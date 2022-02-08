Проблемы прихожан и батюшки: жалеть нельзя говорить

Больше двух лет назад в блоге о. Андрея Ткачёва появилась интереснейшая запись, которую с тех пор продолжают репостить множество как церковных сайтов, так и участники отдельных форумов и чатов на православную тематику. Последнее не удивляет — учитывая известность о. Андрея как очень талантливого и незаурядного церковного публициста.

"Любовь священника к своей пастве мужественна и жертвенна. Но жить постоянно в таком напряжении сложно, человек быстро сгорает, растратив жизненные силы. Священнику свойственно быть "съеденным" людьми. <…> Священнику нужен уединённый уголок, где он остаётся один: в кресле ли с книжкой, в саду ли среди деревьев с молитвенником, или перед иконой со слезами, или с матушкой в спальне. Личная жизнь священника очень важна. <…> Ну так и вы бережно относитесь к своим священникам, не утомляйте без меры. Пришли на исповедь — говорите кратко, чётко и уходите. А то придёт иная: "Сейчас я вам расскажу, как поссорилась со своей свекровью…" И на полчаса рассказ в лицах. Зачем? Пожалейте батюшку. Вы же издеваетесь над нами, вы убиваете нас своей пустопорожней болтовнёй…"

Что и говорить — обозначенная проблема "эмоционального выгорания" священников действительно не просто актуальна, а суперактуальна. Но вот насчёт решения этой проблемы, изложенного в блоге о. Андрея… По сути, оно сводится лишь к одному — "жалеть батюшек, и не "грузить" их своими "мелкими" проблемами". Почему слово "мелкие" взято в кавычки? Да просто потому, что в духовной жизни "мелких" проблем не бывает!

Это как в "камере 111" из известной антиутопии Оруэлла "1984" — где для полного слома воли заключённого могли применяться не только действительно чудовищные пытки, но и воздействия, которые с точки зрения большинства были вполне безобидными. Однако в отношении отдельных людей как раз они идеально достигали поставленных палачами целей…

В применении к приведённому о. Андреем Ткачёвым конкретному примеру о скандалах женщины-прихожанки со свекровью — то Причащение "прежде примирения с тебя опечалившим", как минимум, однозначно угрожает принятию Таинства "в суд и осуждение". И формальное "покаяние на словах" с таким же формальным "отпущением греха", обычно забываемое сразу после выхода из храма, вряд ли в силах реально спасти положение.

Прихожанка "сама виновата" — потому как Христос заповедовал всех прощать? В основном да — но всё же не "автоматически". В Евангелии также есть не менее авторитетные строки, заканчивающиеся словами о "согрешившем против тебя брате": "А если он и церкви не послушает — да будет тебе, яко язычник и мытарь!" (Мф. 18-15-17).

И для того чтобы разобраться в сути конфликта, помочь простить (или попросить прощения) искренне, а не на словах — зачастую как раз и нужны знания и опыт "профессионала" — священника, усиленные Благодатью Божьей. Вместо жалких попыток профанов-самоучек, чаще всего и представляющих основную часть обычных прихожан. Что при запредельных нагрузках действительно может приводить к "эмоциональному выгоранию" батюшек.

"Сгорающие" на работе

Только ведь разве одни лишь они подвергаются такому риску?

Среди психологов, работающих с жертвами тех же землетрясений или терактов, например, "выгорают" зачастую от 10 до 20% специалистов — после этого им самим требуется помощь их коллег.

Медики, всю жизнь проводящие рядом с человеческими страданиями, тоже нередко если не становятся законченными циниками — то ищут разрядки в "чёрном юморе". Когда анекдоты образца "Сестричка, сестричка — а может в реанимацию?! — Нет, доктор сказал в морг — значит в морг!" выглядят ещё самыми безобидными.

