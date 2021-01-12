Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Страх перед Россией — извечная история Европы

Религия

Зачем и какими способами к нам внедряется деструктивное мышление? Как противостоять Фонду Сороса, различным сектам и другим подрывным организациям? Чем занимается Фонд славянской культуры? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий.

Читайте начало интервью: Корни либерализма — против России

— Леонид Юрьевич, недавно на сайте Международного фонда славянской письменности и культуры была помещена информация о том, что прошли вторые онлайн-чтения "Деструктивные мышления, сформированные влиянием сектантской идеологии". Насколько опасно сектантство, и почему?

Сейчас пытаются в основном именно через всевозможные секты как-то проникать и влиять на нашу внутреннюю жизнь. Раньше, помнится, многое делалось через разные, в основном, правозащитные организации. Фонд Сороса активно открывал филиалы, издавал книги и прочее-прочее. Какие новые методики, технологии используются сейчас?

— Вопрос и сейчас — гораздо шире, чем просто секты. Идет речь вообще о деструктивном мышлении. Деструктив присутствует не только в сектах. Это — только одно из проявлений. Деструктивное мышление — это инструмент того самого либерализма.

Навязывание такого же мышления проявляется в образовании и культуре, в религиозной, политической, деловой сфере и обычной жизни. Идет разрушение ценностных координат целого народа нашей страны.

Против православия — секты и не только

Недавно Сергей Николаевич Бабурин коснулся достаточно серьезно этого вопроса. Мы собираемся говорить о деструктивном мышлении в исламе и в других конфессиях. Потому что именно таким инструментом разрушения через сознание идет разрушение страны на любом уровне, на любом участке нашей жизни.

Все мы даже в своей жизни видим и слышим, знаем примеры достаточно успешного развала страны через перевоспитание людей, через формирование нового общества.

Помните, Сурков говорил, что надо воспитать профессионального русского. Доходили до того, что должны воспитывать профессиональных патриотов, то есть людей, которые за деньги могут сделать все.

Так лишают людей своего высокого предназначения, своей высокой цели, чем славился всегда народ в России, на Руси, в Советском Союзе. Это — высокая планка должна быть, должно быть понимание высокой цели, к чему стремиться. Цель жизни должна быть.

Людей лишают этой цели, им отдают корытце и говорят, вот ваше золотое корытце — тысяча долларов, будьте поросятами, хрюкайте в свое удовольствие и будете успешными потребителями.

— Очень опасно, что разрушается духовная основа. Украинцев или малороссов, белорусов и русских всегда объединяло православие. А когда религию отодвинули в сторону, национализм начинает развертываться.

— Совершенно точно. Но опять-таки в России не было национализма. Были проявления сепаратизма местного характера. Но вся наша страна от запада до Камчатки, от севера до юга была скроена из разных народностей. Это — целый котел.

Посмотрите на нашу историю. Русскому царю служили Юсуповы, Голицыны. Аксаков — прямой потомок Чингисхана. Люди, которые приходили сюда, находили здесь понимание, общий язык. Был принцип построения страны как большой семьи.

Национализм приходит с Запада

Запад — это совершенно другая история. Национализм рождается именно там. Ведь даже идея фашизма, рожденная белогвардейскими офицерами, получила свои ростки именно в Европе. Именно в Европе национал-социализм дал свои всходы.

И та же самая политика, кстати говоря, продолжается сейчас. Потому что, по сути дела, мы имеем столкновения со сторонниками той самой теории, только немножко перекрасившейся, называющей себя по-другому. А цели у них — те же самые.

Вечный страх Запада перед Россией

Цель проста: либо Россия должна исчезнуть, либо люди, живущие в России, должны стать покорными служками, какими-то бессловесными животными, которые бы удовлетворяли потребности Европы.

Это — вечный страх перед Россией, который сейчас опять нагнетается, придумываются какие-то истории, фобии. И на самом деле это — извечная история Европы. Со средних веков там сочиняли про нас небылицы.

