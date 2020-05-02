Координатор православных активистов прокомментировал закрытие храмов

Координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осуждает запрет отстоять службу на Пасху. Он рассуждает о Боге, последнем царе и будущем нашей России.

"Сорок сороков": QR-коды придумали сатанисты

Читайте начало интервью:

— Как вы оцениваете ситуацию с закрытием храмов?

— Я оцениваю, что подсвечники, которые любят ходить на Пасху и стоять рядом с митрополитами, с епископами в епархиях, проявили свое истинное лицо и показали, что они никакие не православные христиане, а циничные ханжи. Я имею в виду тех руководителей регионов, которые позакрывали в своих регионах храмы. Аргументировали закрытие храмов тем, что якобы люди воспримут православных христиан как рассадников коронавируса, если они пойдут в храмы. У русского народа есть хорошая поговорка: без меня меня женили.

Не нужно за православных христиан решать, что для них лучше. Вы храмы вашего общества потребления для жующего человека не закрыли. Вы молились Богу или думали, как это тупое стадо православных христиан верит какому-то непонятному для вас Богу? То, что вы закрыли храмы, этим доказали, что вообще ничего не понимаете ни в России, ни как она была создана, ни как родился этот народ. Вообще ничего не понимают ни Собянин, ни Воробьев. У них одна задача карьерного роста: быть политиками и руководителями.

У меня вопрос к господину Собянину. Объясните обыкновенному русскому человеку, чем согнанные в московское метро многие сотни тысяч отличаются от в разы меньшего количества дисциплинированных православных христиан, которые готовы были разместиться на службах в храмах согласно санитарным нормам и подготовили свои храмы, для того чтобы там была организована служба? Чем эти православные христиане отличаются от того, что вы сделали с москвичами в метро ради введения QR-кода? Ничем.

Знаете, какая была удивительная история. Я наблюдал, как СМИ стали быстро реагировать на ту ситуацию в метро. Я прочитал в новостной ленте: то ли главный иммунолог, то ли главный инфекционист, или в какой-то лаборатории главный Никифоров сказал, что после этого столпотворения в метро опасности увеличения количества зараженных нет никакой. Оказывается, в замкнутых пространствах… Вот был лайнер в Японии, кажется, "Бриллиантовая принцесса", с которого не дали сойти пассажирам. Там коронавирусом заболело только 20%.

Когда им нужно, коронавирус не такой страшный!

А когда касается православных христиан, оказывается, главным рассадником коронавируса должны были стать в России храмы на Пасху. Честь и хвала тем губернаторам, тем мэрам, которые не закрыли свои храмы, которые понимают, что Господь не оставит свой народ! Поверьте, никакой бы беды для России, если бы Пасху люди отпраздновали в храмах, не было. И обидно, когда я смотрю кадры, что в Белоруссии люди в храмах встречают Пасху, а ведь это тоже часть русского народа. На Украине люди Пасху встречают в храмах!

— Не везде в России храмы были закрыты.

— Я больше того скажу, что даже там, где были закрыты храмы… Мы составили петицию президенту Путину, прося сказать руководителям тех регионов, которые закрыли храмы, чтобы они при соблюдении санитарных норм эти храмы открыли. И собрали 45 тысяч подписей под этой петицией за три дня. Мы даже написали в социальных сетях, что этой великой пасхальной ночью из разрозненных православных индивидуалистов наконец-то родился православный народ, потому что многие люди ради того, чтобы встретить Пасху с живым Христом, перелезали через заборы, искали щели в калитках.

Я могу расстроить тех губернаторов, которые закрыли храмы. В ваших губерниях и городах люди праздновали Пасху. Они пробирались через черные ходы, но для них встреча со Христом гораздо важнее, чем все ваши цифровые концлагеря.

— Если бы был Бог, были бы такие беды, как война, голод?

— Конечно, были бы. Я вам больше скажу. Когда Господь создавал человека, он его не обласкал после грехопадения, а наказал. Ною представители общества потребления того времени тоже не верили. Он 70 лет строил ковчег. Все ходили у виска крутили, говорили, что человек не от мира сего. А Ной-то оказался прав.

