Эксперт: если бы было можно, инквизиция сожгла бы Путина на костре

Владимиру Путину незачем встречаться с Папой Римским Франциском — врагом России. Если было бы можно, инквизиция сожгла бы российского президента на костре, считает эксперт Геннадий Козырев.

Папа Римский назвал патриарха Кирилла "алтарником Путина"

Патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл стал объектом критики Папы Римского, который назвал его "алтарником Путина".

Об этом сообщает Correre dela Sera, которой папа Франциск дал интервью. Он недоволен тем, что глава РПЦ поддерживает спецоперацию РФ на Украине.

"Я разговаривал с ним (Патриархом) в течение 40 минут через Zoom. Первые 20 минут он рассказал мне по написанному все оправдания войны. Я выслушал и сказал ему: "Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не клирики государства, мы не можем использовать язык политики, а должны говорить языком Иисуса", — сказал папа Франциск.

"Патриарх не может превращаться в путинского алтарника", — добавил он своё мнение о патриархе Кирилле.

По словам папы, он и патриарх договорились отложить намеченную встречу на 14 июня в Иерусалиме, чтобы она не выглядела "двусмысленной".

"Неверный тон" — это мягко сказано

"Прискорбно, что папа Франциск избрал неверный тон для передачи содержания беседы", — заявили в отделе внешних связей РПЦ.

"Подобные заявления не способствуют налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, что особенно необходимо в настоящее время", — говорится в заявлении.

Отметим, что в этом же интервью папа Франциск заявил, что просил о встрече с президентом Владимиром Путиным в Москве, "чтобы попытаться остановить войну на Украине", но не получил ответа. Теперь понятно — почему.

Католические чиновники — естественные враги России

Как сказал Pravda.Ru доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев, католическая церковь всегда выражала интересы Запада и была "главным вдохновителем и идейным обоснователем завоевания территорий России".

Посольства от папы приходили в прошлом с целью, чтобы Русь перешла под католическую религию, подстроилась под папу, поэтому "кроме как нашими естественными врагами католических чиновников не назовёшь", отметил эксперт.

"Сколько зла сотворила католическая церковь, это ещё надо посчитать: фашисты больше сделали или Папа Римский со своими адептами. Ведь даже с фашистской Германией они взаимодействовали. И после поражения Гитлера именно в монастырях скрывалось очень много преступников, и там скрывали их ценности. Поэтому они — враги", — сказал Геннадий Козырев.

Православие — идеология России

Эксперт считает естественным, что "патриарх поддерживает Путина, а Путин поддерживает патриарха", потому что религия — это тоже идеология, разница — в доказательной базе.

"Когда идеологии ещё не было, именно религия определяла различные идейные положения человека, цели жизни, объясняла мироустройство. Религия опирается на недоказанное, на существование Бога, а современная идеология пытается объяснить это физическими законами или естественными законами жизни", — отметил эксперт.

По мнению Геннадия Козырева, нельзя категорично отметать возможность встреч между патриархом и папой, чтобы разоблачать лицемерие Запада, попытки свалить вину на военные действия на Украине на Россию. Надо демонстрировать свою линию и пресекать их попытки неправильно её интерпретировать, отметил эксперт.

Они делают из Путина "заблудшую овечку", но сожгли бы на костре

По словам Геннадия Козырева, папа пытается показать, что старается наставить президента РФ на путь истинный, но "если бы они (католики) могли, то они, наверное, приговорили бы его судом инквизиции к сожжению на костре".

"У них большая практика. Они триста с лишним лет жгли людей на кострах. Вся Европа пылала. Поэтому, извините меня, о морали только не Папе Римскому говорить. Мало того, в последнее время он ещё стал соглашаться с ЛГБТ-сообществом, однополые браки благословил. Уже куда дальше идти святой церкви? Уже некуда. До последнего края они дошли", — отметил Геннадий Козырев.

В среду, 4 мая, стало известно, что Патриарх Кирилл входит в число лиц, которые будут включены в предлагаемый шестой раунд санкций Евросоюза против России.

Официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда заявил, что санкции не соответствуют "здравому смыслу".

"Только те, кто совершенно не знаком с историей нашей Церкви, могут пытаться запугать её духовенство и верующих составлением каких-то списков", — сказал Легойда.

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