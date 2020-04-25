Храм Воскресения Христова украсят портретом Сталина

Строительство храма Воскресения Христова к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне близится к своему завершению.

Вовсю идут отделочные работы, установлены витражи и создаются тематические мозаики. Причем весьма неожиданные по содержанию. Если, конечно, не обнулять историческую правду об уничтоженных во время сталинского террора граждан страны, в том числе и священнослужителей.

Визуализация ратного подвига

На сайте, посвященном строительству культового сооружения в парке "Патриот", говорится, что храм строится в честь ратных подвигов русского народа во всех войнах, в которых принимала участие Россия. Будь то имперское прошлое или в составе Советского Союза.

На стенах храма будут визуализированы в мозаичных панно героические личности, которые обеспечивали победу русского оружия, в частности:

президент России Владимир Путин;

председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;

председатель Государственной думы Вячеслав Володин;

секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев;

директор ФСБ Александр Бортников;

министр обороны Сергей Шойгу;

начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Все-таки картина выглядит несколько незавершенной. По идее, список могли бы дополнить и другие героические государственные деятели нашего времени — руководители парламентских партий:

Дмитрий Медведев

Геннадий Зюганов

Владимир Жириновский

Сергей Миронов

На одном из панно заметна надпись "Крым наш!". На другом панно запечатлен парад Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года, и на нем изображены герои Великой Отечественной войны — красноармейцы и военачальники, включая и Иосифа Сталина.

Фейк оказался правдой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал журналистам, что он не был в курсе креативного художественного решения внутреннего убранства храма и на тот момент не знал, насколько эта информация соответствует действительности.

Тут мы с Дмитрием Песковым впервые оказались одинаково информированы. Я тоже до последнего надеялся, что появившиеся сообщения:

грубый фейк;

циничная провокация международного закулисья;

очередной виток информационной войны;

что-то вырванное из контекста;

выходка русофобов, которые только и ждут, чтобы вбить клин в общественное согласие и стабильность.

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин подтвердил:

"Это не фейк, эта сравнительно небольшая композиция в общем огромном объеме действительно находится внутри храма".

Сталинским курсом

В экспертном совете РПЦ посчитали приемлемым мозаичное изображение в главном храме Вооруженных сил России руководства страны и Иосифа Сталина. Председатель совета протоиерей Леонид Калинин объяснился:

"Да, правда, в композиции "Бескровное присоединение Крыма" изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция "Парад Победы" создавалась аутентично — по фотографии. На ней в кадре на заднем плане Верховный главнокомандующий советской армией в 1941–1945 годы Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы".

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской патриархии епископ Клинский Стефан (Привалов) в свою очередь уточнил:

"С точки зрения, согласуется ли с канонами Русской православной церкви — дело в том, что в этом храме есть сюжетные моменты, когда изображают воинов Великой Отечественной войны, воинов 1812 года, партизан. Это в принципе — вещь допустимая".

Протоиерей Леонид Калинин признался, что не все члены экспертного совета РПЦ были единодушны в решении запечатлеть в храме Божьем товарища Сталина:

"Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится, может быть, у многих родственники репрессированы были несправедливо, в том числе и у меня. Но из истории страницу эту вырвать мы не можем и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому скрепя сердце мы это сделали".

Собственно, никто и не заставляет вырывать страницы из истории. Напротив, стоило бы раскрыть все страницы и предъявить их гражданам, чтобы они смогли с ними ознакомиться и не выборочно, как это делается сейчас. Важно и обратить внимание, что речь идет не об экспозиции в историческом музее или интерьере клуба ветеранов системы ГУЛАГ, а о храме Воскресения Христова.

Искажение исторической правды

Жаль, что все-таки несколько отступили от исторической правды и не запечатлели в мозаике основателей Красной армии Владимира Ульянова-Ленина и Льва Троцкого. Явным упущением выглядит и отсутствие мозаичного портрета члена Государственного комитета обороны, участника парада Победы 1945 года, маршала Советского Союза Лаврентия Берии.

А так серп и молот на витражном ордене Отечественной войны гармонично вписались в художественный образ единства Коммунистической партии Советского Союза и Русской православной церкви. Так, глядишь, и откроется реальная перспектива канонизации товарища Сталина.

Есть робкая надежда, что движение по особому пути все-таки не приведет к мутации русского православия в конъюнктурную конструкцию, отвечающую текущим идеологическим трендам. Смешение смыслов в стране перманентного когнитивного диссонанса может выступить еще одним катализатором разрушающих процессов.

Веками же проверено, что разруха начинается в мозгах. Не у всех же может получиться совместить исторические противоречия и тем более оправдать смысловые инновации.

Отчего-то вспомнились стихи Владимира Высоцкого (опущу одно четверостишие, чтобы ненароком не попасть под статью):