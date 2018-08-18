Как Кирилл объявит шах и мат Варфоломею

31 августа в Фанаре (район Стамбула) в своей официальной резиденции Константинопольский (Вселенский) патриарх Варфоромей примет патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла. Украинские националисты считают, что томос их "Киевскому патриархату" уже готов. Так сможет ли Кирилл переиграть Варфоломея?

Вы, батенька, хоть и Вселенский, но не наш

Основной целью визита патриарха Кирилла, безусловно, является разъяснение вопроса о возможной автокефалии Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), которую возглавляет раскольник Филарет. К ней в этом желании присоединилась Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

В "шахматной партии" между двумя православными патриархами, которые могли бы дать УПЦ КП автокефалию (самостоятельность), пора делать решающие ходы, и главный вопрос: кто получит роль короля, а кто — королевы. Король вроде и главный, но движения его ограничены, а королева, хоть и вторая по величине, но передвигается, как хочет, то есть вперед или назад, по прямой или по диагонали.

Позиция РПЦ понятна, за требование автокефалии Филарет и был признан раскольником. А вот патриарх Варфоломей время от времени сигнализирует, что готов взять на себя заботу об украинских православных националистах. На Украине визит патриарха Кирилла интерпретируется, как попытка убедить Варфоломея не объявлять уже принятое решение о томосе (предоставления самостоятельности). Но для того, чтобы решение состоялось, нужно, помимо желания самого Варфоломея как патриарха "Церкви-матери", еще согласие всех глав поместных православных церквей, а их 15.

Шах и мат от патриарха Кирилла

Так вот российская делегация едет не с пустыми руками, а с заявлениями о поддержке ее позиций не менее десяти поместных православных церквей — противников украинской самостоятельности. Иными словами, хоть Кирилл и едет на поклон к Константинопольскому патриарху (ход назад), но это отвлекающий маневр, чтобы "поставить шах и мат".

Уже давно за российским патриархом замечена способность "ходить, как хочется". Это относится и к дипломатическим усилиям по сближению с Католической церковью в плане влияния через нее на политические процессы, и к отказу от богословского сближения с католиками через игнорирование так называемого Всеправославного собора 2016 года на Крите, организованного Варфоломеем.

И как тогда не соблазнял Варфоломей поместные церкви, но в итоге около половины из них не приехали и среди них влиятельные София, Белград и Тбилиси. Кроме того, российский патриарх через митрополита Волоколамского Иллариона честно предупредил "коллегу по цеху", что решение о томосе будет означать раскол православия, похожий на раскол 1054 года (отделение католичества от православия), к тому же "кровь будет течь" в результате физической борьбы за приходы и церкви на Украине. Кому же захочется брать на себя ответственность за такое?

Автокефалии не будет

Константинопольский патриарх стойко держит нейтралитет с позиции "и вашим, и нашим". Как сообщает сайт Сербской православной церкви, 23 июня 2018 года во время визита делегации УПЦ Московского патриархата во главе с постоянным членом Священного синода митрополитом Одесским и Измаильским Агафангелом Варфоломей заявил, что "не поддерживает автокефалию Церкви Украины и не хочет вмешиваться в процесс независимо от того, что президент Порошенко при поддержке украинского парламента и так называемых "Киевского патриархата" и "Украинской автокефальной православной церкви" по этому вопросу обратился к Вселенской патриархии в начале апреля этого года".

С другой стороны, в письме к раскольникам Варфоломей написал, что, "признавая высокую ответственность первопрестольной Константинопольской церкви, которая никогда не смирялась перед незаконными и неканоническими ситуациями, в эти ответственные времена она взяла на себя инициативу восстановить единство православных верующих Украины с конечной целью подарить украинской Церкви автокефалию".

То есть вы там сами объединяйтесь, и только после этого получите автокефалию. Трудно представить, что митрополит Онуфрий или любой другой патриарх УПЦ Московского патриархата в будущем на это пойдут. Кроме того, есть еще одна опасность томоса украинским раскольникам, это создать прецедент и расплодить автокефальные приходы, а ведь в ведении Варфоломея есть такой потенциальный раскольник — это его Архиепископия в Америке. Не будет подчиненных, тогда кто будет содержать самого Вселенского патриарха?

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