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Олег Володин

Почему РПЦ гордится ядерным оружием и освящает его

5:41
Религия » Религии России » Православие

Представители РПЦ считают, что ядерное оружие можно и нужно освящать, так как оно ещё не убило никого и является способом защиты государства.

Почему РПЦ гордится ядерным оружием и освящает его
Фото: Midjouney: Nuclear war, cosmos view

Патриарх Кирилл заявил, что российское ядерное оружие "создавалось под покровом преподобного Серафима Саровского и благодаря ему Россия является независимой".

Это вызвало очередные жаркие дискуссии о том, "может ли церковь освящать ядерное оружие и гордиться им".

Примерно в 2020 году в комиссии РПЦ обсуждали вопрос, можно ли освящать оружие массового поражения "из-за неизбирательности действия".

При этом Церковь всегда давала благословение православным "на исполнение воинского долга с оружием в руках" и проводила освящение множества видов "ратного вооружения", включая атомное.

Вопрос на самом деле не праздный, а достаточно концептуальный.

Напомним, в православии пацифизм не прописан, а вот защита Отечества — вполне, причём без всяких экивоков.

Например, обыватели ехидно спрашивали "как же Церковь освящает "Сатану"? Священники отвечали — они освящают межконтинентальную баллистическую систему Р-36М для защиты страны, а как её называют в НАТО — их дело.

Протоиерей Димитрий Смирнов в своё время объяснил изданию Tоkyо Shinbun, что после Второй мировой войны Великобритания предлагала США сбросить на все крупные города СССР ядерные бомбы, но "мы в Сарове (Арзамас-16) успели сделать свою — и всё".

Страна уцелела, и теперь на Западе мало кто рискует даже говорить о таких вещах, хотя планы Лондона и Вашингтона под названием "Дропшот" и "Немыслимое" действительно существовали и были рассекречены.

Представители Церкви считают, что изобретение ракет и ядерных зарядов невозможно без божьего благословения — да и россияне (в отличие от американцев) не собираются первыми применять ЯО, а также никого не убивали (как в Хиросиме и Нагасаки).

Они поясняют, что это "орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чём они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят".

В своё время протоиерей Алексий Чаплин сделал вывод, что если запретить благословение определённых видов оружия (например, ядерного, мин или РСЗО и т. д), то получается, что православным нельзя служить в любой армии, где есть оружие, "менее избирательное, чем нож, меч, пистолет или автомат".

При этом историки замечают, что когда-то давно настоящая (псковская, а не кремлёвская) "Царь-пушка", стрелявшая ядрами "с неопределённым числом жертв", была освящена и никого это не беспокоило.

Тем более, что в чине благословения есть просьба к Богу, чтобы "враги повернули вспять, бежали в страхе, постыдились и посрамились" и, лишь когда этого не происходит, "были обращены в прах на ветру".

Как отмечают авторы проекта "Мэйдэй", своеобразные союзы ядерной физики и религии известны не только в России.

  • Ядерное испытание индийских спецБЧ называлось ни много ни мало "улыбка Будды" и было "благословлено" служителями его культа.
  • Одним из ключевых участников Манхеттенского проекта США был Уильям Поллард, американский физик и священник епископальной церкви. Он занимался разработками методов обогащения урана и молился при этом за успех своего дела.
  • В Манхэттенском проекте принимал участие и Борис Пэш (русский потомственный священник Борис Пашковский), "с усердием и молитвой" переманивший десяток ядерных физиков "делать бомбу для США".

Кстати, случилась любопытная история и в Израиле.

Пару лет назад в библиотеке конгресса появились рассекреченные стенограммы беседы в 1981 году особого представителя главы госдепартамента США с представителями высшей власти в Израиле (предположительно Голдой Меир). США дали понять, что в курсе о ходе ядерных работ Израиля и участия в них ультраортодоксального (!) еврея и экс-раввина.

В ответ американцы услышали притчу о раввине, в дом которого в субботу (Шаббат) ворвались воры, чтобы безнаказанно ограбить. Однако ребе "быстро и истово помолился и суббота вдруг стала пятницей", а бандиты попали искалеченными в больницу.

Впрочем откровенно верят в Бога (каждый в своего) даже такие суровые и "продвинутые" люди, как космонавты и астронавты.

  • Первый человек в открытом космосе Алексей Леонов: "Без веры в нашем деле трудно, почти невозможно. Немало христиан среди американских астронавтов".
  • Астронавт NASA Джефф Уильямс рассказал, что "наука помогает ему увидеть Бога другими глазами, вера только укрепляется".
  • Во время миссий "Аполлон-8" и "Аполлон-15" командир миссии вышел на связь с Землей и сказал о послании для всех землян, после чего каждый член экипажа прочёл отрывок из первой главы библейской Книги Бытия.
  • Астронавт "Аполлона-11" Базз Олдрин причастился на Луне, в том числе выпив пузырёк вина.
  • Астронавт Джеймс Ирвин после высадки на Луну заявил СМИ, что "постоянно чувствовал связь с Богом, ощущал его присутствие гораздо сильнее, чем это было на Земле".

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Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы православие алексей леонов патриарх кирилл
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