Андрей Кураев: почитание икон родилось из народной религиозности

Почему иконы в христианстве появились раньше, чем их почитание, куда исчезли юродивые и почему советские танкисты в войну отказывались пересаживаться на танк Т-34-86, рассказал ведущему "Правды.Ру" Игорю Буккеру диакон Андрей Кураев.

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Иконы первичны, иконопочитание вторично

— Против икон вначале выступали императоры, а уже потом Дионисий Ареопагит написал в защиту икон знаменитое произведение. Это так?

— Сначала появляется икона, а потом появляется ее богословское обоснование. Первые христианские культовые изображения в храме в Дуре-Европос. Это рядом с Кувейтом. В начале II века там появляются первые фрески: Мария, поклонение волхвов. Первое изображение креста — это еще раньше в римских катакомбах.

А когда христианские древние старцы начинают об иконах рассказывать и объяснять иконопочитание? Нейтральные упоминания об иконах в IV веке, но без призыва почитать. В IV-V веках еще встречаются у святых отцов возражения против иконопочитания. Епифаний Кипрский в начале V века приказал просто уничтожить роспись своей епархии на Кипре.

А в эпоху иконоборчества в VII-VIII веках появляется продуманная богословская концепция, аргументация в пользу икон.

Разрыв в полтысячи лет между фактом и апологетикой означает, что не начальство церковное навязало иконопочитание, а это была логика народного религиозного чувства. То есть сначала это обосновалось в церковной жизни, а потом уже стало предметом богословской рефлексии.

Нечто подобное происходит и сейчас, но по другим поводам. Тоже без особой богословской рефлексии. Нет никаких серьезных обсуждений, что можно, что нельзя делать миссионерам для привлечения молодежи в храм. Можно ли молитвенное пространство храма использовать для танцев и песен светского характера? Последние годы сплошь и рядом в храме делается:

елка для детей,

пасхальный праздник,

рождественский.

И чего там только нет — вплоть до выступлений девочек, классический балет исполняющих. Каждый приносит то, что умеет. Если ребенок умеет вот это, он это и приносит в храм.

Каким бывает юродство

— Институт юродивых Христа ради абсолютно исчез из церковной жизни?

— Юродивые появляются, когда церковная жизнь слишком бронзовеет, становится государственно официальной. В Киевской Руси юродивых не было. В Византии тоже в поздний период они появляются.

Я одного настоящего юродивого Христа ради в своей жизни встретил в 1984 или 1985 году в электричке в Загорск. Монах-странник Сергий из Почаево.

Есть ли сейчас? Не знаю, потому что трудно отличить, где Христа ради, а где психические болезни. Это непросто, но очень важно. Сегодня это умеют лучше, чем в былые времена, поэтому лучше диагностируют, где юродивые, а где так.

Владимир Даль, автор словаря великорусского языка, был офицером Министерства внутренних дел Российской империи. Он расследовал феномен эпидемии кликушества. По закону Российской империи за это полагалась ссылка в Сибирь. Кликушество — это когда человек начинает кличать: на меня порчу навели. Это обвинение другого человека. Если оно недоказательно, то это клевета, поэтому наказание. Даль выяснил, что эпидемия кликушества связана с бесправным положением женщин в русских селах. Об нее все вытирают ноги, включая ее подрастающих детей, но если она начинает кликушествовать, то ей оказывается внимание: под руки ведут в храм к причастию, ей первой дают причастие. Поэтому, Даль говорит, несколько ударов по юбке ремнем хорошо помогает в большинстве случаев.

Но были и подлинные случаи. Мы эксперименты ставили: в одинаковых кружках наливали обычную и святую воду. Были женщины, которые к святой воде не прикасались, кричали, извивались, а обычную воду пили.

Важно, что московские, византийские юродивые — это социальный феномен, их искали, к их слову прислушивались, сегодня такого нет. Раз оно невостребовано, то оказывается эпизодом в личной биографии человека.

Что не так с танком Т-34-86

— Может быть, что-нибудь пожелаете нашим зрителям?

— Всегда прошу об одном: снимать шляпу, а не голову. Думать, искать даже в Интернете интересных и толковых собеседников, которые умеют докапываться до первоисточников.

В детстве меня жутко интересовала военная история. И вот сейчас, если я беру книгу или ролик смотрю по истории Второй мировой или Великой Отечественной войны, то интересуюсь прежде всего, какие источники? Если мемуары маршалов, мне это неинтересно. Если есть ссылки на ежедневные боевые донесения наших или немецких частей — значит, документированное исследование, к нему стоит отнестись серьезно.

Вчера смотрел ролик про сопоставление наших и немецких танков.

Оказалось, что когда в 1944 году в войска поступил танк Т-34 с большой пушкой 86, то многие наши танкисты отказывались на него пересаживаться. Почему? Ведь при поединках с "тиграми" и "пантерами" мощная пушка — средство выживания.

Но главная угроза для танков — это противотанковая артиллерия, а не другие танки. Танки созданы не для борьбы с другими танками, а для прорыва.

Когда по итогам шока Прохоровки, которая была вдрызг проиграна армией Ротмистрова и лишь спустя десятилетие названа великой победой, создавали новый "противотигриный" танк, то забыли к нему создать снаряд. Было поставлено зенитное орудие, которое великолепно пробивало броню, но до конца войны так и не создали фугасно-осколочный заряд для танка Т-34-86. Стреляли зенитными снарядами, а у них были крупные осколки для поражения самолета. Поэтому когда разрывался рядом с немецким орудием этот снаряд, то прислуга выживала — осколков было слишком мало. И когда танкисты это поняли, они предпочитали остаться на старых танках, к которым были нормальные снаряды, разрывавшиеся на множество мелких осколков.

Вот такие частности мне интересны. И вы старайтесь находить компетентных людей.

К публикации подготовила Марина Севастьянова