И, кстати, тем же врачам при осмотре пациента (на который в поликлинике даётся от силы 10-15 минут!) тоже ну очень часто приходится выслушивать от бабушек крайне подробные жалобы на то, как "в левом ухе начинает жужжать после вставания с постели именно на правую ногу".

И воспитательниц детских садов жалко — от которых любящие родители сдаваемых в садик деток искренне ожидают почти что материнской любви и заботы. При этом вознаграждая их труд вполне в духе сказки о Мэри Поппинс: "Требуется самая хорошая няня за самую маленькую зарплату!".

И работники полиции тоже вынуждены "выгорать" под целой лавиной расследуемых уголовных дел. Давайте и их пожалеем — хотя бы не будем носить в райотделы заявления по поводу каких-то там жалких украденных кошельков, семейного насилия и мелкого гоп-стопа? Пусть лучше правоохранители лишь серьёзными делами занимаются, вроде убийств…

А может, не стоит "изобретать велосипед" — вместо этого попытавшись внедрить в пастырскую практику наработки, давно (и достаточно успешно) работающие во многих профессиях? Подумав, например, о чёткой организации "рабочего дня" батюшек, "посменной работы", "дежурств" и т. д.?

Что мешает исповедующему после "Отче наш" священнику предложить прихожанке прийти к нему для более подробной беседы попозже — хотя бы оставшись после службы? А, Венчание-Крещение-отпевание после Литургии запланированы — да и покушать батюшке тоже надо? Значит, надо найти свободные полчасика в другое удобное время.

Что, "времени совсем нет"? Неужто, если посчитать "продолжительность рабочего дня" священника в целом — она получится больше 8-12 часов в день (с одним-двумя выходными) — как у большинства тружеников, работающих на ставку-полторы?

Ну тогда, может, стоит вспомнить о том, что единственное Богослужение, абсолютно требующее участия священнослужителя — лишь Божественная Литургия? А Вечерня с Утреней могут служиться и так называемым "беспоповским чином" — одними лишь прихожанами и хором.

"Сэкономленное" же время как раз и можно уделить потом излечению "душевных язв" конкретных людей. Не просто братьев и сестёр во Христе — но и своих "духовных детей", прибегающих к помощи "духовного отца", привычно-ласково называемого "батюшкой". Обычные-то родители своим родным детям в утешении не отказывают, несмотря даже на крайнюю усталость…

На Бога надейся, а сам...

Хотя да, в принципе можно оставить всё "по старинке". В смысле — по принципу "спасение утопающих — дело рук самих утопающих". Ну и, конечно — Бога, любящего и милующего всех нас, грешных; для чего и обильно подающего благодать Свою в Таинствах.

Господь, правда, устами ап. Иакова ещё и говорил: "Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного для тела: что пользы?" (Иак. 2:15-16)

Но мало ли — вдруг эти слова действительно относятся лишь исключительно к телесным потребностям, а потребности душевные — "это другое"?

Если серьёзно — какую-то "психологическую помощь" нуждающиеся в конце концов обычно получают и без беседы со священником. Самые небедные могут и за консультацией профессиональных психологов обратиться. Ну а к услугам остальных — "институт лучшей подруги" (или друга). Нередко на фоне более или менее значительных алкогольных возлияний — что в ряде случаев приводит и к алкоголизму.

Но и без этого друзья или подруги чаще всего лишь просто поддерживают человека в его конфликте — независимо от того, прав он в данной ситуации или не прав. Да и полученное душевное облегчение в итоге меньше всего связывается с Богом и Церковью.

И стоит ли тогда при таком раскладе удивляться приводимым о. Андреем Ткачёвым в том же блоге вполне честным цифрам в "5% верующих в России"? Что делать — "свято место пусто не бывает". И там, где перестаёт работать реальная и всеобъемлющая пастырская забота о людях, не ограничивающаяся рамками лишь Богослужений, Таинств и треб (пусть и по самым уважительным причинам) — её вскоре заменяют вне- (а то и анти-) церковные "эрзацы"…

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