Священнослужитель проклял светские и церковные власти

Сейчас большинство тем, которые обсуждаются в СМИ и социальных сетях, связаны с карантинными мерами, которые предпринимаются властями в борьбе с COVID-19.

Подчиняясь эстетике дискуссий о том, круглая Земля или плоская, граждане вступают в споры о реальности пандемии. Немало людей полагают, что коронавирус — ловкий инструмент для манипуляции обществом.

Ссылка в Биробиджан

Во время проповеди 25 апреля 2020 года настоятель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов) проклял всех авторов идеи о закрытии храмов для прихожан из-за пандемии COVID-19:

"Наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн… Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию забыть Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга. Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!"

Ссылать сторонников необходимости режима самоизоляции вполне в духе трендов сталинского времени. Большая удача, что схиигумен не стал упоминать о дыбе и других способах определить предтечей Антихриста. В этом плане священнослужителю оппонирует сам Иисус Христос (Нагорная проповедь, Евангелие от Матфея):

"Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить".

Бунт отца Сергия

Отец Сергий призвал "выходить на улицу, не боясь полиции и Росгвардии, садить картошку", чтобы избежать голода. Такое мнение и у мирян не редкость.

Собственно, никто и не запрещает гражданам перебираться на дачные участки и коротать время самоизоляции за посадкой картошки. Не возьмусь оценивать эффективность введенной пропускной системы в ряде регионов России, но возможность приобщиться к земледелию пока еще остается.

Отец Сергий рассказал о желании церковных и светских властей определить граждан России в "электронный лагерь сатаны". Посетовал, что людей "беззаконно сажают на самоизоляцию" и при этом "мирскую больницу ставят выше церкви, которая исцеляет все болезни".

Возможно, схиигумен никогда и не пользовался медицинской помощью. Хотя наличие у него очков все-таки намекает, что утрату необходимых диоптрий ему все же компенсировали офтальмологи.

Отец Сергий несколько самонадеянно утверждает, что кто-то "забыл Бога". Это, конечно, смело заявить, что он знает больше, чем сам Христос. В Нагорной проповеди (Евангелие от Матфея) Иисус недвусмысленно предостерегает:

"Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные… Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие".

Обязаны подчиниться

Противоречивые посылы прихожанам неудивительны. Хотя, казалось бы, приверженность "генеральной линии" у представителей Церкви должна была бы быть консолидированной.

В советской армии замполиты мне рассказывали, что вооруженные силы — некий срез общества, в котором представлены практически все мировоззренческие, ментальные, поведенческие, национальные и смысловые течения. Там я узнал, что, оказывается, комсомолец может ударить комсомольца, а торжество идеологической парадигмы о дружбе народов сильно преувеличено.

Вероятно, Церковь тоже не однородна и у священнослужителей есть свои личные представления о христианстве. Возможно, именно подобные противоречия и становятся триггером различного рода внутрицерковных конфликтов, которые не только смущают паству, но и иногда приводят к расколу.

Напомню, патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от похода в храмы на Пасху и молиться дома. Правда, официального закрытия храмов для прихожан не было и праздничные службы шли своим чередом. Тем не менее глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион обратил внимание, что призывы патриархии игнорировать нельзя:

"Когда некие священники в Москве распространяли видеоролики, говоря о том, что призыв патриарха — это всего лишь его пожелание: вы можете прислушаться, а можете не прислушаться…, то я с этими благоглупостями категорически не согласен!"

Церковь несет потери

Можно было бы говорить о фейковости пандемии, если бы не реальная загруженность российской системы здравоохранения и не гибель граждан, в том числе и священнослужителей.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались священнослужители Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве протодиакон Евгений Трофимов (61 год) и сам настоятель храма протоиерей Александр Агейкин (48 лет). В настоящее время борются с недугом несколько священнослужителей Елоховского собора:

протоиереи Михаил и Борис;

иереи Виктор, Константин и Алексей;

цветочница Фотинья;

алтарник Сергей;

протодиакон Николай (часто служил с патриархом Кириллом).

В Нижегородской области закрыт на карантин Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. В пресс-службе уточнили:

"Среди сестер, проживающих на территории монастыря, имеются случаи простудных заболеваний. Есть сестры, у которых диагностировано воспаление легких и подтвержден коронавирус (COVID-19) в начальной стадии заболевания. Все заболевшие сестры изолированы и находятся в монастырском медицинском центре под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь".

Проверка на "слабо"

Список пациентов и врачей, которых забрал коронавирус, к сожалению, множится. COVID-19 не так еще хорошо изучен, как бы того хотелось медикам. На этом фоне призывы игнорировать объявленные властями ограничительные меры — все-таки не самая продуктивная идея.

Так, недавно, в том числе и из-за суждений священнослужителей-нигилистов, жители московского Бутово погожим вечером решили коллективно нарушить режим самоизоляции и высыпали на улицу.

Граждане отметили праздник непослушания танцами и активным общением. Чем закончится большая перемена в самоизоляции, покажет время, но в московском регионе медики констатируют увеличение тяжелых пациентов, которым требуется серьезная помощь.

Я как-то беседовал с одним священнослужителем как раз на тему противоречий и экспериментального вольнодумства в Церкви. Интересовался, как так случается, что некоторые посылы священнослужителей и даже иерархов РПЦ иногда противоречат гуманистическим началам и даже основам христианства. На что он мне ответил, что судить их не след, а "там" потом со всех спросится по делам их.

Возможно, схиигумен Сергий не сильно следит за церковной жизнью или мирской. Не слышал и об ушедших из-за коронавируса в мир иной священнослужителях. В этой связи все-таки с проклятиями стоило бы быть поосторожнее.

От бесшабашности и воинствующего невежества никакая "мирская больница", ни стены храма не защитят, если сам человек не предпримет несложные профилактические действия. По поводу экспериментов с проверками Бога "на слабо" отцу Сергию стоило бы напомнить слова Иисуса Христа: