На фестивале Burning Man люди готовы сжигать и строить ради ритуалов

С очень древних времён люди проводили различные ритуальные церемонии. По большей части, эти обряды носили религиозный или магический характер.

В наше время ритуалов не становится меньше, и проводят их по самым разным поводам. Специалисты считают, что изначально у нас существует внутренняя психологическая потребность в таких действиях.

Храм в честь прошлого

Каждый год в конце лета в пустыню Блэк-Рок в Неваде стекаются толпы туристов в карнавальных костюмах, чтобы построить импровизированный город под названием Блэк-Рок Сити. Это часть фестиваля Burning Man. Участники церемонии называют себя бёрнерами. В программе фестиваля —

парады,

световые шоу,

интерактивные художественные инсталляции.

Всё началось с того, что в 1986 году несколько друзей встретились в день солнцестояния на Бейкер-Бич в Сан-Франциско и подожгли деревянное чучело.

В следующем году они расклеили листовки, и на церемонию собрались десятки людей. Она получила название Burning Man — "Сожжённый человек". С тех пор её стали проводить ежегодно.

В 2000 году организаторы пригласили скульптора Дэвида Беста для создания инсталляции. Он построил деревянную конструкцию, которая поначалу не имела особого смысла. Но после того, как один из участников мероприятия погиб, разбившись на мотоцикле, люди стали приносить сюда вещи, фотографии, письма, которые напоминали им о близких и друзьях — умерших или тех, отношения с кем остались в прошлом.

На стенах они оставляли надписи с именами этих людей и обращениями к ним. Так деревянное сооружение превратилось в храм памяти. Впоследствии его с-ожгли, как и деревянное чучело.

"Спонтанный акт самовыражения"

С каждым годом в церемонии стало принимать участие всё больше и больше людей. Сегодня действо перенесено в пустыню, и в нём участвуют более 70 000 человек. Подобные мероприятия проводятся и в других регионах. По некоторым подсчётам, общее количество участников по всему миру доходит до сотен тысяч.

Когда бёрнеры приезжают в место ритуала, они проходят через ворота и звонят в висящий там колокольчик. Обнимаясь и приветствуя друг друга, они говорят: "Добро пожаловать домой!"

Здесь все используют не собственные имена, а игровые ники, которые были подарены им другими участниками. Этими никами обозначается их новая идентичность в плайя (бассейне пустыни). Также в плайя запрещены финансовые операции или обмен вещами (бартер). Вместо этого практикуются ритуалы дарения, то есть участники дарят друг другу какие-то вещи. Они верят в то, что так когда-то поступали их предки.

Весь фестиваль длится неделю. Кульминацией становится торжественное разрушение двух самых больших деревянных построек в центре "города". В предпоследнюю ночь сжигают чучело, которое здесь называют "Человеком", а в последнюю ночь перед отъездом сжигается храм. Всё это символизирует уничтожение прошлого — того, от чего человек хочет отказаться.

Напоследок бёрнеры проводят обряд "очищения" — собирают весь мусор, от пластиковых бутылок до блёсток. Остаётся только голая пустыня.

Один из учредителей фестиваля, Ларри Харви, именует это "спонтанным актом радикального самовыражения". Он утверждает, что ритуальное действо в пустыне помогает удовлетворить изначальную человеческую потребность:

"Желание принадлежать месту, принадлежать времени, принадлежать друг другу и принадлежать чему-то большему, чем мы сами, даже посреди непостоянства".

Святилища в пустыне

Опросы показали, что бёрнеры испытывают во время мероприятия сильное чувство связи друг с другом.

Более трёх четвертей участников говорят, что пережили здесь трансформационный опыт,

более 90% — что эффект продолжался и после окончания мероприятия,

более 80% считают, что этот опыт оказал долгосрочное влияние на их жизнь.

Элементы ритуалов существуют во всех мировых культурах, и их нередко практикуют люди, далёкие от каких-либо верований. В России тоже принято сжигать чучело на Масленицу. Хотя, это языческий обряд, в нём могут участвовать и православные, и атеисты, и представители разнообразных конфессий…

Современные антропологи обратили внимание на то, что некоторые древние ритуальные постройки, такие как Гёбекли-Тепе в Турции, были возведены ещё до того, как в этих местах появились постоянные поселения. Чтобы посетить их, племенам охотников-собирателей приходилось преодолевать довольно большие расстояния. И, согласно археологическим находкам, лишь спустя сотни лет в этих районах стали селиться люди.

Археолог Клаус Шмидт пришёл к выводу, что именно жажда приобщиться к ритуалам, ощутить себя частью единого целого, установить связь со своими ближними, а также невидимыми высшими силами заставляла наших отдалённых предков ценой огромных усилий строить культовые святилища в пустынях, а затем создавать вокруг них поселения.