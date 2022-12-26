Какие есть заговоры на выздоровление

Здоровье — один из важнейших факторов в нашей жизни. Особенно сейчас, когда нас пугают плохой экологией, вирусами и так далее. Любому человеку хочется прожить долгую и счастливую жизнь. И он перебегает к разным способам, чтобы сохранить своё здоровье. Один из способов — это магические заклинания, заговоры и обряды. Астролог и эзотерик Маргарита Данилова рассказала читателям Pravda.Ru, какие есть исцеляющие заговоры и обряды для восстановления и сохранения здоровья.
Они делятся на следующие группы:
Одним из самых распространенных способов является молитва. Молиться можно не только за себя и близких, но и за любого другого человека, главное, чтобы этот человек был крещёным в церкви.
Молитва о здравии Господу
О Премилосердый Боже, Отче, Сыне и Святый Душе, в нераздельней Троице поклоняемый и славимый, призри благоутробно на раба Твоего (имя), болезнию одержимаго;
отпусти ему вся согрешения его; подай ему исцеление от болезни; возврати ему здравие и силы телесныя; подай ему долгоденственное и благоденственное житие, мирные Твоя и премирные блага,
чтобы он вместе с нами приносил благодарные мольбы Тебе, Всещедрому Богу и Создателю моему.
Пресвятая Богородица, всесильным заступлением Твоим помоги мне умолить Сына Твоего, Бога моего, об исцелении раба Божия (имя).
Все святые и ангелы Господни, молите Бога о больном рабе Его (имя).
Если заболевание уже началось, то сможет помочь заговор для скорейшего исцеления. Пример такого заклинания:
"Месяц, гуляешь ты высоко,
Месяц, видишь ты далеко,
Бродишь по деревням, холмам и лесам,
По домам, баням, дворам,
Унеси, месяц, хворь раба Божьего (имя),
Туда, где птицы не летают,
Люди не ходят, звери дороги не знают,
Мать Божья, возьми кровь больную,
И даруй крепкое здоровье,
На ныне, на вечно, на бесконечно,
Во имя Отца и Сына и Святого Духа,
Ныне и присно и во веки веков. Аминь".
Заговорить от простудной инфекции можно следующим образом:
Пусть поможет Николай Чудотворец и Георгий Победоносец, Матерь Божья Мария и Пророк Пётр, Святой Илья и Святая Екатерина, Царь Давид и мудрый Соломон. Пусть Господь Бог наш всемогущий направит их на помощь рабу Божьему (имя больного), чтобы недуг его прошёл и в небытие ушёл. Молю вас заговором сим и по вашему наказу действую. Аминь.
Ритуал от простуды и гриппа следует проводить трижды в день вплоть до выздоровления.
Обычно для излечения заговаривают нательное бельё. Считается, что лучшей защитой от хворей является крестильный крест. Вы можете провести следующий обряд для сохранения своего здоровья и защиты от болезней. Нужно заговорить любой предмет, который вы постоянно носите на себе или с собой. К таким предметам относятся:
Оберег трижды погрузите в освященную воду и прочтите следующий заговор:
Как я, раб Божий (имя), тебя с собой ношу (назвать вещь), так и здоровье всегда со мной будет. А ты (назвать вещь) всякий недуг от меня отринешь, отпугнешь. Да будет так! Слово мое крепко. Аминь. Аминь. Аминь.
Любые заговоры и заклинания усиливают своё действие на убывающей луне.
Грипп — острое респираторное вирусное заболевание, вызываемое вирусами гриппа и поражающее в первую очередь верхние дыхательные пути, а также бронхи и, в более редких случаях, — лёгкие.
Моли́тва (глагол ст.‑слав. моли́ти, от праслав. *molditi — «говорить ритуальные слова при принесении жертвы») — духовная практика во многих религиях.
Исцеление верой (а также исцеление молитвой, божественное исцеление) — доктрина, утверждающая возможность сверхъестественного физического исцеления от болезни или врождённого (приобретённого) дефекта тела.
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