Лк. 9:28–36). Православные церкви, использующие юлианский календарь, в том числе Русская православная церковь, празднуют Преображение Господне 6 (19) августа, использующие новоюлианский календарь — 6 августа. В Католической церкви празднуется 6 августа. В Армянской апостольской церкви праздник является переходящим от 28 июня до 1 августа. В Православной церкви входит в число двунадесятых праздников. В русской народной традиции называется также Яблочный Спас или Второй Спас.