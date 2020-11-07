Религиовед: деградация католиков на всём христианстве негативно сказывается

Почему католическая церковь не должна поддерживать геев, как это влияет на православие и каким образом деградирует культура во Франции, рассказал ведущему "Правды.ру" Игорю Буккеру профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук, религиовед Роман Анатольевич Силантьев.

Падение католичества

— Роман Анатольевич, американский режиссер снял фильм "Франциск", где допустили неправильный перевод с испанского. Как говорит теперь Ватикан, слова римского папы о том, что геи не содомиты, а дети Божьи, перефразировали. Как так получилось?

— Вижу в этом зондирование почвы, как люди будут реагировать на нововведения. Поскольку реакция оказалась жёсткая, они сдали назад, мол, неправильно перевели. К сожалению, новый папа взял курс на максимальную либерализацию католической церкви. Это очень большая проблема, потому что его предшественник Бенедикт, наоборот, консерватизмом отличался. Новый папа продолжил худшие тенденции Иоанна Павла II, который из всех римских пап наибольший урон нанес католикам.

Благодаря пропаганде и объективным причинам создаётся образ католического священника как педофила, опасного для мальчиков.

Вместо того чтобы с этим бороться, Франциск делает заявления, которые намекают, что будут бороться за права геев. Геи могут пополнить ряды католической церкви, став ее священниками и уничтожив ее репутацию. Когда-то иезуитские колледжи в высшую лигу вузов входили, а теперь у них кризис. Часто в Европе нет людей европеоидной внешности, которых можно рукополагать во священники, за счет стран третьего мира восполняют кадровые потери. Поляков уже давно не хватает для этого. Еще больше неевропейцев в Европе в монастырях. Я сам там бывал нередко. Там человека европейской внешности встретить уже непросто.

Это неумная позиция. Католическую церковь выбирают не за либеральность. Люди, желающие полных свобод, ищут протестантские, атеистические организации.

Это бьет по Русской православной церкви, деградация католиков на всём христианстве негативно сказывается: многие не различают католиков и православных.

Католическая церковь — крупнейшая религиозная организация в мире, более миллиарда верующих. Многие католики недовольны, уходят в православие или вообще из церкви. Не так давно Франциск разрешил в брак вступать священникам из Амазонии. Это размывает фундамент католической церкви.

— Кажется, у нас по поводу англиканских священников возбуждались обвинения в педофилии?

— У Русской православной церкви были тесные отношения с англиканами, особенно после войны. Всё-таки помогали они нам. Потом англиканская церковь ушла в либерализм:

женщины-епископы,

открытые геи,

браки между геями.

На этом взаимоотношения почти завершились.

Католики идут по такому же пути. На Западе агрессивная пропаганда направлена на то, что гомосексуалисты не просто равны гетеросексуальным людям, а они лучше гетеросексуалов и правильно быть гомосексуалистом. Окно Овертона повернулось в сторону требования не равенства, а привилегий. Пытались уже в Сан-Франциско Библию запретить как гомофобную книгу.

Если классическую литературу меняют (того же Марка Твена, "Тома Сойера"), то и Священное Писание начнут менять.

— Можно ли спрогнозировать реакцию католической паствы? Ведь там много людей с консервативными убеждениями.

— Им эти перемены не нравятся. Есть консервативные католики, лефевристы и другие. Крупные группы верующих откалывались в ХХ веке от католической церкви на почве непризнания либеральных идей. Многим не понравился даже отказ от латыни. Что же говорить о гомосексуальных браках?

Умным людям нравится стабильность и предсказуемость.

Они хотят быть в церкви, которая два тысячелетия проповедует одни и те же вещи, а не колеблется вместе с линией партии.

Всё равно для врагов церкви она будет синонимом инквизиции, сжигания ведьм, хотя там ведьм никто не сжигал и роль инквизиции сильно преувеличена, там протестанты этим занимались.

