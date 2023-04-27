Оренбургский казак возводит храмы

4:08 Your browser does not support the audio element. Религия

В самом начале специальной военной операции родовой казак Александр Федоровский собрал рюкзак и ушел в учебный центр. Однако из-за старой травмы ему не удалось попасть в зону боевых действий.

Но разве казака можно "списать"? Александр Федоровский стал волонтером. И продолжил дело своей жизни — строительство часовен и церквей по всей матушке-России. Это и есть его главная молитва.

Александр Федоровский — помощник настоятеля Собора новомучеников и исповедников российских. Он похож на былинного богатыря.

— Братья мои шутили: "Наш Сашка упал в детстве в кашу, вот и вырос таким", — смеется казак.

Но, скорей всего, фактурой пошел Александр в прадеда своего, широкая грудь которого вся была в Георгиевских крестах и лентах.

Кстати, о крестах. И об отчаянном характере. Кресты воздвигает Федоровский своими руками на построенных им же храмах.

— Было дело, молодого кровельщика сковало страхом наверху, — вспоминает Александр. — Пришлось самому подниматься. Спускались в одной связке. Потом поставил второй крест, третий…

А начиналось все с того, что после строительного института молодой специалист пошел работать мастером, набирался опыта. Первым объектом стал обыденный храм великомученицы Варвары, построенный за 24 часа "всем миром". Есть такой проект.

— Помню, приехало даже французское телевидение, и журналист никак не мог понять: "Зачем? Днем и ночью, не останавливаясь! По бревнышку — таскать, рубить!" — смеется Александр. — В итоге выдал: "Эти русские — сумасшедшие".

Не знали иностранцы, что обычай возводить обыденные церкви — "об един день" — существовал издревле на Руси у православных, которые привыкли действовать соборно и в миру, и на поле брани.

Строительная компания, которую создал казак Федоровский, называется "Беричи".

— С названием вышел смешной случай, — рассказывает Александр. — Я уже регистрировал предприятие, а имя "ребенку" все никак не могли дать. И тут звонит друг: "Беричи! Это из Домостроя. Нам подходит". Потом я прочитал, что это, оказывается, глагол. Беречь, значит.

Название оказалось символичным. "Беричи" сами проектируют и строят. А еще реставрируют объекты русской православной церкви, берегут, другими словами. Они создали целые храмовые комплексы. В Сибири, на Урале, в Поволжье, на юге России их уже — 64. И в Новокосино, где служит Александр, тоже возвышается его часовенка.

Каждая творение — это своя история.

— Чудеса происходят постоянно, я уже привык к этому, — улыбается казак. — Вот, казалось бы, не должно было получиться что-то, а сложилось. Священник пришел, совет дал: "А вы крест поставьте". И пошло дело.

На вопрос, что важно соблюдать при строительстве храма, Александр отвечает:

— Сквернословить нельзя. Был у нас неслух, никак не поддавался воспитанию. В очередной раз грязно выругался, упал и поломался. Так что серьезно к этому надо подходить.

Казак может часами рассказывать, какое именно дерево лучше для строительства храма, как оно должно быть обработано.

За свой труд Александр Федоровский отмечен многочисленными наградами, среди которых золотые часы от Президента России.

Храмовый строитель, который возводит и причтовые дома для многодетных семей священнослужителей, свой большой дом пока еще не построил. Отец восьмерых дочерей и дед двух внуков отложил мечту до лучших времен. Сейчас другие задачи. Александр возит гуманитарную помощь на передовую, помогает госпиталям. И продолжает строить храмы.