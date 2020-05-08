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Автор Александр Шторм

В РПЦ спорят - освящать ли ядерное оружие?

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В Русской Православной Церкви идет активное обсуждение того, допустимо ли освящать оружие массового поражения. К слову, полемика эта идет уже с прошлого года.

На днях на сайте Межсоборного присутствия появился документ под названием «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга». В этом документе говорится о том, что поскольку оружие массового поражения может привести к неопределенному количеству жертв, в том числе и среди мирного населения, то следует от практики освящения таких вооружений (а речь в первую очередь идет о ядерных ракетах) отказаться.

Дискуссия, к слову продолжается и сейчас, и в внутри самой Церкви есть, как сторонники, так и противники подобной точки зрения.

К примеру, протоиерей Дмитрий Смирнов, который ранее возглавлял отдел по взаимоотношениям Церкви и армии, заявил, что «Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников. Мы хоть и освящаем ядерное оружие, но это оружие мира: мы в отличие от Америки никогда его не используем и не хотим использовать. Это орудие устрашения тех, кто нас хочет уничтожить, о чем они сейчас, особенно в XXI веке, открыто говорят».

Руководитель миссионерского отдела Валуйской епархии, протоиерей Алексий Чаплин высказался в том духе, что «смысл освящения оружия в том, что Церковь благословляет его употреблять для защиты Отечества и ближних".

А вот запрет на освящение определенного вида оружия свидетельствует, что церковь считает его употребление греховным. И если, как было указано в начале разбираемого документа, ранее святые отцы убийство на войне «не вменяли в убийство», то после принятия данного документа все, кто связан с употреблением неблагословленного оружия, будут причастны к смертному греху убийства.

То есть становится невозможным служение православного христианина в современной армии, где личное оружие (которое разрешается освящать) давно не имеет решающего значения».

И здесь, наверное, стоит несколько подробнее изучить историю вопроса.

Действительно, чинопоследования, которые благословляют христианское воинство на оборонительную войну против врагов есть - и их немало. Больше того, с течением времени количество их только росло. Были они и в Византии, и, естественно на Руси.

Чин "благословления воинских оружий" в Церкви есть, и практикуется. И спор не о том, отказаться ли от этого чинопоследования вовсе, а о том, применительно к какому оружию использовать.

Сторонники отказа от освящения ядерного оружия напирают на то, что этим чином чисто исторически благословлялось личное оружие солдат.

Тут все понятно, вот враги, которые вооружены, от них нужно защищаться с оружием в руках и защищать свою Родину. Более того, есть версия, что поскольку освящались сабли и кортики, то речь шла об оружии «в символическом смысле», как о неких сакральных атрибутах воина.

Кстати, в Сети действительно довольно сложно найти примеры того, как в дореволюционной России освящалось хоть что-то похожее на оружие массового поражения с «неопределенным количеством жертв».

Однако, есть история пермской «Царь-пушки». Не той, что в Москве и не стреляла ни разу, а созданной в 1869 году. Это было действительно впечатляющее 20-дюмовое оружие. С тяжелыми снарядами, существенным радиусом поражения и действовала она тоже по принципу «неопределенного количества жертв».

Так вот, эту пушку, когда её отлили в Перми священник освящал тем самым чином благословения  воинских оружий.

Что касается текста самого чина, то, там тоже если и есть символика, то вполне себе понятная.

В этом чинопоследовании говорится, например о том, чтобы Господь благословил щит и меч воина, но при есть и слова про врагов, чтобы Господь помог побороть этих самых врагов, «и да будут как прах, пред лицом ветра».

Ну, то есть, чтобы Бог обратил врагов в буквальном смысле в пыль. И да, сразу стоит оговориться, православные - ни разу не пацифисты. Концепция войны в христианстве очень проста: «не убий - не значит не защити».

Но ядерное оружие - отдельная история. Если оно действительно будет применено, то без жертв среди мирного населения не обойдется никак. Однако, тут все же есть нюанс - он в том, что Россия ядерное оружие не применяла.

И подобного рода молебен над ядерными ракетами действительно можно трактовать, как просьбу к Богу, чтобы не возникло никогда ситуации для реального применения этого самого оружия.

Потому, что в том же "чине на благословление воинских оружий", есть и просьба к Богу о том, чтобы враги повернули вспять, бежали в страхе, постыдились и посрамились. То есть, в идеале, отступили вообще без войны. И только потом уже говорится об «обращении в прах», как о финальной, крайней мере.

В общем, дискуссия на данную тему продолжается, но последнее слово, думается за епископатом и Синодом РПЦ, ну, или, если тема вызовет действительно большой резонанс, то и за Архиерейским Собором.

Впрочем, в любом случае, церковь от благословения армии на оборону Отечества и от освящения как минимум личного ворожения отказываться не собирается. 

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Темы рпц священники православие христианство ядерные ракеты ядерное оружие патриарх кирилл освящение оружия оружие массового поражение
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