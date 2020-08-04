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Автор Александр Шторм

Схимонах Сергий готовится отдать монастырь Украине

Религия

Скандальному схимонаху Сергию Романову могут объявить анафему, поэтому священник якобы ведёт переговоры с православной церковью на Украине. Его цель оформить передачу монастыря в собственность зарубежной церкви.

Ничем хорошим этот ход закончиться не может, поскольку это только усугубит раскол и дискредитирует российскую церковь.

По данным источников, знакомых с ситуацией, "Сергию нужно придать какой-то официальный статус своему приходу, иначе он постепенно растеряет сторонников и не сможет проводить обряды и собирать пожертвования. Во время переговоров украинцы пообещали ему сан епископа".

Отмечается, что в последнее время в Среднеуральском монастыре находится много влиятельных священников и паломников из Украины. Так что отец Сергий всерьёз готовится принимать прихожан уже в новом статусе.

Напомним, сама история перешла в стадию скандала после того, как Сергий предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса. В итоге он потерял священный сан, был обвинён в насилии над подростками (об этом сказали в фильме Ксении Собчак) и довел РПЦ до заявления, что он незаконно удерживает монастырь.

Изначально его настоятельницей была покинувшая заведение игуменья Варвара. Всего оттуда уехало 40 монахинь, священников и послушников. В Екатеринбургской епархии настаивают, что отец Сергий должен освободить монастырь.

Как пояснил пресс-секретарь Курганской епархии Михаил Насонов, количество оставшихся у Сергия почитателей трудно прогнозировать, поскольку зачастую люди не разбираются в канонах и богословских вопросах, им просто нравятся монастырь и батюшка.

Но есть фанатики, которые считают лишь одного Сергия "стоящим в истине".

Хотя на сегодня все таинства и обряды, которые совершает Сергий, "безблагодатны и участвовать в них верующим нельзя", подчеркнул Насонов. То есть крестить ребёнка с этим бывшим схиигуменом нельзя, придётся всю процедуру проводить заново.

Романов действительно может быть временно отлучён от церкви и даже предан анафеме (это наказание еще более строгое).

"Грех раскола — один из самых страшных, и Сергий идёт по очень скользкому пути… даже как мирянину ему будет запрещено причащаться Христовых Тайн вплоть до принесения публичного покаяния", — уточнил Михаил Насонов.

При этом такое наказание должен утвердить Патриарх, отметил эксперт. "В 1997 году был предан анафеме и лишен монашеского звания Филарет (Денисенко), тогда — глава раскольнического Киевского Патриархата. В 2008 году на Архиерейском Соборе из священного сана извергли еще одного раскольника — епископа Анадырского и Чукотского Диомида (Дзюбана), после чего его "звезда" очень быстро закатилась", — приводят СМИ слова Насонова.

Но идея с Украиной вряд ли сможет быть реализована с учётом того, что схимонах Сергий ранее уже проклинал Константинопольского патриарха Варфоломея (который незаконно даровал автокефалию ПЦУ). Именно поэтому Романов вряд ли перейдёт под его омофор.

Хотя… некоторые эксперты уверены, что Романов ради сохранения власти вполне пойдет на альянс даже с украинской церковью. При этом монастырь может перейти в собственность ПЦУ. Проблема в том, что монастырь не принадлежит Екатеринбургской епархии и выселить оттуда Сергия будет довольно сложно.

На сегодняшний день ПЦУ имеет несколько приходов в Подмосковье, Крыму и других местах в России, пояснил пресс-секретарь Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов.

Он добавил что приём раскольников из других церквей вызовет хаос. Если все будут принимать отлучённых друг от друга, это полностью дискредитирует церковь.

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Темы пцу томос анафема отец сергий раскол церкви схиигумен сергий отлучение от церкви среднеуральский монастырь
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