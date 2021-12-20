Митрополит выступил против поклонения QR-религии

Представитель РПЦ выразил свою обеспокоенность расколом в обществе из-за перспективы введения QR-кодов на федеральном уровне.

Бесконечная вакцинация

Руководитель исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург успокоил общественность, заявив, что "Спутником V" можно ревакцинироваться каждые полгода и бесконечное количество раз. Наверно, самым активным поклонником антиковидных вакцин стал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который сделал уже восьмую прививку от COVID-19:

"Я не увлекаюсь. Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило".

Вот другим гражданам не так повезло — прихватило. Правда, есть в стране и исключения. О вероятности заражения главы государства одному из федеральных телеканалов рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

"Ну, слушайте — он же Путин, кто его заразит?"

В соцсетях говорят, что ещё и Чака Норриса боится сам коронавирус. Правда, как так получилось, что, по сообщениям СМИ, новым штаммом коронавируса заражаются и тщательно вакцинированные граждане, по-прежнему остаётся загадкой.

Слово пастыря

Сертификат и QR-код о болезни и вакцинации

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Алексей Кульберг) поделился в своём Telegram-канале размышлениями о завиральной инициативе властей с введением QR-кодов для вакцинированных граждан:

"Мы наблюдаем, как то, что должно оставаться в границах медицины, науки и администрирования, начинает превращаться в квазирелигию. Я не учёный. Я монах и епископ Церкви Христовой. И как пастырь обязан сказать своё слово. Нам говорят, что сопротивление вакцинации обрело характер оккультизма. Но точно так же на совершенно религиозных, а не научных постулатах зиждется и употребление QR-кодов".

Ровно теми же наблюдениями делятся россияне в социальных сетях. Правда, отождествляют инициативы властей не с религиозным ражем, а скорее с кампанейщиной советского пошиба. Разумеется, об акциях протеста и альтернативных мнениях не рассказывают на федеральном телевидении. Суждения отца Евгения практически тождественны мнениям, которые высказывают обеспокоенные и уже возмущённые граждане:

"Неоспоримостью, незыблемостью и неизменностью обладают только вечные истины Божественного Откровения. Они принимаются с верой, не зависящей от того, сможешь ли ты экспериментально доказать, что любовь лучше ненависти, верность лучше предательства, а сострадание — лучше равнодушия".

Священнослужитель посетовал, что обвинения критиков антиковидных мер в безграмотности и "во всех бедах человечества" приведут к вражде и разделению общества. Митрополит обратил внимание, что, когда нет доверия, то единственным выходом может стать просвещение, а не агрессия:

"Наука же всё время в поиске. Она прирастает новыми теориями. Всё требует доказательств или опровержения — за исключением редких аксиом, которые, кстати, тоже нуждаются в обосновании, и к ним применяются жёсткие научные критерии. А новые открытия порой радикально меняют предыдущие концепции. Там, где прекращаются поиск и сомнения — прекращается и сама наука".

Вопросы без ответов

Введение QR-кодов на транспорте в Татарстане

Антиковидная активность номенклатуры открывает всё новые и новые горизонты. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о возможном введении штрафов за отказ от вакцинации против COVID-19:

"Мы изучаем опыт разных стран, посмотрим, насколько он эффективный, насколько применимый".

Тема обоснованности введения тех или иных мер властями изящно выводится за скобки. Существование "единственно правильного мнения" возведено на беспрецедентный уровень. На это тоже обратил внимание отец Евгений:

"Чиновники Минздрава и Роспотребнадзора — не святые отцы. Одного авторитета мало. Надо взять на себя труд и объяснить. Даже детей в школе учат доказывать теоремы… QR-код обозначает, что его обладатель вакцинирован? Нет. И далеко не все вакцины дают право на его получение. Обладатель кода не опасен или защищён? Нет, вакцинированные могут болеть и переносить вирус. 11 из 16 заразившихся штаммом "омикрон" в нашей стране были вакцинированы. Есть антитела? Нет. И по поводу антител учёные до сих пор спорят. Тогда каким образом QR-код защищает нас от пандемии? Где можно ознакомиться с этими данными? Какой научный, верифицируемый признак, общий для всех владельцев QR-кода, положен в основу системы? Бесконечные изменения сроков действия основываются на каких научных изысканиях? Где гарантия, что, когда вирус ослабнет и, Божией милостью, пандемия сойдёт на нет, нам не скажут, что это произошло лишь благодаря QR-кодам? И под этим удобным предлогом цифровые метки не останутся навсегда? Что эту конструкцию не захотят использовать далее для введения социальных рейтингов и прочих алармистских ужасов?"

Возвращение науки на место

Отец Евгений обеспокоен, что ответов на многие очевидные вопросы как не было, так и нет, что порождает в обществе недоумение, недоверие, страх и агрессию. Священнослужитель, ссылаясь на соцопросы, говорит о стигматизации 40% российских медиков, которые так или иначе высказывают сомнения в правильности действий властей:

"Общество расколото. И впервые, пожалуй, со времён Гражданской войны расколото по-настоящему. Столкнувшись с квазирелигией "антиваксеров", власть выдвинула не науку, а противостоящую QR-религию. Я не против вакцин или технических новшеств… Я против того, чтобы эти явления облекались в религиозные одежды. "Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу", — говорит Господь. Поэтому, отдавая религиозную веру лишь Богу, в остальных вопросах надо вернуть науку на место".

Тревоги митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения далеко не беспочвенны. В соцсетях люди открыто говорят о том, что на первом месте, вероятно, оказывается выгода от реализации вакцин. Насколько оправданы подозрения, неизвестно, но молчание и цензурирование альтернативных мнений порождают недоверие к властям, сказывающееся, в том числе, и на процессе вакцинации.

В какой-то момент гиперактивная номенклатура может действительно переусердствовать в своих инициативах и явить граду и миру триггер, который настолько качнёт пресловутую "лодку", что на всех может и не хватить пакетов для соблюдения гигиенических приличий при резком обострении морской болезни.

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