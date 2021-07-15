Архимандрит Александр: мы должны задумываться о том, как побороть коронавирус

Мир находится в начале новой волны пандемии COVID-19. Об этом в среду, 14 июля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Вариант Delta в настоящее время есть в более чем 111 странах, и мы ожидаем, что он скоро станет доминирующим штаммом", — предупредил он.

В России число вакцинированных растет, люди начинают понимать важность прививки.

О том, почему Русская православная церковь поддерживает идею вакцинации от коронавируса и что делать с противоречиями в высказываниях Анны Поповой и Александра Гинцбурга, рассказал главному редактору Pravda. Ru Инне Новиковой врач, ныне архимандрит Александр (Глоба).

Позиция РПЦ

— Отец Александр, Русская православная церковь высказалась, что нужно делать прививки. Я хотела попросить вас высказать свою точку зрения по этому поводу.

— В церкви все-таки находятся не глупые люди, а люди, которые прошли определенный жизненный путь.

Церковь — это не закрытая организация, а прежде всего сообщество верующих людей, которые объединяются вокруг чаши Христовой, которые надеются на спасение во Христе Иисусе и в конечном наследовании Царствия Небесного.

В церковь входит очень много людей, которые имеют высшее образование, не только богословское, но и медицинское. Есть у нас вирусологи, иммунологи. Церковь, когда заявляет миру о принятии или непринятии чего-то, что предлагает мир, конечно, происходит процесс взвешивания, насколько это нужно.

Новая коронавирусная инфекция вызывает острое респираторное вирусное заболевание и характеризуется атипичным течением, потому что одни люди ее переносят легко, другие переносят в состоянии средней степени тяжести, а третьи даже умирают.

Мы помним смерть первого клирика Москвы — отец Александр Агейкин, настоятель Богоявленского собора, Царствие Небесное, который встретился с этой инфекцией. Это для нас явилось большим ударом. Мы должны задумываться о том, что нужно сделать, чтобы человечеству побороть эту инфекцию. Помните, была черная оспа, натуральная оспа. Когда я учился в Военно-медицинской академии, у нас на курсе инфекционных болезней были плакаты, муляжи, где показывался человек, который заболевал оспой, сыпь была по всему организму, человек испытывал сильные страдания и умирал. У людей, которые прививались, эти бугорки были в небольшом количестве. В конце концов, научились делать так, что один только бугорок в месте инъекции. И человек переносил эту страшную болезнь легко.

— Оспа не мутировала. Сделали один раз в жизни прививку, и всё.

— Но как человек воспринимал эту новую систему защиты? Была стигматизация людей, которые получали прививку. То есть люди глупые были всегда. Эта глупость перекочевывает, к сожалению из века в век, из поколения в поколение. Потому что хочется услышать определенную критику, если есть противопоказания, покажите и докажите это. Смотрите, один человек сделал прививку и умер. Отчего он умер? Такую же можно привести корреляцию, когда человек выпил воду и умер, поел и умер, посмотрел в окно и умер. Следовательно, смотреть в окно нельзя, кушать нельзя, воду пить нельзя, потому что люди умирают.

— Когда говорят о прививках, даже меньше говорят о смерти, а чаще все-таки заболевают. Есть подтвержденные случаи, когда отказывают ноги у людей.

— Как медику мне нужно объяснить, почему ноги отказали: должен быть центральный генез либо периферический генез. То есть должно произойти что-то с головным мозгом либо с проводящими путями.

— Там было аутоиммунное заболевание и не рекомендовали делать прививку, но он настаивал. Это академик Гринберг, бывший директор Института экономики.

— Если аутоиммунное заболевание, то, конечно, необходимо избегать прививку. Но об этом все говорят:

иммунологи,

терапевты,

врачи, которые лечат эти заболевания,

неврологи.

По этим показаниям существует медицинский отвод.

"Очная ставка"

— Мы ждем комментарии от специалистов: вирусологов, иммунологов, пульмонологов — людей, которые имеют отношение к разным аспектам данной проблемы. Но я слышу комментарии только Анны Поповой и Анастасии Раковой. Но ни одна из них в моем понимании…

— Но это организаторы. Анна Попова, по-моему, санитарный врач.

— Она говорила, что до прививки не надо употреблять спиртное 42 дня и 42 дня после прививки, а потом академик Гинцбург сказал, что вообще три дня.

— Лучше вообще не принимать. Тогда и популяция здоровее, и народ лучше.

— Уж какая есть популяция, такая и есть.

— Нет. Надо лучше становиться. Я не согласен.

— Я понимаю, что надо становиться лучше, но это немного другая тема. Попова говорит, что беременным можно прививаться, а академик Гинцбург из Института Гамалеи говорит, что этого делать не нужно. Он так аккуратно постоянно ее опровергает. Кого нам слушать и где получить информацию о рисках?

— Необходимо смотреть контекст беседы. Интересно будет их слушать, когда они будут сидеть вместе и будут одни и те же вопросы им задавать, и слушать аргументированные ответы. А пересказывать с одних информационных полос на другие…

— Она делает официальное заявления, он делает официальное заявление в разное время, в разных СМИ.

— Нас в Военно-медицинской академии учили методологически подходить к вопросу: найти сначала первоисточник, а потом уже пересказывание. Потому как подносит пресса новости, мы прекрасно с вами знаем. Для того чтобы создать диссонанс коллективный, прибегают к уловкам.

Считаю, что Анна Попова является специалистом в своем деле; Гинцбург является специалистом в своем деле. Думаю, что общенаучные данные не противоречат друг другу. Поэтому склоняюсь к тому, что их надо вместе сажать и задавать одни и те же вопросы каждому из них.