В Сети активно обсуждается наметившийся раскол в мусульманском сообществе

В Сети активно обсуждается новый скандал в среде мусульманской уммы России — многие верующие обеспокоены риском появления большого раскола в сообществе российских мусульман.

Поводом для дискуссий стало состоявшееся заседание пленума Духовного Управления Мусульман РФ (ДУМ РФ), на котором из уст руководства организации прозвучали громкие обвинения в адрес "раскольников" и "отщепенцев", то есть других членов религиозной общины России, не желающих находиться "под сенью единого Духовного управления".

Так, например, прозвучали ставшие уже традиционными для ДУМ РФ выпады в сторону ДУМ Республики Татарстана. Дамир Мухетдинов, первый заместитель и "правая рука" Равиля Гайнутдина, которого многие считают настоящим инициатором интриг внутри российской уммы и разжигания розни в сообществе верующих, в очередной раз выступил с критикой деятельности муфтия Татарстана Камиля Самигуллина.

Не обошли стороной и предстоящее в 2022 году празднование 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии — глава ДУМ России подчеркнул, что "мы не должны нашу историю опускать до деревенского, сельского, Спасского районного уровня".

Отдельный выпад Гайнутдин сделал в сторону Администрации Президента, которая, по его словам, активно препятствует развитию мусульманского сообщества. Так, в частности, он назвал ряд руководителей Управления Президента по внутренней политике, которые, по его словам, заставляли имамов выполнять определённые поручения за "пряники".

"Я сам знаю, что в администрации президента работали

и Логинов ( Андрей Логинов - экс-глава Управления Президента по внутренней политике. — Ред. ),

- экс-глава Управления Президента по внутренней политике. — ), и Абрамов ( Александр Абрамов - бывший советник Президента России Владимира Путина. — Ред. ),

- бывший советник Президента России Владимира Путина. — ), и Островский ( Михаил Островский - экс-заместитель руководителя Управления Президента по внутренней политике. — Ред. ),

- экс-заместитель руководителя Управления Президента по внутренней политике. — ), и работал Гришин ( Алексей Гришин - советник Администрации Президента России в Департаменте по взаимодействию с религиозными организациями. — Ред. ),

- советник Администрации Президента России в Департаменте по взаимодействию с религиозными организациями. — ), и другие.

Они чиновники, они должны государственную политику вести, обязанности достойно выполнять, — заявил Гайнутдин. — Если достойно не будешь выполнять, будешь требовать от имама: вот тебе копейки, пряники, а ты выполняй вот это".

"Неужели мы должны таким образом унижаться. Мы унижаем нашу чалму, наш сан, мы унижаем мусульман, мы унижаем нашу священную религию", — заявил муфтий.

При этом Telegram-канал "МГБ-НКВД" обращает внимание на то, что данный пассаж как раз не в стилистике Равиля Гайнутдина и скорее напоминает почерк Дамира Мухетдинова, тем не менее задаваясь вопросом, "к лицу ли настоящему лидеру сеять раздор ради урегулирования личных интересов".

"Это скорее его тема, жёстко напасть на чиновников, провоцировать публичный скандал вокруг религиозных деятелей, а дальше рассчитывать на то, что появятся парламентеры сверху и какие-то пряники для урегулирования ситуации.

Так же делалось в Нижнем Новгороде в своё время. Но вот только вряд ли с Гайнутдином будут церемониться, понимая, что он готов чуть ли не на Болотную площадь людей звать и с ваххабитами объединяться лишь бы сохранить тёплое место", — считает ТГ-канал.

Отметим, что деструктивная деятельность Гайнутдина и Мухетдинова уже не в первый раз вызывает вопросы у других членов религиозной общины. Так, непосредственно в день заседания Пленума ДУМ РФ, 23 сентября, в соцсетях распространился указ муфтия Равиля Гайнутдина от 6 сентября этого года, утверждающий фигуру имама Джума-мечети города Кизляра Республики Дагестан.

Этому предшествовал конфликт вокруг выборов главы местной мечети, во время которого часть общины публично выступила против назначения им имама сверху Муфтиятом Республики Дагестан, ссылаясь на определённые нормы шафиитского мазхаба. И вот теперь, считанные недели спустя, один из главных инициаторов конфликта с Муфтиятом РД назначается председателем местной религиозной общины по решению Гайнутдина.

Таким образом, в ДУМ РФ пытаются расширить своё влияние в регионе, фактически вмешиваясь в работу действующих религиозных организаций и создавая тем самым риски дестабилизации непростого региона. Неудивительно, что данные действия Гайнутдина и Мухетдинова на Кавказе получают одобрение у местных ваххабитов, которые считают других видных российских муфтиев слишком прокремлёвскими.

Напомним, что в сентябре на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) появилось открытое обращение к Духовному управлению мусульман РФ с призывом перестать вносить дезорганизацию в деятельность уже существующих организаций в регионе, создавая "альтернативные псевдомуфтияты". По словам председателя Координационного центра Исмаила Бердиева, данные процессы начались в ДУМ РФ как раз с появлением Дамира Мухетдинова на посту заместителя председателя.