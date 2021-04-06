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Автор Инна Новикова

Суррогатное материнство и ЭКО: почему Церковь против!

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Как Господь устроил нашу жизнь? Почему именно так? Эти вопросы всегда мучают людей. Кто-то находит ответы. Некоторые начинают роптать или даже протестовать. Отношение Православной Церкви к суррогатному материнству — крайне негативное. Ведь изначально берутся и оплодотворяются сразу несколько яйцеклеток, а в итоге же как правило оставляют только одну единственную. Остальные яйцеклетки, в которых уже зародилась жизнь, выбраковываются и убиваются.

Суррогатное материнство и ЭКО: почему Церковь против!

Человек таким образом ставит себя выше Бога?… Какие еще есть в этой методике негативные моменты и опасности? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал доктор богословия, организатор здравоохранения, врач, психолог, клирик Свято-Георгиевского Городницкого монастыря, архимандрит Александр (Глоба).

Читайте начало интервью:

Одобряет ли Церковь современные медицинские инновации

Церковь — против абортов, потому что право на жизнь даёт Бог

— Отец Александр, Православная Церковь всегда решительно и однозначно выступает против абортов. Но что делать, если есть риск для жизни матери? Бывает даже ситуация, когда на каком-то этапе возникает отторжение плода. Что тогда делать?

— Церковь настаивает на том, чтобы были применены максимальные условия к тому, чтобы сохранить и жизнь ребенка, и жизнь матери.

— А если невозможно сохранить одновременно обе жизни?

— Здесь не Церковь решает и делает. Это уже решает врачебный консилиум. Конечно, в жизни есть много разных сложных ситуаций, и все всегда индивидуально. Каждый конкретный случай будет потом ясен.

Тогда Церковь констатирует, и если совершен грех, то призывает человека к покаянию. Потому что невозможно же приставить священника к каждой операционной, каждому родильному дому, каждому человеку. В маленьких селах на одного священника до десяти храмов бывает привязано, этого просто невозможно сделать.

Поэтому здесь Церковь говорит только про саму идею и по самым важным вопросам: как нужно делать, что нужно делать для того, чтобы человеку спастись, призывает человека к воздержанию от греха.

Но, если происходят какие-то вещи, которые впоследствии могут вызвать такое греховное состояние, то Церковь принимает кающихся грешников, объясняет ошибки и помогает такому человеку получить спасение.

— А ЭКО-технологии, суррогатное материнство — это же наоборот делается, чтобы дети появились.

— Для экстракорпорального оплодотворения надо стимулировать яйцеклетки, развитие яйцеклеток в яичниках. Это — использование гормональной терапии, стимуляция, чтобы появилось достаточное количество зрелых яйцеклеток. Потом эти зрелые яйцеклетки определенным методом извлекаются из женщины и оплодотворяются в пробирочке.

Дело в том, что, если бы использовалась только одна яйцеклетка, чисто гипотетически — была проведена эта манипуляция по такой методике, и эту единственную яйцеклетку успешно имплантировали в матку, то здесь мог бы быть другой разговор, точно более мягкий, со стороны Церкви. Да — родился бы ребенок, это — хорошо.

Выбраковка

Но здесь мы сталкиваемся с такой проблемой, что берутся 5-10 или большее количество яйцеклеток. Они все оплодотворяются, а потом яйцеклетки последовательно выбраковываются по определенным шкалам, по определенным баллам.

Вот не нравится репродуктологу, который занимается этой проблемой, какая-то яйцеклетка. — Всё, он её отбраковал и выкинул, выделил в конце концов только одну какую-то, которая выглядит лучше других.

Хотя еще не факт, что потом плод будет развиваться без какой-то патологии и все будет хорошо и правильно с медицинской точки зрения.

— То есть получается, что один человек решает: этому жить, а этому не жить.

— Да, кому-то жить, а другим этого шанса не дается, хотя эти плоды уже начали развиваться. Поэтому здесь уже происходит сразу целая куча абортов. Ведь остается только один из многих. Поэтому когда происходит это убийство эмбрионов, то это убийство личностей происходит.

— Сами врачи говорят, что бывают самые разные ситуации, когда дети рождаются чудом. Казалось бы, нет никаких возможностей, абсолютно ничего, ноль шансов, чтобы ребенок был зачат и родился.

Но в итоге — женщины беременеют, дети рождаются. А здесь действительно получается, что простой человек берет на себя роль Бога и выбирает, кому жить и не жить.

— Господь устроил нашу жизнь, в том числе наше тело так, что человек просто-напросто здесь, следуя промыслу Божию, является орудием промысла Божия, хотя и обладает свободой воли.

Вред и опасность

А здесь получается, что, когда человек вмешивается в природу человеческого естества, и начинает делать какие-то манипуляции, причем такие, которые могут очень сильно навредить человеку. Никто же не знает, что будет с женщиной после подвержения ее всем этим манипуляциям по созреванию яйцеклеток. Это же — гормональный всплеск, он вызовет перестройку организма, определенные механизмы запускаются.

Таким образом могут же возникнуть и опухолевые процессы. Но почему-то об этом-то никто не думает. А потом все удивляются — откуда такой всплеск серьезных заболеваний?…

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Ольга Гуманова
Темы эко православная церковь суррогатное материнство архимандрит александр (глоба)
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