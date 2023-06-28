Апостол Лука — первый иконописец и покровитель художников

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Св. Лука известен у христиан как "апостол от семидесяти", сподвижник апостола Павла, христианский святой, почитаемый как автор одного из четырёх Евангелий и Деяний святых апостолов. Он также известен как "персонаж" советского детектива "Возвращение "Святого Луки".

Фото: artchive.ru

Картина кисти фламандского живописца Франса Халса, написанная в начале XVII века, в 1965 году была похищена с выставки, проводившейся в залах Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Позже возвращена в Одесский музей западного и восточного искусства. История похищения и обнаружения картины и легла в основу советского фильма 1970 года.

И писатель, и живописец

Но был ли на самом деле художником евангелист Лука? Предание и многие летописи как восточного вероисповедания, так и западного приписывают ему некоторые изображения Богоматери. Такие иконы появлялись в Италии, Греции. Из русских икон, писанных св. Лукой, называли чудотворные иконы Владимирские, Смоленские, Ченстоховские и другие.

Христианская традиция уже начиная с VIII века утверждает, что св. Лука был первым иконописцем: он написал первую икону Пресвятой Богородицы, а также апостолов Петра и Павла. Однако самое раннее письменное изложение о том, что Лука написал икону Богородицы, мы находим в сочинении Феодора Анагноста "Церковная история" (начало VI века), сохранившееся в пересказе Никифора Каллиста Ксанфопула в книге "Церковная история".

Императрица Евдокия привезла из Иерусалима и передала Пульхерии, сестре Феодосия II, в дар икону Богородицы, которую написал апостол Лука. Утверждается, что он также написал святых Петра и Павла и проиллюстрировал Евангелие полным циклом миниатюр.

В новое время, когда наука пошла семимильными шагами, откинув всё наносное за тысячелетие, археологи и учёные начали считать, что много здесь зиждилось на вековых преданиях.

Главное основание принадлежности богородичной иконы св. Луке сотни лет строилось на сообщении писателя V века Феодора Чтеца. По сути, с этого автора и начинается история христианских памятников и предметов искусства наших предков. И всё же немало, даже в России, известные искусствоведы оспаривали принадлежность икон далёкого прошлого кисти того или иного иконописца. В начале прошлого века известный русский специалист по древнерусскому искусству профессор Покровский указывал на несоответствие стиля и техники изображений, по преданию, писаных ещё в I веке.

Действительно, с того времени осталось немало артефактов, которые никак не вписываются в иконопись более позднего периода. Скорее всего, стилистику старых икон можно приписать византийскому периоду истории. А это немало по времени — до падения обветшавшего Константинополя под напором мусульманской Турции. По мнению Покровского, наши иконы св. Луки отражают традиции византийского искусства V-VI веков. Что тоже немаловажно и очень ценно. Чтимый нами Андрей Рублёв тоже учился не у западных художников, взяв за образец иконопись Византии.

Панагия для царевича Алексея

К тому же, как отмечали русские художники прошлого, не имеющие на вооружении современных нанотехнологий, иконы, приписываемые ещё сотни лет назад кисти св. Луки, могли быть полностью переписаны или подверглись полной реставрации. Нередко — грубой и не щадящей первоначального замысла. А для этого требуется полное исследование данных икон, на которые сегодня нет ни времени, ни денег. А порой и желания.

И всё же упоминания о творчестве св. Луки всегда интересовали русских исследователей. В частности, отмечалось, что в московском архиве Оружейной палаты находится документ, который свидетельствует: уже в XVII веке греки приписывали евангелисту Луке разные художественные изображения. Так, два выходца из Греции Иван Настасов и Дмитрий Констянтинов поднесли сыну царя Алексея Михайловича царевичу Алексею в 1656 году оправленную в золото резную деревянную панагию со священными изображениями. Якобы работы самого св. Луки.

По рассказам греков, после убийства турками патриарха Парфения с последнего снял панагию находившийся рядом протодьякон. Позже, находясь проездом в Москве, греки в черкасском (украинском) городке Прилуках встретились с антиохийским патриархом Макарием, который признал её подлинность. Царевич, принявший рукописную работу св. Луки, щедро наградил греков, но в подлинности самой работы был весьма не уверен. Понятно, что не без сомнений "специалистов" того времени. Сегодня исследования на подлинность предметов искусства на международных аукционах стоят сотни тысяч. А тогда речь могла идти только о "верю" или "не верю". К тому же и сама панагия за столетия затерялась где-то в царских сокровищницах.

Да, св. Лука был не мифическим персонажем. А нам, православным, тем более негоже его забывать, хотя русские летописи не раз писали: "Суть бо греци лживы и до сего дня". В Русской Церкви насчитывается около десяти икон, приписываемых евангелисту Луке. Кроме того, на Афоне и на Западе их существует двадцать одна, из них восемь в Риме. Но вот какие из них подлинные…