Что ваша религия за 2000 лет сделала? Господин хороший, вы живете в 2020 году от рождества Христова. Вы живете в христоцентричной цивилизации. До 988 года Русь, тогда даже Руси не было, а Киевское княжество под князем Владимиром, это были разрозненные славянские племена, которые друг друга резали, устраивали набеги. И только с принятием Христа мы стали превращаться в единый народ. Результат наших православных предков вы видите воочию вокруг себя. Мы сейчас проедаем их наследие. Мы уже сократились от тех завоеваний наших православных предков, которые они достигли к расцвету священной Российской империи. В итоге мы еще и расчеловечиваемся. Отказавшись от Бога, превращаемся в QR-коды.

Что сделает новая религия? Верьте в цифрового бога, который вам наляпает на руку и в голову QR-код, потом через вакцину вам еще чипов жидких натолкают. Будут вас утилизировать после 65 лет, когда вы функционал не будете выполнять, как в стойле корова не выполняет — ее на тушенку отправляют, а вас будут там утилизировать каким-то другим способом. Генная инженерия сатанистов-глобалистов, одним из ярких представителей которых является Билл Гейтс, для сокращения народонаселения тоже все подготовила. Через клонирование или через суррогатных матерей будут выводить человека служивого.

Мы превратили две парадигмы под названием благополучие и комфорт в религию общества потребления. Ради благополучия и комфорта мы готовы отринуть многие вещи, которые для наших предков были невозможны, потому что наш ценностный ряд базировался на Новом Завете. Он ради нас пошел на мученическую смерть на кресте. Вот ему я верю. А не ученым, которые создают атомные бомбы, коронавирусы…

— Аппараты искусственной вентиляции легких создают, строят космические корабли.

— Среди моих знакомых множество ученых, которые православные христиане. Но когда мы делаем самоцелью не человека, а его благополучие и комфорт, тогда определенные люди, считают, что пора бы подсократить человечество. Семь с половиной миллиардов для Земли слишком много. Где там карманная Грета Тунберг? Как она с трибуны ООН сказала: "Вы украли у нас будущее!" Вот Грета Тунберг, наверное, попадет в будущее, а для многих животных в стойле это будущее не предусмотрено. Оператор компьютерной ЭВМ отключит вас через чипы от жизнеобеспечения, и вас утилизируют в пластиковые контейнеры.

У нас есть все возможности, чтобы нас не оцифровали, чтобы мы свои многодетные семьи (если мы перестанем рожать детей — будущего у нашей страны нет) воспитывали не в бетонных коробках, а создавали общины на земле, строили одноэтажную Россию. Создавать возможности, чтобы новые технологии служили не для того чтобы человека поработить, а для того, чтобы раскрывать его лучшие качества, чтобы человек имел возможности не превратиться в жующее животное, а имел возможность наследовать Царствие Небесное.

Давайте Россию строить для людей! Давайте возвращаться на землю! Давайте создавать наши малоэтажные поселения. Вы не узнаете Россию. Мы опять станем крестьянской христианской Россией. Счастья без Христа не бывает, потому что только Христос дает возможность человеку к жизни вечной. Об этом многие люди, которые уже стоят на последней ступеньке жизни, вспоминают. Множество людей приходят к Богу, заболев раком или какой-то неизлечимой другой болезнью. Приглашают батюшку, чтобы он их исповедовал и причастил.

Господь Россию не оставит. Он всегда ею управлял и управляет.

Даже когда погиб мученической смертью наш царь-батюшка, когда всю семью под нож пустили, так вот даже тогда Господь не оставил. Он послал державную икону. И царица небесная управляла нашей землей. Русский человек никогда не будет животным в этой ферме. Я не за всех говорю. Некоторые превратились в Иванов не помнящих родства. Много у нас манкуртов в последнее время развелось, которые Россию называют "Рашкой" и которые хотят "отсюда свалить". Пусть они валят и там существуют, как животные. А мы хотим на своей земле остаться и выполнить заповеди Божьи и заповеди наших великих предков.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер