Мобильные храмы: как священники помогают людям

Есть мобильные электростанции, передвижные госпитали, походные кухни. А есть ли мобильная церковь? Оказывается, есть и нужна она ничуть не меньше, чем стационарная. Потому как церковь стационарная зачастую оказывается довольно далеко от алчущих духовного просветления, и почему бы в таком случае не помочь этим людям?! А какие мобильные церкви известны? Об этом сегодня мы вам и расскажем…

Первая мобильная церковь — Скиния

Идея создания передвижных православных церквей зародилась очень давно. С тех пор как люди стали отправлять культовые обряды, возник вопрос о постройке помещений, чтобы было место, где молиться Богу. Но возможность построить "стационарную" церковь была далеко не всегда. Это, прежде всего, касалось воинов, рыбаков, торговцев, мореплавателей, которые по долгу службы постоянно находились в движении и не имели возможности посетить храм. Тогда-то и родилась идея передвижных храмов.

Если мы обратимся к Библии, то первым мобильным храмом был переносной храм — Скиния, первый храм после выхода евреев из Египта. Этот переносной храм сопровождал иудеев, ведомых Моисеем, все 40 лет скитаний по пустыне. С ним же они вошли в Землю Ханаанскую. Вот так слово Божье не дало скитальцам упасть духом, оно укрепляло их веру в Божий промысел, не позволяло впадать в отчаяние. Впоследствии переносной храм был перенесен в город Шило, куда в праздники и стали приходить сыны Израилевы.

По инициативе великой княгини…

В России первая передвижная церковь была сооружена в 1724 году. Ну а в Русско-японскую войну походные храмы в России начали создаваться по инициативе великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Она заказывала разработку и создание походных церквей, которые можно было быстро разобрать и собрать, быстро доставить в любое мало-мальски населенное место к тем, кто нуждался в слове Божьем.

Они нужны были и для медицинских работников, отряды которых посылались на Дальний Восток. Ведь раненым, больным и искалеченным нужно было поднимать дух, возвращать веру в свои силы и себя. Иногда молитва, произнесенная батюшкой у изголовья больного, в буквальном смысле этого слова ставила того на ноги. Излечивая душу, молитва излечивала и израненное тело. В поддержке духа, безусловно, нуждались и врачи, видевшие каждый день кровь, страдания, смерть.

Церкви-вагоны и церкви-пароходы

Одновременно и Священный синод при поддержке царя решил активизировать работу по донесению слова Божьего в малонаселенные места страны. Так и появились церкви-вагоны и церкви-пароходы. Начало истории создания православных поездов в России относится к концу XIX столетия. Тогда, в 1896 году, на Путиловском заводе Санкт-Петербурга по приказу императора Николая II был впервые изготовлен вагон-церковь. Он носил имя равноапостольной княгини Ольги, дочери царя, и верой и правдой прослужил Томской епархии до 1917 года. Впоследствии вагон был утрачен. Вероятно, его сдали в металлолом за ненадобностью.

Пароход-храм "Святитель Николай"

Традиция создания плавучих храмов в России родилась на Волге, еще до революции. Первый храм, который плавал по воде, был создан в 1910 году. Николай Яковлев — астраханский мещанин, весьма религиозный человек, живший на рабочих промыслах подолгу и не имеющий возможности посещать храм, предложил построить храм, который, спускаясь по Волге, мог бы останавливаться в крупных городах и на пристанях совсем уж маленьких населенных пунктов. Местная епархия эту идею поддержала и приобрела старый буксир-пароход. Впоследствии его переоборудовали в плавучий храм для рыбаков, кои промышляли в Каспийском море, вдалеке от берегов, и потому не имели возможности посещать православный храм на суше.

Идея плавучих храмов была подхвачена и получила продолжение и в XX веке. Мало того, один из них попал в руки "продвинутого" священства, почитавшего талант Владимира Высоцкого. И вскоре это имя было увековечено на корабле, которое носило гордое название "Святой Владимир Высоцкий". Вот такой союз православной религии и искусства получился в результате.

Все новое — забытое старое

Известны и другие плавучие храмы. В 1997 году принимается решение о строительстве плавучего корабля-храма, который по окончании строительства получил имя "Святитель Иннокентий". Первыми прихожанами плавучего храма стали люди волжского поселка Нариман, отдыхавшие на пляже, которые, увидев плывущие сквозь камыши золоченые купола и услышав колокольный звон, восприняли все это как наваждение. Но людская молва весть о храме разнесла, и народ потянулся в храм: кто на исповедь, кто на причастие.

Кроме плавучей церкви Волго-Донского бассейна есть храмы и в Сибири, и в Якутии. "Святой апостол Андрей Первозванный" ходит в рейсах по Оби. "Святой Николай" и "Атаман Атласов" работают плавучими храмами в Якутии на реках Алдан, Вилюй и Лена. На сегодняшний день в России "работает" уже около двух десятков плавучих храмов.

Сборно-разборная полковая церковь. Журнал "Нива", 1916 год

В царской армии обязательно в каждом воинском подразделении был свой полковой священник, который и на путь истинный наставлял, и силу духа укреплял солдатам, проводя перед боем обязательный молебен и давая благословение на подвиг ратный. Традиция эта стала возрождаться и в наши дни, и вот уже есть части, которые могут похвастаться своими полковыми священниками. А рязанские десантники идут впереди всех. На вооружении их воинской части есть авиадесантируемый, не имеющий аналогов в мире храм.

Как пояснил служащий при такой церкви священник, "…это форма добраться до паствы, которая состоит из десантников. Часто они оказываются в таких местах, куда Макар телят не гонял. И мы, священники, нуждаемся в способах доставки туда".

Уникален храм также и тем, что батюшки, служащие в храме, проходят полный курс подготовки к полетам. С инструкторами, поднимаясь на определенную высоту, они выполняют прыжки, учатся правильно приземляться и правильно ставить мобильный храм в любом заданном командиром месте. Неудивительно, что именно в Рязани стали привлекать церковных служителей в армию. В самом городе много приходов, где служат батюшки, прошедшие и Афганистан, и Чечню, поэтому защита Родины для них не пустой звук. К тому же история знает достаточно примеров, когда батюшки вставали под ружье и шли защищать Родину.

В начале двадцатого века передвижные церкви были явлением обычным для многих стран. Это и понятно: переселенцы, осваивая новые земли, не всегда успевали построить храм. Хозяйственная деятельность начиналась прежде духовной жизни. Тогда и возникли храмы на колесах, мобильные, быстроходные, пусть и небольшие, но такие нужные людям.

Церковь на автомобиле!

В России мобильные храмы с использованием автомобилей стали появляться в конце XX в. Первый такой храм для воинской части был изготовлен в 2003 году. Он вмещает в себя пятьдесят человек, очень быстро разбирается и устанавливается за несколько часов. А из техники подходит любой из тягачей, два человека и механическая лебедка.

Идея передвижных церквей пришлась по душе и руководству Русской православной церкви. Итогом стало создание мобильных храмов и для мирян. А основой для них послужили автобусы и "Газели". Впрочем, чему удивляться, если впервые такие же передвижные "автохрамы" появились у союзников еще в годы Первой мировой войны!

"Надувной храм"

С развитием техники и расширением возможностей ее использования человечество придумало храмы на базе самолетов и вертолетов, арендованных у авиакомпаний. Чего только не сделаешь для того, чтобы слово Божье услышало как можно больше людей! В Голландии изобрели даже надувную церковь, которую можно перенести по воздуху и возвести в любом месте, где только будет в этом необходимость.

В развернутом виде она вмещает в себя около тридцати прихожан. А в сложенном виде ее можно легко уместить в багажнике автомобиля. В дополнение прилагается необходимая для проведения церковной службы утварь:

складной алтарь,

иконы и еще много нужного и необходимого.

Храмы… вышивки!

Особняком стоят… вышитые храмы. Пожалуй, это лучшее из того, что можно было придумать в плане мобильности храма. Материалы для изготовления легко найти. Такую вышитую церковь, сделанную по православным канонам, можно легко унести одному человеку. Она легка в обращении. При желании развернуть этот храм возможно как в помещении (казарма, здание вокзала), так и в полевых условиях. Ну и конечно, на военных транспортных средствах:

подводных лодках;

военных кораблях;

самолетах;

поездах.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.