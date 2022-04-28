Отец Александр о технологии ЭКО: нельзя играть в Бога

Если женщина не может забеременеть естественным путём, но хочет воспитывать именно родного ребёнка, обычно прибегают к ЭКО. Насколько гуманна эта технология; правда ли, что православный человек не должен использовать ЭКО, и почему данную технологию следует запретить, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой архимандрит Александр Глоба.

ЭКО нужно запретить

— Отец Александр, как Церковь относится к технологиям искусственного оплодотворения: ЭКО, суррогатному материнству?

— С медицинской точки зрения очень много побочных эффектов после гиперстимуляции яичников, когда хотят получить яйцеклетки. Удар по гормональной системе обязательно даёт ответ. Потом возникают раковые заболевания. С этим играть нельзя, потому что гиперстимуляция эндокринной системы к хорошему не приводит.

— Может быть, врачи контролируют побочное действие? Даже Пугачева не побоялась заморозить яйцеклетки.

— Я не думаю, что она их заморозила. Если дети приёмные, то лучше не вводить людей заблуждение, потому что не все же настолько наивны.

Очень часто люди любят приёмных детей так же, как и своих. И у женщин, и у мужчин "прошит" родительский инстинкт. Он реагирует на ребёнка:

своего,

приёмного.

Говорят, что очень благородно быть суррогатной матерью: выносить ребёнка и подарить его семье без детей. А что дальше? Может быть, тогда сказать про тех, кто пожизненно сидит в тюрьме: "А зачем нам их содержать? Это же ходячие органы. Можно у них сердце взять, печень, селезёнку. Сколько людей можно спасти". Можно такими благородными целями самих себя обмануть. Или, допустим, человек не такой красивый, как хотелось бы. Или хотят родители только голубоглазого ребёнка.

Церковь поставлена быть совестью нации, чтобы не спотыкаться на таких вещах.

— А как быть с тем, что при ЭКО, суррогатном материнстве получается больше эмбрионов, чем женщина может выносить?

— В этом случае происходит убийство эмбрионов — это массовый аборт. То есть заведения, которые занимаются ЭКО, — это узаконенные абортарии. Вы подсадите в матку не больше трёх эмбрионов. Но ведь надо 10-11 яйцеклеток оплодотворить. Потом сидит какая-то Матрёна Ивановна, под микроскопом смотрит и убирает: "Вот этот более толстенький, наверное, будет жизнеспособный, а этот более тщедушный эмбриончик, мы его уберём". Эта тётя по каким-то критериям судит, но она может же отбраковать и хорошие. Вопрос в том, кто умнее, талантливее из них. А внешне это не определишь.

Нельзя играть в Бога — это к хорошему никогда не приводит.

Я считаю, что надо запретить репродуктивные технологии, чтобы они не были позором нации. Деторождение допустимо только в рамках законной семьи.

Чайлдфри — это пустоцветы

— Сейчас многие хотят пожить для себя, мир посмотреть, карьеру сделать, а к 40 годам подумать о детях. Но если в 20 лет родить легко, то к 30 годам с этим уже возникают проблемы. Нам, например, дети не мешали заниматься бизнесом, покупать квартиру, ездить отдыхать. Мы всегда брали детей с собой.

— Чайлдфри не оставляют потомства и таким образом стираются с лица земли и из истории человеческого рода. Они не хотят оставить след и просто исчезают. Да, порадовались немного, но это как трава: зацвела и засохла, её сожгли и следа не осталось.

Господь создал человека и дал помощницу — женщину. Семья должна быть полноценная, обязательно должны быть дети.

— Главное, чтобы молодёжь это поняла.