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Автор Игорь Буккер

Католики в Германии ожидают компенсаций

Епископы Германии согласовали единую процедуру разовой выплаты компенсаций жертвам сексуального насилия, которое совершили католические священники.

Католики в Германии ожидают компенсаций

Пострадавшие от сексуального насилия клириков Римско-католической церкви по ходатайству должны получить компенсацию в размере до 50 000 евро. Немецкие прелаты согласовали единую процедуру признания жертвами изнасилований, которые произошли в лоне церкви. С 1 января 2021 года все пострадавшие от католических священников могут подать заявление на получение денежного пособия.

Гладко было на бумаге, да забыли про овраги

Как сказал председатель Конференции немецких епископов (DBK) Георг Бетцинг (Georg Bätzing), размер будущих пособий должен основываться на решениях государственных судов о денежных претензиях за причиненные страдания. Кроме того, как это уже делается, всем пострадавшим могут быть возмещены расходы на терапию или консультирование семейной пары. Однако в отличие от конгрегации епископов, независимая рабочая группа предложила выплачивать пострадавшим до 400 тысяч евро.

Один из епископов подчеркнул, что принимающий решение независимый орган будет определять размер выплаты в индивидуальном порядке. В него должны войти семь женщин и мужчин из области медицины, права, психологии и образования. Кроме того, они не имеют права работать в церковных учреждениях, следовательно, должны быть независимы и неподотчетны церковным иерархам.

До сих пор в 27 епархиях Германии не придерживались единого подхода, поэтому пострадавшие получали различные льготы. Подобная непоследовательность вызвала шквал критики.

Критика со стороны потерпевших

Представитель жертв сексуальных надругательств от некоммерческой организации Eckiger Tisch, которая напрямую занимается реабилитацией жертв насилия, Маттиас Катч (Matthias Katsch) заявил, что люди "боятся", что сильные мира сего могут придумать любые отговорки, чтобы избежать справедливого возмездия.

По словам Катча, 1 670 священнослужителей римско-католического духовенства в период с 1946 по 2014 год изнасиловали как минимум 3 677 несовершеннолетних. Число незарегистрированных случаев не поддается подсчету. Отдельные эксперты вообще называют астрономические цифры — до ста тысяч человек.

"Вот почему мы требуем, чтобы рекомендации независимой комиссии по сексуальному насилию от 2019 года, в которой эксперты рекомендовали компенсацию за боль и страдания в размере от 40 000 до 400 000 евро, были использованы в качестве основы для обсуждений между пострадавшими и епископами".

До недавнего времени пострадавшие от сексуального насилия со стороны клириков получали разные льготы в зависимости от места своего проживания. Представители жертв изнасилований, как Eckiger Tisch, недавно раскритиковали в пух и прах новые планы высшего духовенства Католической церкви Германии.

На прошедшем пленарном заседании Конференции немецких епископов, помимо компенсационных выплат, в центре внимания оказался процесс реформирования Церкви по четырем основным темам:

  • положение женщин в католической церкви;
  • сексуальная мораль в церкви;
  • взаимоотношение иерархов с властными структурами;
  • предписанный целибат (безбрачие) для католических священников.

Епископы также обсудили последствия пандемии для церковной жизни. Осеннее пленарное заседание в этом году вместо традиционных четырех дней из-за короновирусной инфекции продлилось всего три дня.

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Темы германия компенсации католическая церковь
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