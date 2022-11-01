"Безобидные" секты в Сибири и США оказались опасными преступными организациями

Необязательно поклоняться Сатане, чтобы стать жертвой опасного культа. Много тоталитарных сект появилось на рубеже ХХ и XXI столетий, причём некоторые из них маскировались под организации, занимающиеся физическим и духовным развитием своих адептов. Но на деле всё выходило совсем иначе.

Dominus Obsequious Sororium

В 2000 году американский бизнесмен Кит Раньери основал компанию NXIVM. Она предлагала очень дорогие тренинги по личному и профессиональному росту. Неудивительно, что клиентами компании были богатые и известные люди. Например, актриса Эллисон Мэк, звезда сериала "Тайны Смолвилля". Она стала ближайшей помощницей Раньери.

Компания по коучингу существовала только для прикрытия. За её кулисами существовала тайная организация под названием Dominus Obsequious Sororium (DOS). Раньери платил Мэк за вербовку в секту девушек, которых он с помощью психологической обработки превращал в своих сексуальных рабынь.

Наложницы называли Раньери своим "хозяином" и выполняли любые его требования: сидели на жёстких диетах, чтобы быть стройными, отправляли руководству секты свои интимные фото — их использовали для шантажа, угрожая обнародовать, если девушкам придёт в голову выйти из сообщества или вступить в отношения с другими мужчинами.

Также участниц заставляли проходить обряд инициации: укладывали на массажный стол и выжигали на теле клеймо в виде инициалов Раньери.

В 2017 году одна из бывших адепток организации решилась предать эти факты огласке. Она поведала свою историю журналистам и показала клеймо, которое выжгли на ней во время "инициации". Раньери успел сбежать в Мексику, но там его нашли агенты ФБР. Он был приговорён к 120 годам тюремного заключения. Разные сроки получили и его помощники. В частности, Элиссон Мэк осудили на три года тюрьмы.

"Ашрам Шамбалы"

В России тоже процветали подобные культы. В 1990 году житель Новосибирска Константин Руднёв, который до этого вёл курсы йоги, а также практиковал дыхательные упражнения и обряды по очистке ауры и лечению бесплодия, открыл ашрам, обещая своим последователям духовное просветление. Себя он называл "пришельцем с Сириуса".

Условием жизни в ашраме была полная изоляция от внешнего мира. Адепты уходили из семьи, переставали общаться с близкими, жили коммунами, располагавшимися в небольших квартирах или деревенских домах. За непослушание "старшим" их подвергали физическим наказаниям и морили голодом. Руднёва окружал целый гарем из "учениц", которых он регулярно поколачивал и стравливал между собой, чтобы они боролись друг с другом за его расположение.

"Ашрам Шамбалы" открывал школы по всей стране. Руднёв обещал своим последователям

контакты с НЛО,

развитие оккультных способностей,

обучение шаманизму.

Разумеется, всё это не бесплатно.

Только в 2010-х годах, наконец, удалось инициировать дело против "гуру". Ему было предъявлено обвинение в создании организации, посягающей на личность и права граждан. На свободу Руднёв вышел в 2021 году.

Церковь последнего завета

Она больше известна как церковь Виссариона. Такое имя взял себе краснодарец Сергей Тороп. До того как основать секту, он сменил десятки профессий — работал и слесарем, и электриком, и школьным учителем физкультуры, и даже занимался живописью. Потом, по его собственным словам, ему явилось откровение: скоро будет конец света, и чтобы его предотвратить, надо упорно молиться… Себя Виссарион объявил мессией и "Сыном Божьим".

Тороп основал общину на сибирском озере Тиберкуль. Туда потянулись люди. Сначала Виссарион предрекал Апокалипсис на 2003 год. Когда в назначенный срок ничего не произошло, "передвинул" дату на 2007 год. С каждого члена общины требовалось отдавать предводителю десятую часть своих доходов. Кроме того, люди должны были продать всё личное имущество и деньги также передать секте.

Обитатели общины вели аскетический образ жизни. Они должны были отказаться от мяса и заниматься тяжёлым физическим трудом. При этом, им запрещалось обращаться к врачам — видимо, чтобы те не забили тревогу. В секте практиковалась эстетотерапия — считалось, что для исцеления от любых недугов достаточно выйти на улицу и наслаждаться видами сибирской природы.

Также можно было обратиться к самому Виссариону, который якобы своим прикосновением был способен излечить любые болезни.

Понятно, что выживали в общине не все. После того, как на её территории были найдены труп младенца и предсмертная записка одного из погибших адептов Виссариона, сектой заинтересовались сотрудники ФСБ. В 2020 году Сергей Тороп и его ближайшие соратники, наконец, очутились на скамье подсудимых. Основной сутью обвинения было то, что деятельность организации наносила вред здоровью людей. На сегодняшний день дело Виссариона и Церкви последнего завета ещё не закрыто.