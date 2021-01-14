Либерализм сейчас становится сатанизмом

Почему либерализм на наших глазах становится сатанизмом? Как и для чего это делается? Что затеяли эти силы по всему миру? Чем это обернётся для США? Почему коммунизм в некоторой степени — продолжение христианства? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий.

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— Леонид Юрьевич, все эти цветные революции, понятно, продукт работы спецслужб, прежде всего американских. Но и сама Америка до этого тоже докатилась. Там даже хлеще — дошли до целования ног неграм. Там-то откуда это взялось? Кто провоцирует? Свои либералы?

— Либерализм сейчас становится синонимом слова сатанизм. Перевертывание всего мира, основ и ценностей с ног на голову — окончательное, уничтожение всех традиционных устоев и государств. Это один из, как говорят сейчас, трендов. Америка тоже традиционным государством была. И Трамп был его олицетворением на самом деле.

Те люди, которые идут сейчас, всячески стараются его убрать, явно ломают не только государственные, но и традиционные человеческие устои. Это — открытая дорога к всевозможным извращениям.

Это идет уже явно. Появляется очень много роликов с детьми, когда мальчик признается, что он — девочка, а девочка, что она — мальчик, всякие странные манипуляции происходят. В Америке происходит смена всей парадигмы жизни, поэтому совершенно неудивительно, как это проявляется во всем.

Однако те, кто это затеял, даже не подозревают, что эти самые люди, которых сейчас заставляют целовать ноги, потом придут и устроят такое же, тоже предъявят свои обвинения, прежде всего им. Все развивается по спирали, пока не достигает пика.

Это — закон всех революций. А там происходит именно революция. Вообще практически во всём мире сейчас идет революция. Все меняется очень быстро.

— Еще в конце девяностых в Европе запрещали колокольный звон, потому что он может раздражать представителей других конфессий. Сейчас дело дошло вплоть до переписывания Священного писания, не говоря уже о книгах классиков — Марка Твена и так далее.

— Да. Есть один закон, по которому создан мир. Закон духовных начал, данный Богом вообще всем людям, всему человечеству. Христос пришёл ко всем. Нет эллина, иудея, нет обрезанного, необрезанного, нет скверной пищи и так далее.

Падение человечества

Когда люди отступают от закона, данного Богом, когда все записанное в Евангелии отрицается, а грех объявляется примером, начинается превращение человека в сатану.

Человек создан так, что он может быть подобен Богу, потому что он — венец творения. Нас православие зовет — быть подобным Богу, потому что Христос нам показал путь. Но также человек, обладая свободой воли, может пасть ниже животных.

Его возможности безграничны как в одну сторону, так и в другую. Есть в истории человечества и нашей страны, западной и восточной церквей жития великих святых, а есть и истории таких негодяев, которых даже язык не поворачивается назвать людьми. Вот и всё.

— Вы не находите противоречия, что советская власть, которая пришла явно богоборческая, потом в какие-то периоды вновь стала возвращаться к религии, да и из самого коммунистического учения сделала культ? Это, на ваш взгляд, противоречие или закономерность?

— Профессор Тростников хорошо об этом писал, что советское общество переходило коммунизм, но закваска у него всё-таки имелась религиозная. Потому что даже этот переворот народ поддержал именно потому, что были какие-то ассоциативные связи с библейскими сюжетами — светлое будущее, в пустыне Моисей водит народ и так далее.

— Блоковская поэма "Двенадцать" — прямо классический был пример.

— Да-да-да, "Двенадцать". Есть и многие другие парафразы из библейской истории, вот это:

Мы старый мир разрушим до основания.

Отдадим жизнь свою за наших детей.

Нет больше любви…

Коммунизм строили по Библии

Это было всем знакомо, на этом и было сыграно. Более того, что самое интересное, революцию помогали делать люди дельные, чистые, как сейчас говорят, со светлыми лицами. Высшие эшелоны потом уже опомнились, когда большевики подобрали павшую власть и начался террор в стране.

Сталин — тоже фигура неоднозначная. Его семинарское образование всё-таки сыграло положительную роль в расчистке авгиевых конюшен перед войной на самом деле. Конечно, он — совершенно неоднозначный фигура, но совершенно положительную роль он сыграл в создании крепкого государства.

И все главные полководцы Великой Отечественной войны — выходцы из дореволюционной России, они имели закваску в общем-то и православную. Многие из них, в том числе Жуков. Это — не байки, это так оно и есть. Посмотрите на их лица. Сразу видно, что эти люди откровенно верующие.

Закваска людская была еще та, когда они могли трудиться от зари до зари, когда верили, когда двери не закрывали или ключ могли под ковриком оставить. Это было совершенно естественно.

Прошло много времени, народ много раз обманывали, прежде чем люди стали не доверять государству и перестали доверять друг другу. Это надо было очень серьезно постараться. А до этого, я думаю, очень много было предпосылок для того, чтобы страна была достаточно крепко спаянная. И так оно временами действительно было.