Киевский режим не смог отправить УПЦ на эшафот

Украинская православная церковь, объявив "независимости", осталась в составе Московского патриархата. План киевского режима подразумевал немедленные шаги к автокефалии, но под смертным приговором УПЦ не подписалась.

УПЦ объявила о независимости, но не об автокефалии

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) 27 мая провозгласила "независимость". Собор УПЦ МП

осудил военные действия на Украине;

выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла (благословил российских военных на участие в СВО — Ред.);

предоставил епархиальным архиереям право самостоятельно принимать решения по тем или иным вопросам епархиальной жизни, относящимся к компетенции Священного синода или предстоятеля УПЦ (например, поминать о здравии патриарха Киоилла);

обозначил, что будет организовывать церковные общины за рубежом;

выступил с призывом к объединению с раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ).

Два последних пункта говорят о том, что это раскол, однако об автокефалии объявлено прямо не было. По идее, сейчас должны идти разговоры о выдаче УПЦ МП томоса от патриарха Варфоломея и об установления с ней евхаристического общения другими православными церквями.

Путь к автокефалии УПЦ невозможен

Но прошло два дня, а ничего такого в инфополе нет. Русская православная церковь (РПЦ) с уважением относится к каноническим границам автокефальных и автономных других православных Церквей (например, епархии Крыма и Южной Осетии остались в доходной части УПЦ и Грузинской православной церкви). Поэтому те с уважением относятся к границам РПЦ, и никто не будет просто так объявлять об евхаристическом общении с УПЦ подчеркнём, что де-юре — Московского патриархата.

К тому же Константинопольский патриарх Варфоломей выдать томос не может, потому что уже один выдал — ПЦУ, поэтому на территории Украины уже есть, с его точки зрения, каноническая церковь.

Призыв к объединению в решениях синода УПЦ прозвучал, но выдвинуто для ПЦУ неприемлемое условие — предлагается восстановить там апостольское преемство, то есть все рукоположения священников отменить, так как они произошли с нарушениями канонов и устава, без избрания Священным синодом и без благословения предстоятеля УПЦ.

Никакого раскола нет

Ситуацию прояснили в Московском патриархате, глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что никакого раскола нет.

"Единство между Русской православной церковью и Украинской православной церковью сохраняется, и мы будем и дальше продолжать укреплять это единство", — сказал митрополит в эфире телеканала "Россия-24".

С украинской стороны мнение подтвердил "Стране" председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент.

"Ничего нового с 1990 года (когда УПЦ МП было предоставлено самоуправление решением патриарха Московского и всея Руси Алексия — Ред.) не создали", — сказал он.

Добавим, что свой собор украинцы всё-таки назвали архиерейским, а не поместным, что свидетельствует об отсутствии претензий на автокефалию. Это говорит о том, что было объявление политической позиции, но лишаться благодати, а это чрезвычайно важно в церковной жизни, в УПЦ не захотели.

Пожелания украинских епархий: остаёмся в Московском патриархате

И это не компромисс между Москвой и Киевом, а пожелание украинских епархий, то есть воля с мест. Как показывает протокол заседания епарихиального собрания Запорожской епархии, 75% клириков высказалась за то, чтобы оставить "всё, как есть", но дать оценку действиям патриарха Кирилла и делать шаги по объединению с УПЦ.

Однако для бандеровских властей это не нужное решение, поэтому давление на УПЦ МП будет продолжаться. ПЦУ уже обозначила свое отношение к решениям собора УПЦ как к попытке скрыть свои связи с РПЦ, по сути, от них не отказываясь.

Надо доводить СВО до конца и о расколах в Русской церкви забудут

Лучше доводить освободительную военную операцию РФ на Украине до конца, и тогда, как мы видим по отрицательной реакции на решение УПЦ МП Симферопольской и Херсонской епархий, Русскую церковь не будут мучить дальнейшие расколы. Об этом же пишет протоирей Александр Авдюгин из Луганска

"В Луганской епархии был расширенный епархиальный совет. Все против любых поползновений в сторону автокефалии. Ежели чего стройными рядами маршируем под покров Чистого переулка со сменой вывесок и изменения имен".

Отец Александр видит следующий исход для УПЦ, если там будут продолжать в том же духе:

"ПЦУ и Варфоломей турецкий сожрут УПЦ, а затем они под знаменами и с гимном "Батько наш Бандера" промаршируют стройными рядами к униатам".

Почему важно единство русского православия

Русская православная церковь должна остаться единой, так как в подсознании русских и украинцев формируется образ единой Родины, единой идеологии, единого менталитета.

Приведём слова старца Зосимы Сокуры духовника Донецкой епархии, скончавшегося в 2002 году.

"Хотите чтоб не было войны? Прекратите сеять ненависть! Прекратите поддерживать фашизм! Прекратите угрожать русским! Прекратите делить людей на своих и чужих. Прекратите работать на врага. Прекратите бороться с правдой! И не будет никакой войны. В тот же миг она прекратится".

Добавим, что в Киево-Печерской Лавре прошла литургия, на которой поминали Патриарха Кирилла, поздравим себя с этим решением.

ПЦ является самоуправляемой Церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Особый статус Украинской православной церкви был отражен в Уставе Русской православной церкви, принятом Архиерейским собором в 2000 году. При этом, как поясняется на официальном сайте Московского патриархата в разделе "Самоуправляемые Церкви", УПЦ "сохраняет молитвенное и каноническое единство с Русской православной церковью, через которую она пребывает в единстве со всеми поместными православными церквами".

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