Страх перед Россией — извечная история Европы

Зачем и какими способами к нам внедряется деструктивное мышление? Как противостоять Фонду Сороса, различным сектам и другим подрывным организациям? Чем занимается Фонд славянской культуры? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий.

Читайте начало интервью: Корни либерализма — против России

— Леонид Юрьевич, недавно на сайте Международного фонда славянской письменности и культуры была помещена информация о том, что прошли вторые онлайн-чтения "Деструктивные мышления, сформированные влиянием сектантской идеологии". Насколько опасно сектантство, и почему?

Сейчас пытаются в основном именно через всевозможные секты как-то проникать и влиять на нашу внутреннюю жизнь. Раньше, помнится, многое делалось через разные, в основном, правозащитные организации. Фонд Сороса активно открывал филиалы, издавал книги и прочее-прочее. Какие новые методики, технологии используются сейчас?

— Вопрос и сейчас — гораздо шире, чем просто секты. Идет речь вообще о деструктивном мышлении. Деструктив присутствует не только в сектах. Это — только одно из проявлений. Деструктивное мышление — это инструмент того самого либерализма.

Навязывание такого же мышления проявляется в образовании и культуре, в религиозной, политической, деловой сфере и обычной жизни. Идет разрушение ценностных координат целого народа нашей страны.

Против православия — секты и не только

Недавно Сергей Николаевич Бабурин коснулся достаточно серьезно этого вопроса. Мы собираемся говорить о деструктивном мышлении в исламе и в других конфессиях. Потому что именно таким инструментом разрушения через сознание идет разрушение страны на любом уровне, на любом участке нашей жизни.

Все мы даже в своей жизни видим и слышим, знаем примеры достаточно успешного развала страны через перевоспитание людей, через формирование нового общества.

Помните, Сурков говорил, что надо воспитать профессионального русского. Доходили до того, что должны воспитывать профессиональных патриотов, то есть людей, которые за деньги могут сделать все.

Так лишают людей своего высокого предназначения, своей высокой цели, чем славился всегда народ в России, на Руси, в Советском Союзе. Это — высокая планка должна быть, должно быть понимание высокой цели, к чему стремиться. Цель жизни должна быть. Людей лишают этой цели, им отдают корытце и говорят, вот ваше золотое корытце — тысяча долларов, будьте поросятами, хрюкайте в свое удовольствие и будете успешными потребителями.

— Очень опасно, что разрушается духовная основа. Украинцев или малороссов, белорусов и русских всегда объединяло православие. А когда религию отодвинули в сторону, национализм начинает развертываться.

— Совершенно точно. Но опять-таки в России не было национализма. Были проявления сепаратизма местного характера. Но вся наша страна от запада до Камчатки, от севера до юга была скроена из разных народностей. Это — целый котел.

Посмотрите на нашу историю. Русскому царю служили Юсуповы, Голицыны. Аксаков — прямой потомок Чингисхана. Люди, которые приходили сюда, находили здесь понимание, общий язык. Был принцип построения страны как большой семьи.

Национализм приходит с Запада

Запад — это совершенно другая история. Национализм рождается именно там. Ведь даже идея фашизма, рожденная белогвардейскими офицерами, получила свои ростки именно в Европе. Именно в Европе национал-социализм дал свои всходы.

И та же самая политика, кстати говоря, продолжается сейчас. Потому что, по сути дела, мы имеем столкновения со сторонниками той самой теории, только немножко перекрасившейся, называющей себя по-другому. А цели у них — те же самые.

Вечный страх Запада перед Россией

Цель проста: либо Россия должна исчезнуть, либо люди, живущие в России, должны стать покорными служками, какими-то бессловесными животными, которые бы удовлетворяли потребности Европы.

Это — вечный страх перед Россией, который сейчас опять нагнетается, придумываются какие-то истории, фобии. И на самом деле это — извечная история Европы. Со средних веков там сочиняли про нас небылицы.

Можно посмотреть литературу наполеоновских войн или карикатуры про Суворова, которые распространялись по Европе. Там — тоже самое. И так далее, и так далее… История повторяется. И очень обидно, что не только там, но и у нас к этим урокам не прислушиваются.

— У нас еще есть пиетет перед Западом. Возможно, что это было внедрено, воспитано в людях при Петре I, который ориентировался на Европу, заставлял во всем подражать ей. Как вы считаете.

— При Петре уже был результат попытки внедрить Россию в либеральное европейское сообщество. Царь он, конечно, был великий, но вот эта попытка втиснуть русское общество в европейский кафтан, поломал хребет России.

Была выращена прослойка, которая потом в дальнейшем создавала ситуации недовольства. Вспомните хотя бы декабристов. Кто они были? Это было высшее общество, совершенно обеспеченные молодые люди, блестящие офицеры, Родине служащие. Но они реально вышли именно из этой проевропейской подражательности. Все их стремление исходило из попытки встроиться в европейское сообщество. Вот и результат. И такие же люди сделали обе последовательные революции 1917 года.