Можно посмотреть литературу наполеоновских войн или карикатуры про Суворова, которые распространялись по Европе. Там — тоже самое. И так далее, и так далее… История повторяется. И очень обидно, что не только там, но и у нас к этим урокам не прислушиваются.

— У нас еще есть пиетет перед Западом. Возможно, что это было внедрено, воспитано в людях при Петре I, который ориентировался на Европу, заставлял во всем подражать ей. Как вы считаете.

— При Петре уже был результат попытки внедрить Россию в либеральное европейское сообщество. Царь он, конечно, был великий, но вот эта попытка втиснуть русское общество в европейский кафтан, поломал хребет России.

Была выращена прослойка, которая потом в дальнейшем создавала ситуации недовольства. Вспомните хотя бы декабристов. Кто они были? Это было высшее общество, совершенно обеспеченные молодые люди, блестящие офицеры, Родине служащие.

Но они реально вышли именно из этой проевропейской подражательности. Все их стремление исходило из попытки встроиться в европейское сообщество. Вот и результат. И такие же люди сделали обе последовательные революции 1917 года.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Ольга Гуманова
Темы запад секта россия религия общество православие национализм леонид редкий деструктивное мышление
Новости
Жители итальянского острова Джильо не болеют COVID-19
Pfizer может зарегистрировать вакцину в России
Дуров оценил стремительный рост популярности Telegram
Медики назвали главное отличие коронавирусной пневмонии от обычной
Трамп предупредил о последствиях импичмента
Лукашенко готов к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Школьников, желающих учиться в колледжах, могут освободить от ЕГЭ
В Петербурге суд рассмотрит иски о запрете аниме и песен Моргенштерна
Стрелков предсказал новую войну за Донбасс
Имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания
Последние материалы
Pfizer может зарегистрировать вакцину в России
Дуров оценил стремительный рост популярности Telegram
Медики назвали главное отличие коронавирусной пневмонии от обычной
Трамп предупредил о последствиях импичмента
Лукашенко готов к диалогу с оппозицией, но не с предателями
Школьников, желающих учиться в колледжах, могут освободить от ЕГЭ
Страх перед Россией — извечная история Европы
В Петербурге суд рассмотрит иски о запрете аниме и песен Моргенштерна
Стрелков предсказал новую войну за Донбасс
Имбирь способен подавлять аутоиммунные заболевания
Популярное
Здоровье
Врач назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания

Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.

Врач назвала два симптома COVID-19, на которые не обращают внимания
Почему подала в отставку "народный мэр" Якутска
Политика. Новости и аналитика
Почему подала в отставку "народный мэр" Якутска
Российский шоу-бизнес
Гоген Солнцев узнал правду о пристрастиях своей престарелой жены
Мир. Новости мира
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Любовь Степушова Коллективизм Путина, Алиева и Пашиняна - это новость. Что задумано? Любовь Степушова Олег Артюков В интересах России: почему МКС должна работать как можно дольше Олег Артюков Игорь Буккер Бык в разных культурах: год будет непростым Игорь Буккер
Комментарии
Deutsche Bank больше не будет сотрудничать с Трампом
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Борьба с коррупцией на Украине заболтана в склоках между ветвями власти
Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?
Сколько россиян не доживут до "новой" пенсии
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
В 2021 году сенатор Пушков увидел всего три проблемы
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
В Эстонии предложили воссоединение с Россией. В знак протеста
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Елена Панина: Экономическое развитие Донбасса возможно
Протестами в Белоруссии Запад начал реальную войну с Россией
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Прибалтика отстаивает интересы США в Европе
Зверев станет кандидатом в депутаты Госдумы от Бурятии
Алибасов сомневается, что любовница беременна от него
Почему Надя и Женя Лукашин выросли и остаются маменькиными детками
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
США открывают Четвертый Казахстанский фронт
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников