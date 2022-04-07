Архимандрит Александр Глоба: я не видел ни одного атеиста

Почему русский человек по определению не может быть атеистом, как легко отличить атеиста от верующего человека; как можно помочь близкому, который попал в секту, и надо ли ему помогать, а также о том, является ли вера в лучшее будущее признаком инфантилизма, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой архимандрит Александр Глоба.

Атеистов нет

— Отец Александр, в сложные времена атеистов нет. Народ идёт в храм, молится, просит. А ещё в кризис активизируются секты. Тот, кто попал к сектантам, отдаёт им все свои ценности. Но бывает и по-другому. Я недавно общалась с женщинами, которые имеют отношение к сектам. Ни одна из них не состоит в списке Forbes. Они говорили про доброжелательную атмосферу: приходят в воскресенье, общаются, молятся, пьют чай. Целый день они находятся в кругу единомышленников, получают радость от общения.

— Это замануха. Потому что им надо содержать когорту людей, которая бы представляла эту секту. Может быть, с этих людей не берут деньги, раз они не из списка Forbes, но потерявшийся человек, который находится рядом со списком Forbes, будет хорошей добычей, когда увидит общество улыбающихся, не совсем духовно здоровых людей, с которыми будет интересно. Над этими технологиями работают люди, которые ставят эксперименты над обществом и знают, какой результат получится. В итоге человек потеряет что-либо материальное или останется без души.

— Атеисты тоже без души?

— Если нет веры во Христа, церковь, Царствие Божие, то можно сказать и так. Я не видел ни одного атеиста. Бывало, разговаривал с людьми, которые позиционировали себя атеистами, но у них промелькнуло в речи:

"не дай Бог",

"Бог всё видит",

"Бог накажет".

С чего бы атеисту пользоваться лексикой верующих людей?

— Потому что русский язык такой. Мы говорим: "Слава Богу", "не дай Бог", "Господи, ужас какой-то".

— Значит, происходит христианизация культуры через язык. Значит, атеизма там нет. Если человек — атеист и знает, что Бога нет, значит, он будет следить за тем, что говорит.

Если его внутренний человек возвещает истину Христову, говоря, что Бог есть ("слава Богу", "не дай Бог"), то атеизмом и не пахнет.

Даже в советское время технари и многие из тех, кто были у власти, не являлись атеистами. Они тайно крестили детей (на дому, в других городах). Они были заложниками системы, но у них всегда горела свеча веры.

Сладкие сказки

— Женщины из секты, с которыми я недавно общалась, сказали, что им читают Библию и трактуют её так, что всё будет хорошо, будут мир, солнце, деньги, здоровье. Разве любой человек может комментировать Библию?

— Это элементы инфантилизма, не самый лучший признак у здорового взрослого человека.

Взрослый здоровый человек знает, что как потопаешь, так и полопаешь. Надо работать, чтобы воспользоваться плодами своих трудов.

Поэтому даже на страницах Священного Писания просто так никогда ничего не получится. Когда Адам и Ева были из Рая выставлены, им было сказано: в поте лица будешь добывать себе хлеб, а женщина будет рожать в боли.

Прежде чем читать Священное Писание, я всем рекомендую книгу Серафима Слободского, которая открывает основы православия, христианской веры. Когда человек ознакомится с этим учебником по христианству, то ему проще будет жить на свете, потому что он будет знать, что его не обманут. То есть маломальская духовная, христианская грамотность должна быть. Самое смешное в том, что я знаю людей, которые имеют научную степень, причём точных, физико-математических наук, но попадают в секту, их разводят на большие деньги. Эти люди теряют критический контроль над ситуацией. Если люди хотят, чтобы их пожалели, надо не в секту идти, а:

к психологу,

психиатру,

православному священнику.

Потому что у человека не хватает психологических сил. Надо помогать таким людям.

— Услуги психолога стоят дорого. К психиатру обращаться страшно и стыдно.

— Надо выбирать. Психолог стоит больших денег. Но есть православные психологи, православный священник, к которому можно прийти. Люди почему-то создали себе образ священника в чёрном, который является "духовным палачом". К нему страшно подойти. Понятно, что силы злобы поднебесные внушают человеку страх, недоверие к церкви.

Многие люди, которые заходят в церковь, говорят: кружится голова, думаю, что упаду; запах ладана не переношу. Это психосоматика, работа духов злобы.

В церковь нужно идти целенаправленно, зная, что там помогут с душой, выбором жизненного пути. Если ты хочешь духовно что-то делать, научись молиться, общаться с Богом. Без этого ничего не получится. Но с Богом надо общаться именно через его истинную церковь. Не баптистов, не католиков.

Для православных людей — только православная вера, которая от самого Христа через апостолов донесла правду до наших дней.

— На самом деле есть много неприятных людей (абьюзеров, домашних тиранов) и организаций, которые могут влиять на человека. Обмануть умного и сильного человека сложно. Жертвами сект чаще становятся люди, может быть, не очень умные, сильные, уверенные. Как им помочь?

— Надо помогать человеку, который просит о помощи. Если человек ходит в секту и чувствует себя хорошо, то как бы ты ни старался ему помочь, он на тебя ещё и пожалуется, и тебя же оштрафуют за то, что вмешиваешься в частную жизнь. Поэтому надо просто знать, что есть критические ситуации, в которые может попасть близкий человек, и ты должен ему помочь не попасть в эту ситуацию. Нужно уметь объяснить, рассказать, оказаться для него авторитетом.

Если человек уже запрограммировал себя, что он должен попасть в эту ситуацию, ему никто не указ, ему не нужна помощь, он обязательно туда попадёт.