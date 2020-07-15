Гонения на христиан: чума мирового масштаба

Высший административный суд Турции принял решение вернуть музею Айя-София статус мечети, отменив указ первого президента Ататюрка от 1934 года о превращении собора Святой Софии, на тот момент мечети, в музей и запрете проводить в нем какие-либо богослужения. В 2018 году Верховный суд Турции отказался возвращать музею статус мечети, однако теперь, после того как с этой инициативой выступил президент Реджеп Эрдоган, суд пошел ему навстречу.

Глава Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии митрополит Иларион ожидаемо призвал турецкие власти не возвращаться в Средневековье, не менять статус Святой Софии призывает также ЮНЕСКО. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Турция должна учитывать всемирное значение собора, который остается "излюбленным мировым шедевром для туристов всех стран". Однако российский МИД посчитал, что подобное решение является внутренним делом Турции, и с этим трудно поспорить. Но трудно также не увидеть в инициативе турецкого лидера soft-версию одной из глобальных тенденций, суть которой состоит в маргинализации, дискриминации, изгнании и физическом истреблении христиан.

Этот зловещий, непостижимый в эпоху секуляризации и информационных технологий феномен был слегка "подморожен" пандемией коронавируса, как и другие политические тенденции "довирусных" лет. Не все, конечно. Никуда не делось экономическое соперничество США и Китая, принявшее форму политических обвинений и угроз, да и в самой Америке черное население встало на рога именно сейчас, когда для здоровья полезнее сидеть дома в режиме самоизоляции, а не грабить толпами магазины. Но это пройдет, тем более что накопившаяся массовая усталость от чего-либо, например, от пандемии, создает психологическую среду, благоприятную для протеста. А вот с угнетением христиан на Востоке и с исламизацией традиционного Запада все обстоит сложнее.

Преследование христиан во всем мире

Стоит отметить, что коронавирус не полностью парализовал движение в этом направлении. Так, в середине февраля мусульманская община канадского города Монреаль потребовала от городских властей исключить из меню школьного питания свинину, употребление которой запрещено в исламе и иудаизме. В ответ чиновники заявили, что не собираются идти на уступки исламу, поскольку религия — частное дело каждого, и дружески посоветовали мусульманскому населению одного из крупнейших городов Канады принять канадский образ жизни.

Это в безоблачной Канаде. А в Старом Свете в последние годы гости с Востока требованиями и декларациями не ограничивались. Вспомните леденящую душу историю о том, как в 2016 году двое вооруженных ножами мужчин захватили шестерых заложников в церкви города Руан на севере Франции. Перед тем, как полиция начала штурмовать церковь, они зарезали священника. Французская газета Le Point писала, что убитого кюре звали Жак Амель, ему было 86 лет. По данным издания, ворвавшиеся в церковь террористы кричали: DAESH (арабское название запрещенного в России "Исламского государства"). По некоторым другим данным, священник был не зарезан, а обезглавлен.

Согласно официальной статистике МВД Франции, в 2019 году в этой стране были и антихристианские акции (1052), и антисемитские (687), и антимусульманские (154). Вот что говорит генеральный секретарь Французской епископальной конференции Оливье Рибадо Дюма:

"Совершается множество грабежей: многие церкви грабят безнаказанно. Речь идет, без сомнения, о насилии против места отправления культа. Также существует бессердечный вандализм: в церкви и публичные места вторгаются, чтобы грабить и унижать".

Ничего подобного Франция не переживала со времен Революции 1789 года.

Справедливости ради стоит отметить, что не одним христианам в наши дни иногда приходится туго.

"Индуистское большинство в 1 миллиард человек подвергает репрессиям мусульманское меньшинство Индии. Светский Китай тысячами отправляет мусульман-уйгуров и казахов в концентрационные лагеря, чтобы искоренить их национальную идентичность и превратить в марксистских националистов", — пишет консервативный американский политолог, католик Патрик Джозеф Бьюкенен.

