Православные активисты предлагают альтернативу современному урбанизму

Координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин предлагает строить совсем другую Россию, в которой человек может оставаться человеком, а не бессловесной тварью под навязанным нам цифровым кодом.

«Сорок сороков»: QR-коды придумали сатанисты

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— В паспортах, в ИНН, во многих документах проставлены цифры. В современном технократичном обществе уже недостаточно Петр, сын Ивана, как раньше было в деревнях.

— Мы призываем к тому, чтобы нас идентифицировали по паспортам. Подходит ко мне полицейский: "Представьтесь, пожалуйста". — "Андрей Борисович Кормухин". — "Меня ваше имя не волнует". — "Вот мой паспорт, где написано, что я Андрей Борисович Кормухин, вот моя фотография, вот моя прописка". — "Меня интересует ваше цифровое имя". Вот в чем принципиальный вопрос. В паспорте мы не отказываемся от своего имени. Номер в паспорте — это номер паспорта, а не номер человека. А нам предлагают отказаться от имени в пользу цифры. И теперь я должен буду говорить не о том, что я Кормухин Андрей Борисович, а теперь я должен буду говорить, что QR-код такой-то. Как прежде в концентрационных лагерях. Или сейчас в пенитенциарной системе.

— Я смотрю на свой QR-код. Действительно, имени нет, но когда я подавала заявку, я писала свое имя.

— Конечно. Они должны идентифицировать, от кого заявка на этот QR-код пришла. Для них принципиально и для всей этой сатанистской системы как раз принципиально добровольное желание человека отказаться от своего имени в пользу цифрового имени для того, чтобы он мог осуществлять свои какие-то жизненные интересы, чтобы получить комбикорм.

Говорят: "Хочешь комбикорм? Вот тебе цифровой идентификатор. Не хочешь комбикорм — до свидания!" Мы сейчас начинаем большой проект общины "Сорок сороков".

Мы хотим покидать города, которые превратились в бесовское отродье. Посмотрите, какой крах потерпела связанная с урбанизацией история. Во что в итоге эта урбанизация вылилась, мы видим. Люди, которые сейчас в четырех стенах сидят, в этих камерах цифрового концлагеря, и не могут на улицу выйти, не могут с детьми погулять. Кстати, хочу, используя повод прямого эфира, выразить солидарность и сожаление, потому что я многодетный отец, у меня большая семья. Если честно, я не представляю, как сейчас многодетные семьи находятся в четырех стенах этих бетонных коробок, когда с собачкой погулять можно, а с детьми — нельзя.

В начале было Слово

— На самом деле, удивительная ситуация, когда поехать к своим родителям тоже проблема, а вот волонтеры — могут. Чужие люди могут помочь твоим родителям, а ты почему-то — нет.

— Это привет из цифрового концлагеря. И закрытие храмов на Пасху — из этой же истории. Вы говорили о предотвращении заболеваемости и заботе о населении. Что же господин Собянин так о населении не заботился до коронавируса? Что же больницы и больничные койки повсеместно по всей Москве сокращал? И вдруг вспомнили о населении, когда QR-коды нужно было вводить. Для меня происходящее сейчас многое открыло. Счастье, когда человек живет полной жизнью, когда он знает не то, что ему через средства массовой информации дозировано пытаются в голову вбить, а когда он знает, что мир состоит не из одной лишь формулы дважды два равно четыре, а немножко из других смыслов. И не только цифр, но и слов. "В начале было Слово, и Слово было Бог".

А они нам хотят это понятие подменить, что в начале была цифра, она теперь будет вами управлять. Нет, ребят, с нами так не получится. Только если отстреливать, убивать, репрессировать.

— Много комментариев к тому, что вы говорите. Говорят, что вы предложите какую-то альтернативу: убежать в лес из городов, создать какую-то свою жизнь. Мы не можем остановить прогресс.

