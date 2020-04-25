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Америка поставила себя против всех
Автор Василий Амирджанов

Храм Воскресения Христова украсят портретом Сталина

Религия

Строительство храма Воскресения Христова к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне близится к своему завершению.

Вовсю идут отделочные работы, установлены витражи и создаются тематические мозаики. Причем весьма неожиданные по содержанию. Если, конечно, не обнулять историческую правду об уничтоженных во время сталинского террора граждан страны, в том числе и священнослужителей.

Визуализация ратного подвига

На сайте, посвященном строительству культового сооружения в парке "Патриот", говорится, что храм строится в честь ратных подвигов русского народа во всех войнах, в которых принимала участие Россия. Будь то имперское прошлое или в составе Советского Союза.

На стенах храма будут визуализированы в мозаичных панно героические личности, которые обеспечивали победу русского оружия, в частности:

  • президент России Владимир Путин;
  • председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко;
  • председатель Государственной думы Вячеслав Володин;
  • секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев;
  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • министр обороны Сергей Шойгу;
  • начальник генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Все-таки картина выглядит несколько незавершенной. По идее, список могли бы дополнить и другие героические государственные деятели нашего времени — руководители парламентских партий:

  • Дмитрий Медведев
  • Геннадий Зюганов
  • Владимир Жириновский
  • Сергей Миронов

На одном из панно заметна надпись "Крым наш!". На другом панно запечатлен парад Победы на Красной площади, который состоялся 24 июня 1945 года, и на нем изображены герои Великой Отечественной войны — красноармейцы и военачальники, включая и Иосифа Сталина.

Фейк оказался правдой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетовал журналистам, что он не был в курсе креативного художественного решения внутреннего убранства храма и на тот момент не знал, насколько эта информация соответствует действительности.

Тут мы с Дмитрием Песковым впервые оказались одинаково информированы. Я тоже до последнего надеялся, что появившиеся сообщения:

  • грубый фейк;
  • циничная провокация международного закулисья;
  • очередной виток информационной войны;
  • что-то вырванное из контекста;
  • выходка русофобов, которые только и ждут, чтобы вбить клин в общественное согласие и стабильность.

Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации РПЦ протоиерей Леонид Калинин подтвердил:

"Это не фейк, эта сравнительно небольшая композиция в общем огромном объеме действительно находится внутри храма".

Сталинским курсом

В экспертном совете РПЦ посчитали приемлемым мозаичное изображение в главном храме Вооруженных сил России руководства страны и Иосифа Сталина. Председатель совета протоиерей Леонид Калинин объяснился:

"Да, правда, в композиции "Бескровное присоединение Крыма" изображены те лица, которые непосредственно принимали решение о присоединении Крыма. А композиция "Парад Победы" создавалась аутентично — по фотографии. На ней в кадре на заднем плане Верховный главнокомандующий советской армией в 1941–1945 годы Иосиф Сталин. Художественный совет считает эти изображения абсолютно уместными, отображающими историческую правду, из которой произвольно нельзя вырывать страницы".

Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московской патриархии епископ Клинский Стефан (Привалов) в свою очередь уточнил:

"С точки зрения, согласуется ли с канонами Русской православной церкви — дело в том, что в этом храме есть сюжетные моменты, когда изображают воинов Великой Отечественной войны, воинов 1812 года, партизан. Это в принципе — вещь допустимая".

Протоиерей Леонид Калинин признался, что не все члены экспертного совета РПЦ были единодушны в решении запечатлеть в храме Божьем товарища Сталина:

"Не всем это нравится, в том числе и членам художественного совета не всем нравится, может быть, у многих родственники репрессированы были несправедливо, в том числе и у меня. Но из истории страницу эту вырвать мы не можем и не отдать память тому человеку, который во многом служил этой Победе, мы тоже не можем. Поэтому скрепя сердце мы это сделали".

Собственно, никто и не заставляет вырывать страницы из истории. Напротив, стоило бы раскрыть все страницы и предъявить их гражданам, чтобы они смогли с ними ознакомиться и не выборочно, как это делается сейчас. Важно и обратить внимание, что речь идет не об экспозиции в историческом музее или интерьере клуба ветеранов системы ГУЛАГ, а о храме Воскресения Христова.

Искажение исторической правды

Жаль, что все-таки несколько отступили от исторической правды и не запечатлели в мозаике основателей Красной армии Владимира Ульянова-Ленина и Льва Троцкого. Явным упущением выглядит и отсутствие мозаичного портрета члена Государственного комитета обороны, участника парада Победы 1945 года, маршала Советского Союза Лаврентия Берии.

А так серп и молот на витражном ордене Отечественной войны гармонично вписались в художественный образ единства Коммунистической партии Советского Союза и Русской православной церкви. Так, глядишь, и откроется реальная перспектива канонизации товарища Сталина.

Есть робкая надежда, что движение по особому пути все-таки не приведет к мутации русского православия в конъюнктурную конструкцию, отвечающую текущим идеологическим трендам. Смешение смыслов в стране перманентного когнитивного диссонанса может выступить еще одним катализатором разрушающих процессов.

Веками же проверено, что разруха начинается в мозгах. Не у всех же может получиться совместить исторические противоречия и тем более оправдать смысловые инновации.

Отчего-то вспомнились стихи Владимира Высоцкого (опущу одно четверостишие, чтобы ненароком не попасть под статью):

"Нет, ребята, все не так. Все не так ребята…"

Темы вов храм крым мозаика день победы иосиф сталин владимир путин
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