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Автор Любовь Степушова

Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?

Религия » Диалог

Самым "мощным" решением Турции о статусе собора Святой Софии было бы возвращение ее православным для служения. Может ли Владимир Путин этому решению поспособствовать_ рассказывает религиовед Вильям Шмидт.

Святая София — символ мощи христианского мира, покоренного исламом

В Турции ждут решения президента Реджепа Эрдогана по поводу "возвращения" собору Святой Софии статуса мечети. Сейчас это музей.

Как сказал в прямом эфире программы "Точка зрения" директор Центра религиоведческих и этнокультурных исследований РАНХиГС Вильям Шмидт, этим шагом Эрдоган решает свои политические задачи, в том числе в рамках проведения политики пантюркизма.

Эксперт рассказал, что Собор — это святыня христианского мира, канонический храм православной культуры, и все православные страны, получая автономию от Константинополя, "пытались поставить у себя его копию".

"Это, например, София Киевская, Новгородская, Полоцкая", — напомнил Вильям Шмидт.

В основе Собора лежит куб, накрытый сферой, он символизирует собой Вселенную. Человек демонстрирует этим Богу, что он способен к богопознанию и организации миропорядка под Божественным началом. Собор — это символ мощи христианского мира, сказал религиовед.

Когда османы завоевали Византию, Софийский храм оказался в инославной среде. Но Сулейман Великолепный не превратил Собор в казарму, а сделал главным культовым сооружением исламского мира. В исламе главное культовое сооружение — кааба, — тоже квадратной формы. Многие каабы архитектурно копируют Софию, отметил Вильям Шмидт, например все мечети в Чечне построены по типу Софийского собора.

"Турки гордятся тем, что приобщили этот храм к своей вере, они по своей традиции его переосвятили и хотят восстановить его как культовое сооружение", — сказал Вильям Шмидт.

Мистический смысл потери христианами Святой Софии

В этом праве им не откажешь,  а почему исламский мир стал хранителем этой святыни, говорит одно из преданий.

"Оно гласит, что христиане настолько стали невнимательны к Духу Божьему, что Бог попустил переход Софии во владение мусульман. Это такое наказание христианам, что их главный храм отдан на содержание иноверцам" — отметил религиовед.

Почему Россия не реагирует?

На намерения Стамбула остро отреагировали греки, и на уровне Церкви, и на уровне государства. В Русской Православной Церкви (РПЦ) высказали озабоченность, однако со стороны воцерковленного в православии президента России Владимира Путина никакой реакции не последовало, хотя геостратегические интересы РПЦ здесь очевидны.

По мнению Вильяма Шмидта острая реакция Греции связана с тем, что Греческая Республика официально является православным государством. В России же Церковь от государства отделена, кроме того, что архитектурного "образа Софии" в "московских приделах нет". Можно было бы предполагать что подобным будет главный храм Вооруженных сил в Кубике, но этого не случилось.

"Я не думаю, что Путин должен остро реагировать на эту историю, он аккуратный и вменяемый человек и не будет ее разогревать. Эрдоган дал поручение проработать этот вопрос, он понимает, что вопрос об изменении статуса Софии будет принимать международное сообщество, потому что речь идет о мировом достоянии. Если же этот вопрос будет вынесен на обсуждение в ООН, то тогда Путин там будет иметь полное право высказаться", — сказал эксперт.

"Мощно" возвращать не мечеть, а православный храм

По словам эксперта, лучшим решением было бы не превращение Святой Софии в мечеть, а возвращение ей статуса православного храма.

"Это был бы мощный шаг, который бы оценило мировое сообщество. Это подчеркнуло бы цивилизационную ответственность Турции, улучшило бы межрелигиозный диалог и отношения Турции с православными странами, сняло бы идеологические исторические противоречия между народами. Вполне вероятно, что это будет сделано, когда наша цивилизация повзрослеет и поднимется на более высокий культурный уровень", — отметил он.

И такие шаги в традициях ислама, так, Сулейман Великолепный после разрушения Иерусалима помогал отстроить Храм Господень, напомнил Вильям Шмидт.

По его словам, турецкий народ может продемонстрировать силу своего духа и сказать, что "это святыня ваша, нам нечего делить, пожалуйста, служите", и тому же патриарху Костантинопольскому, Варфоломею, будет предложено переехать в Софию из Фанара.

"Известно, что все религии движутся как встречные поезда и их колея никогда не пересекается, но сосуществовать они могут — в рамках светского гражданского законодательства", — резюмировал Вильям Шмидт.

Справка. Софийский собор возводился в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана, который решил увековечить славу Константинополя. Именно здесь происходили все первые православные Соборы, здесь, оказавшись как бы "между небом и землей" послы князя Владимира приняли решение, что православие больше подходит для Руси. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переосвящен в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году собор был включен в состав памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Темы православие вильям шмидт владимир путин любовь степушова программа точка зрения собор святой софии в стамбуле
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