Однако именно христиане чаще других становятся добычей потрошителей.

О том, как живется христианам в некоторых мусульманских странах, дает представление прошлогодняя статья в канадской газете The Globe and Mail о чудесном избавлении от смертной казни гражданки Пакистана по имени Асия Биби.

"Пакистанская христианка Биби, с которой были сняты обвинения в богохульстве, приземлилась в Канаде" — под таким заголовком газета опубликовала статью корреспондентов Мишель Зилио и Салмана Фарукуи. В статье говорится о хеппи-энде истории пакистанки, которую обвинили в оскорблении ислама. Она была вынуждена провести 8 лет в камере смертников в ожидании казни, но в итоге ее оправдали под давлением мировых политиков. Ее преступление заключалось в предложении работницам фермы выпить воды из того же сосуда, из которого пила она сама, не будучи мусульманкой…

Преследования христиан принимают всемирный характер

В конце минувшего года журнал Forbes опубликовал статью "Признать факт преследования христиан во всем мире".

"Акты насилия, основанные на религии, множатся в мировом масштабе. Они включают в себя злодеяния, равносильные геноциду и преступлениям против человечности. Наряду с безжалостным ущемлением прав человека насилию подвергаются все религиозные группы (в особенности, религиозные меньшинства), однако в последние месяцы поступает все больше и больше сообщений о том, что преследования христиан принимают всемирный характер", — пишет автор статьи, британская правозащитница Ивелина Очаб. "В недавнем отчете, подготовленном епископом епархии Трюро для британского Министерства иностранных дел, говорится о "глобальном явлении дискриминации и физического насилия, иногда смертельного, которому подвергаются христианские дети, женщины и мужчины, зачастую принадлежащие к беднейшим общинам".

Исследования свидетельствуют о том, что число преступлений против христиан и градус нетерпимости к ним растут. В июне 2018 года эксперты исследовательского центра Pew Research Center отмечали, что в период с 2016 года христиане подвергались преследованиям в 144 странах мира.

"Согласно исследованию, христиане становятся наиболее гонимой религиозной группой, опережая по этому показателю ислам", — пишет Ивелина Очаб.

Она также приводит данные 2019 года международной правозащитной организации World Watch List об ужесточении гонений на христиан в 73 странах, которые затронули 245 миллионов человек. Годом раньше таких стран было 58, число жертв преследования составляло 215 миллионов. При этом в недавнем докладе "Гонимые и забытые", подготовленном Папской благотворительной организацией "Помощь нуждающейся Церкви", подчеркивается, что, несмотря на растущее число сообщений о преследованиях христиан за веру, эти факты "остаются малоизвестными".

Из этого правила есть исключения. Не так давно британский премьер-министр Борис Джонсон заявил:

"В свете растущего числа свидетельств о том, что христиане испытывают самые масштабные гонения, мы обратились к епископу Трюро с просьбой подготовить независимый доклад, позволяющий понять, насколько наша работа в этом направлении соответствует масштабам проблемы. Мы изучили и будем реализовывать содержащиеся в докладе рекомендации. Мы используем возможности Соединенного Королевства на мировой арене и программы финансирования для облегчения участи подвергающихся преследованиям людей".

В списке рекомендаций епископа Трюро, изученных британскими властями, — требование признать "феномен гонений на христиан". Епископ отмечает, что преследования христиан являются не одиночными фактами нарушения прав человека, а явлением глобального характера, требующим принципиального ответа, соответствующего остроте проблемы.

В ноябре минувшего года в Венгрии прошла конференция, посвященная гонениям на христиан, она собрала более 700 представителей разных стран, государственных и религиозных лидеров, экспертов и представителей гражданского общества для поиска решений.

"Существует много способов, с помощью которых государства могут помочь преследуемым христианам во всем мире, в особенности тем сообществам, которые находятся на грани истребления, — заключает Ивелина Очаб. — Однако полноценный ответ невозможен без признания того, что эти зверства являются явлением глобального характера".