— Мы не говорим, что должны убегать. Мы предлагаем строить другую Россию. Тридцать лет идет расчеловечивание человека. К чему привела эта политика, мы все видим прекрасно. Русский народ сотнями тысяч в год вымирает. Я допускаю, что мы вымираем большими темпами. Я не говорю про поощрение абортов и про все остальное, за что наша государственная машина двумя руками. Патриарх сколько к ним обращался, говорил: хотя бы из системы ОМС выведите аборты. Они все равно не хотят вывести. В ходе этой цифровой вакханалии они показали, что им на людей, по большому счету, все равно. Мы предлагаем не уходить в леса. Мы — самая большая, самая богатая ресурсами страна в мире. У нас есть возможность реализовать проект одноэтажной или малоэтажной России. У нас много земли. У нас много выдающихся ученых, врачей и так далее, и тому подобное. Давайте уходить из этих муравейников на землю. Давайте уходить из этих городов, в которых нас собрали, чтобы там нас убить. В итоге, нас там всех соберут, как в стойле. В камерах заключат.

Есть положительные результаты от этой вакханалии. 50% людей не испытывают каких-то затруднений, работая на удаленке. И работодатели говорят, что люди нормально работают. А что мешает человеку, вместо того чтобы сидеть в бетонном могильнике, жить на своей земле в доме, где он каждый день выходит на улицу и видит вместо соседнего дома деревья, лес, поля, речки и все остальное? Что мешает? Давайте! Хватит нам сидеть в этой урбанизированной, сатанинской парадигме.

Плюсы и минусы удалённой работы с точки зрения россиян

Плюсы % респондентов Минусы % респондентов Самостоятельное управление рабочим временем 79% Не хватает общения с коллегами и начальством по рабочим вопросам 43% Не нужно тратить время и деньги на проезд до рабочего места 75% Карьерный и профессиональный рост сильно ограничены 35% Можно работать из любой точки мира 64% Дома много отвлекающих бытовых вопросов 34% Можно работать на нескольких работах одновременно 47% Мало обратной связи от руководителей, коллег и сотрудников 29% Можно совмещать с другой деятельностью: материнство, учёба и др. 45% Отсутствует корпоративная культура в компании, и её не хватает 29% Меньше отвлекающих факторов, потому что нет коллег рядом 44% Для меня минусов нет 23% Можно создать любое рабочее место, которое будет нравится 44% Проблемы с тайм-менеджментом, прокрастинация 13% Нет дресс-кода 36% Приходится обустраивать рабочее место самостоятельно, в том числе, покупать технику и канцелярию 5% Остаётся больше времени на семью и друзей 32% Нет ни одного плюса 2%

Вот мы запустили большой проект — община "Сорок сороков". Мы призываем не в лес уходить, а создавать большие общины-агломерации, чтобы мы сами могли воспитывать своих детей не в этой болонской системе, где из детей делают дебилов, а в системе российского дореволюционного и советского образования, где существовало много хороших стандартов. Пришли глобализаторы, придумали высшие школы экономики, где люди, уличенные в содомии, пишут для наших детей школьные стандарты. В итоге делают из них людей, боящихся коронавирусов и всего остального.

Чему нас учит семья и школа

— Рано или поздно мы все умрем. Если вы верите, что вы обезьяны, мне вас жалко, потому что вы дрожите над своей внешней оболочкой. Мне, человеку верующему, не страшно, потому что это внешняя оболочка. Создавший нас Господь сказал: "Из чего я вас создал, в то вы уйдете". Для меня важнее человек внутренний. Тот самый, который хочет своих детей обучать вечным ценностям, а не как, пройдя по головам, достигнуть личностного роста. В российской дореволюционной и в советской системе образования из наших детей учителя растили героев. В Советском Союзе мы учились на примере Зои Космодемьянской, Вали Котика, Лени Голикова. Нас учили быть готовыми своей жизнью пожертвовать ради других.

Чему сейчас учат в школах? Учат, чтобы человек стал личностью. А что такое личность? Личность — тот, который может по чьим-то головам пройти, чтобы стать президентом банка. В обществе потребления такому скажут: "Молодец, чувак, круто поступил! Учись у него, ученик". В программе Соловьева был видеоролик с одним из братьев Ковальчуков. Директор Курчатовского центра Михаил Ковальчук говорил здравые вещи. Россия достойна другого мироощущения и мироизмерения.

Мы должны прекратить быть обществом цифровых рабов. Мы — общество, где человек может остаться человеком.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер