Секта подмосковного "Бога Кузи" стала выгодным бизнес-проектом

Всем памятен теракт, состоявшийся 20 марта 1995 года в токийском метро. Тогда в результате распыления отравляющего газа — зарина — погибли десятки человек.

Как выяснилось впоследствии, за этим стояли участники секты "Аум Синрикё", возглавляемой Сёко Асахарой, провозгласившим себя новым Иисусом Христом. Между тем, в России нашёлся человек, который создал аналогичный "проект". Речь идёт об Андрее Попове, называвшем себя "Богом Кузей".

Смертельная "акция"

Учение Асахары представляло собой смесь принципов буддизма, даосизма и идей, почёрпнутых из произведений знаменитого фантаста Айзека Азимова. Секта проповедовала наступление ядерного апокалипсиса и предлагала тем, кто хочет спастись, вступать в её ряды. При этом, нужно было регулярно перечислять организации пожертвования, а также заключить с ней договор о передаче всего личного имущества.

Если кто-то не желал выполнять "правила", хотел выйти из секты или просто выступал против учения Асахары, его могли физически уничтожить. Многие "враги" культа пропали без вести. Кстати, в секту входили и россияне, которые всячески поддерживали Асахару, в том числе и деньгами.

Возможно, секта и дальше занималась бы своими грязными делишками, если бы её адепты не устроили акцию в метро. После зариновой атаки Асахара был арестован и приговорён к смертной казни. Правда, приговор привели в исполнение только в 2018 году.

"Разносторонняя личность"

Что же до "секты Бога Кузи", то её основатель, житель подмосковного Долгопрудного Андрей Попов, даже не стал придумывать своей организации красивые названия. Он просто дал ей собственное имя. Правда, использовал псевдоним — Бог Кузя.

Известно, что он родился в 1977 году. В возрасте трёх месяцев перенёс клиническую смерть, после которой стал слабовидящим и позднее получил вторую группу инвалидности по зрению. Мать растила его без отца и жестоко наказывала за любые проступки. Но чаще мальчиком занимались бабушка и дедушка. От бабушки он перенял интерес к религии и эзотерике.

Богом Попов себя якобы ощутил в 14 лет. На его персональном сайте сообщается, что он окончил школу с золотой медалью, а в 1999 году, после окончания исторического факультета МГУ стал заниматься преподавательской деятельностью. Также о нём сказано, что он

"историк, философ, религиовед, психолог, поэт, писатель, член Союза писателей России, художник, член Союза художников, композитор, певец, биолог, человек энциклопедических знаний, создатель сотен книг, картин и музыкальных произведений".

Однако, полностью подтвердить эту информацию не удалось.

Как "епископ Роман" превратился в "Бога"

Секту Попов организовал, по одним данным, в конце 1990-х — начале 2000-х годов, по другим — в сентябре 2007 года. Поначалу он называл себя "епископом Романом" и проводил якобы православные службы в частном доме в Лобне.

Он проповедовал переселение душ и прочие вещи, которые точно не имеют отношения к православной вере. В дальнейшем он полностью отошёл от православных догм и провозгласил себя Богом. Имя же Кузя, по слухам, когда-то принадлежало жившему у него попугаю. По другой версии, Попов стал именовать себя так в память о Кузьме Алексееве, лидере мордовских язычников XVIII — начала XIX столетия.

Обладая от природы даром убеждения, "Кузя" смог заставить своих потенциальных адептов поверить в то, что в нём одновременно обитают духи Шивы, Иисуса, Блаватской и даже Ломоносова.

Члены секты устраивали теперь собрания в Москве, в Большом Кондратьевском переулке, поэтому их стали называть "кондратами".

Оригинальностью система нового культа не отличалась. Ослушников били палкой, а также приговаривали к крупным денежным штрафам. Также последователи Кузи должны были собирать пожертвования на храм его имени, которые, на самом деле, шли на содержание самого руководителя секты.

Всего лишь мошенник…

Благодаря "штрафам" и "пожертвованиям" Попов смог купить квартиру в центре Москвы. Там он завёл свой мини-зоопарк из экзотических животных — крокодила, игуаны, броненосца и ехидны. Видимо, это должно было тоже работать на божественный имидж Кузи, представлять его как "повелителя животного мира".

Между тем, некоторые сектанты стали обращаться в органы с жалобами на побои. В 2015 году (на тот момент секта насчитывала десятки тысяч сторонников по всей России) в квартиру Кузи нагрянула с обыском полиция. Помимо животных, которых запрещалось содержать в домашних условиях, у него обнаружили детскую порнографию и более 43 миллионов рублей наличными.

Питомцев "Бога" передали в Московский зоопарк, а его самого осудили на пять лет общего режима. На его счастье, Попову удалось легко отделаться, по сравнению с другими лидерами сект, так как он не был виновен ни в чьих смертях, а в основном занимался мошенничеством. Именно с целью обогащения он создал свою организацию, как когда-то и Сёко Асахара.