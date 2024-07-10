Небесный Крестный ход: чудотворные иконы на страже границ России. Как это было?

Во время Небесного Крестного хода в самолёте замироточила икона Божьей Матери

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С 10 по 16 июня совместно с военными по границам России и Белоруссии состоялся Небесный Крестный ход. Маршрут составил 22 тысячи километров и включал приземление-посадку на девяти аэродромах. Цель этого Крестного хода — пролететь по границам России, произнести оградительную молитву и поднять дух в воинской среде.

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О необычном Крестном ходе Pravda.Ru рассказал его участник, директор благотворительного фонда "РусПомощь" Василий Александров.

— На борту самолёта были иконы Божьей Матери: "Ченстоховская", "Песчанская", "Державная", "Знамение", — икона великомученика Георгия Победоносца с частичкой мощей, икона святого воина Иоанна Русского с частичкой мощей, частица Покрова Пресвятой Богородицы из Спасо-Бородинского монастыря, мироточивая икона святого царя Николая, облетевшая Россию, в том числе и в 1999 году. Подобный Крестный ход, который облетал границы России на самолёте со святынями, был 25 лет назад. Почему он стал возможным только через 25 лет?

— Действительно, оградительный Крестный ход по небу был проведён уже в наше время благодаря инициативе таких организаций, как "РусПомощь", Клуб православных меценатов под управлением Андрея Поклонского. Нас поддержали Министерство обороны, Русская православная церковь. Таким образом состоялся этот крестный ход по небу — 22 тысячи километров. Было непросто: мы нашли святыни, писали письма министру обороны, в Генштаб, Патриархию. Буквально в последние дни решался вопрос с самолётом, составлялся полётный лист, список людей.

— Здесь очень важно, что состоялось сотрудничество армии и веры, армии и Церкви, это поддерживает дух русского воина, который способен один противостоять сотне вражеских козней.

— Летели через несколько часовых поясов: Минск — Москва — Энгельс — Иркутск — Благовещенск — Анадырь — Тикси — Мурманск — Великий Новгород — Москва. Приземлялись в воинских частях, служили там молебны. Всё это не могло состояться без Министерства обороны.

— Кто эти люди, и связано ли это с новым министром обороны?

— Новый министр обороны дал импульс, очень помогали командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, начальник управления по работе с верующими Олег Веселков.

— Как отнеслись военные к этому совместному со священниками, с православными людьми пролёту по границам России?

— Было много задач: не прекращать беспрерывную молитву, выносить и заносить иконы, чтобы военные люди могли к ним приложиться, расставлять микрофоны, аппаратуру. Несмотря на трудности, у всех было чувство лёгкости и, главное, понимание, что всё мы правильно сделали.

Для людей, для наших военных, было очень важно, что служится молебен, идёт призыв помощи Божьей в такой непростой ситуации.

Были вопросы: "А артисты зачем?" Дело в том, что Крестный ход совпал с юбилеем создания дальней авиации и хотелось это тоже отметить. Выступили фронтовой артист Александр Дадали, участник фронтовой концертной бригады Владимир Любич, исполнительница казачьих песен Алина Мирная, скрипачка Мария Андреева. Артисты находили нужные слова, читали стихи, связанные с духовностью, с верой.

— Что запомнилось больше всего?

— Крестный ход сам по себе — очень сильное впечатление. Был один эпизод, который меня зацепил: на аэродроме "Белая" в Иркутске я разговаривал с офицерами, и они говорят: "Как хорошо, что вы заставили нас сюда прийти". Для меня это важнейшая оценка. Ещё меня впечатлило отношение наших китайских товарищей: они простояли весь молебен, понимали, что это наша православная вера, которую надо уважать.

— У нас были очень длинные перелёты, по семь часов, и было время помолиться перед иконами, почитать акафист. Мне запомнилось, когда на борту самолёта замироточила вдруг икона Божьей Матери.

— Да, она нам дала сигнал, что мы делаем правильное дело.