Верить в переселение душ нам не дает наше тело

"Хорошую религию придумали индусы", — пел о переселении душ Владимир Высоцкий. Между тем учение о реинкарнации по-прежнему остается экзотическим для большей части планеты. Что ему мешает стать общим достоянием, почему не верят? Об этом "Правде.Ру" рассказывает экстрасенс и мистик звука Юлий Котов.

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В духовный мир через Кали-югу. Кому не стоит верить

Игорь Буккер: Насчет переселения душ, реинкарнаций… Многие считают, что это обман, хотя есть документально зафиксированные факты из разных стран — люди вспоминали, кем они были раньше. Многие деятели культуры, философии считали, что переселение душ есть.

— Все намного проще, чем мы думаем. Почему люди не принимают реинкарнацию? Во-первых, мешает страх смерти. Человек очень привязан к своему телу и все время забывает про душу. Говорит: я тело, рука, нога, глаз, рот, все что угодно — но только не душа, я не индивидуален. И страх смерти несет энергию невежества, в которую человек очень сильно погружается, он становится простым материалистом. Почему много атеистов — они боятся, что что-то есть потом. Как говорится, самые верующие люди, часто вспоминающие Бога, это атеисты, потому что всегда есть страх.

— Кто-то сказал, что атеизм — вывернутая наизнанку религиозность.

— Конечно.

— А что с христианской точкой зрения?

— Христиане отрицают, потому что опираются на писание Иисуса Христа. Он говорил: вы попадете в царство Божие, если будете следовать моим заповедям.

— Царство Божие внутри вас — это его же слова. Это не значит, что ты попадешь "из одной комнаты в другую" и там будет царство Божие. Тут все же есть конфессиональные тонкие моменты, и это нужно решать отцам церкви, в том числе беседуя с буддийскими служителями.

— Это было уже, беседовали. Бхактиведанта Прабхупада, носитель ведического знания, общался с очень крупными католическими священниками, и все остались довольны друг другом. В чем-то они, конечно, не сошлись, но Прабхупада смог донести до них, что многие факты из Вед реальны.

Христиане верят в то, что если будут служить — вернутся. Но вот многие не служат, и им тяжело нести аскезу, и не все попадут в царство Божие.

— А еще момент сложный, если человек переродится в другом теле со сменой пола.

— Это очень редко.

— В общем, трудно на себя примерить другую личину и облик. Тут какие-то ментальные особенности.

— Видите, как люди сильно привязаны к своему телу. Потому и не могут поверить, что душа из него выходит. Но давайте даже обратимся к физике: энергия никогда не останавливается, она переходит из одного состояния в другое. Душа — это же энергия!

— Раньше люди считали, что Земля находится в центре Вселенной. Но все равно масса секретов остается, на все найти ответ мы не можем. Это все в целом непонятно для человеческого сознания.

— Смотря кто как ищет. Есть же ведическая космология — о том, какие планеты существовали, откуда нас привезли, вплоть до того, что были корабли, на которых перемещались живые существа… Отметим еще учение Дарвина, который сказал, что мы произошли от обезьян. Но тоже если включить логику: вот я, человек, потом мама, потом бабушка, потом еще бабушка, потом еще бабушка и потом, раз, обезьяны. А это совершенно другой живой организм. Это как машины, самолеты, вертолеты, они же управляются кем-то.

— Когда заканчивается эпоха Кали-юга?

— Нескоро. Прошло только пять тысяч лет, а она длится где-то 438 миллионов.

— Поэтому до конца света еще…

— Нет, это все фарс, не верьте ни в какие концы света, этого не будет. Если бы все было так просто… Фарс людей, которые хотят ввести в заблуждение.

— Но буддизм же исходит из того, что все всегда меняется, ничего нет вечного.

— Это буддизм, но по другим наукам что-то можно изменить, потому что у тебя есть выбор, от тебя зависящий. Я хочу быть хрюшкой, и ты идешь хрюшкой, потом ты идешь собачкой, потом кошечкой, потом коровкой, потом человеком. И тоже зависит выбор от тебя, потому что снова мы приходим к уровню развития духовного. Без духовных знаний мы не сможем далеко уйти.

Изучайте духовые знания. Материально-физические хороши, пока мы живы. И не забывайте о практике, хотя бы читайте молитвы каждый день по 15 минут. Жизнь качественно изменится, я на себе проверил.