Деградация культуры

— Ислам занял позицию джихада. Во Франции учителю за карикатуры на пророка Мухаммеда отрезали голову. Зря ему дали орден Почетного легиона. Да, человек погиб, это трагедия, но орден за что?

— Многие французы имеют ордена Почетного легиона. Их по 7000 в год присваивают. У нас даже какая-нибудь общественная награда имеет меньший тираж.

Но то, что Франция гордится похабными карикатурами, это печально. Французская культура не с таким раньше ассоциировалась. Это тоже деградация. Это христианская страна, где католические храмы не только под мечети переделывают, а сносят. Не потому, что там злобные атеисты, а потому, что жаль денег на них.

Теперь у них новые герои: не Жанна д'Арк, а человек, который сунул пальцы в розетку и получил смертельный удар током, выражаясь нашим языком. Он прекрасно знал, как мусульмане реагируют на оскорбления своего пророка, тем не менее это сделал. Теперь Макрон оскорбляет всех мусульман, таким образом подвергая опасности жизни французских граждан по всему миру, давая террористам новую аргументацию в поддержку терактов. Культура — это не вседозволенность, а ограничения: чем выше культура, тем больше там ограничений.

Причем все видят, что над мусульманами издеваться можно, а есть неприкосновенные — это геи и негры.

Кадыров и муфтий Чечни называют Макрона пособником террористов. Очень "умно" миллионы мигрантов-мусульман к себе привлечь, а потом их оскорблять и удивляться, что они тебе голову будут резать.

Charlie Hebdo вообще похабный журнал. Наша культура не приветствует такой стиль. То есть уровень культуры у нас значительно выше, чем у французов на данный момент. Если у тебя хватает желания и сил кого-то не оскорблять, это о твоей культуре положительно говорит, нежели заявление о том, что я буду делать, что хочу, и плевать мне на последствия.

— Мы сосредоточились на Франции. А что с католической церковью в Южной Америке?

— В Южной Америки я неоднократно бывал. В Бразилии визуально гораздо больше протестантских храмов, чем католических. Конечно, остались такие кондово-католические страны, как Колумбия, но там не большинство населения проживает. Уже теряют корни:

Чили,

Аргентина,

Бразилия.

Главная база католической церкви — Латинская Америка — начинает рушиться. Католикам надо что-то делать. Путь либерализации совершенно неумный.

— Когда случилось похабное действо Pussy Riot в храме, говорили: не дай Бог для них, если бы они это сделали в мечети.

— У нас и в мечети такое сделают. И если их там убьют, даже порадуются постфактум, что еще "мученики" появились за свободу слова.

Их посадили и правильно сделали.

Был у нас художник Павленский. Когда ему выписали штраф 500 тысяч за поджог двери, он быстро уехал во Францию, где за такой же поджог ему уже 2 миллиона выписали штраф и в тюрьму посадили.

Несколько показательных процессов, и желающих так шутить резко меньше станет.

— Западные атеисты-либералы говорят: сотрите религию, и не будет проблем. Религия сама создает противостояние.

— Мой знакомый историк говорит, что от религии одни проблемы, поскольку она людей разделяет. Я с ним соглашаюсь и говорю, что надо уничтожить всё, что разделяет людей. Надо, чтобы люди:

болели за одну команду,

говорили на одном языке,

имели одну культуру,

голосовали за одну партию,

имели один цвет кожи,

имели одинаковый пол.

Тогда будет полный мир и единая стабильная масса.

— Путь к этому мы уже наблюдаем. Еще до миллениума французы запрещали звон колоколов в церквях, орган как символ христианской культуры.

— Это идёт с французской революции, когда безумные люди пришли к власти, устроили бойню и до сих пор считаются героями. Взятие Бастилии считать национальным праздником — это намек, какие ценности у людей, которые сознательно от значительной части своей истории и культуры отказались и заменили её безумными товарищами, которые друг друга и уничтожили.

К публикации подготовила Марина Севастьянова