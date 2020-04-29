Лидер движения "Сорок сороков" предрекает чудовищную будущность

Лидер движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин в беседе с главным редактором "Правды.Ру" Инной Новиковой подымает очень важные моральные вопросы: отказа от заповедей Господа и наследия предков, превращения человека как "венца природы" в оцифрованное животное или в узников концлагеря.

«Сорок сороков»: QR-коды придумали сатанисты

— Вы сказали, что для вас самоизоляция — радостное событие. Это путь к счастью. Я хочу попросить вас прокомментировать такое заявление.

— Любые испытания, которые посылает нам Господь, православный христианин воспринимает через призму божьего промысла, поэтому для нас и пустые храмы при схождении огня, и при пасхальной службе в Храме Христа-Спасителя — это, безусловно, повод для того, чтобы задуматься, что мы делаем что-то не то в нашей жизни. Многие связывают это с пророчествами Иоанна Богослова апокалиптических времен. По крайней мере, ипостасных точно.

Счастье не в количестве денег и не в реализации своего личностного роста. Счастье — в элементарных маленьких ценностных вещах, которые вечны для любого человека: семья, дети, будущее. Для православного человека нет большего счастья, чем быть с живым Христом. И Пасха как раз символ, квинтэссенция этого счастья.

Самоизоляция — проверка на вшивость

Встречая эту болячку, которая накрыла весь мир во время Великого поста, Россия оказалась как раз перед этим ценностным выбором, чтобы многие люди задумались. То общество потребления, которое мы с вами строили последние тридцать лет, переформатируя все ценностные ориентиры, заложенные нашими великими предками на протяжении многих веков, в этом обществе потребления нивелировались.

Уходило на периферию понятие

любви,

дружбы,

взаимопонимания,

взаимовыручки.

На первый план выходили такие ценностные категории, как

богатство,

успешность,

карьера,

возможность поехать отдохнуть за границу и так далее, и тому подобное.

Венец природы или тварь дрожащая?

Вся система образования, культуры, экономики была рассчитана именно на эти ценностные характеристики, а не на любовь и дружбу. Поэтому сейчас самоизоляция и проверяет нас: мы остались наследниками наших великих предков, которые создали нашу страну? Они все-таки, напомню, одну шестую часть суши освоили. И нет такого уникального опыта ни у одного народа, как у нашего. Или мы все-таки будем после выхода из этой истории пытаться опять строить это бесчеловечное, расчеловеченное общество, которое мы с вами строили на протяжении последних 30 лет?

Все очень опасные штучки, которые как раз проявились в ходе коронавируса, когда нас хотят загнать в цифровой концлагерь, пересчитать всех по головам, превратить нас в жующих животных, с одной стороны, сильно напрягает, с другой стороны — радует.

По крайней мере, начинает нам показывать звериный оскал общество будущего, где человек будет занимать не то место, которое было для него определено Господом Богом. Господь Бог определил место человека как венца природы. То есть мы должны были быть хозяином земли, природы, которую нам Господь доверил в управление.

Но вот какие-то мировые элиты, возможно, и российские, приступили к реализации этого плана в России. Они почему-то решили, что контролировать людей нужно через цифровизацию, через чипизацию, через вакцинацию. И они приступили к осуществлению этого плана как раз во время этой так называемой пандемии, которая пандемией не является.

По крайней мере, в России она точно до сих пор не является пандемией. То количество заболевших и та смертность ничего общего с пандемией или с эпидемией не имеет никакого отношения.

— Ждать, когда заболевание приобретет большие размеры, наверное, не стоит. На самом деле очень много недовольных системой QR-кодов, цифровизацией. А как можно иначе контролировать большие массы людей?

— Эта система не нова.

Ее придумали мировые сатанисты, которые продвигают в мире тему расчеловечивания человека, с нивелированием такого вечного института, как семья. Именно они придумали однополые браки. Именно они устраивают по всему миру гей-парады. Возможно, в лабораториях, которые финансировал Билл Гейтс, данный коронавирус мог быть разработан.

Они навязывают позицию, что мир перенаселен, что нужно сокращать народонаселение. Из 7,5 миллиардов нужно оставить один миллиард. Теорию мальтузианскую мы с вами все прекрасно знаем. И они в открытую это говорят, уже ничего не стесняясь.

Коронавирус дал повод "Большому брату"

Почему бы на фоне массового психоза не провернуть операцию цифровизации, когда человека контролируют? Когда я занимался сельским хозяйством, наблюдал, как создают современные фермы. Это не те фермы, которые мы помним, когда в детстве приезжали в деревню и видели гуляющих по лугам коров с пастухом, а новые фермы, где коровы нигде не гуляют. Им привозят комбикорм и они стоят с бирками. К ним подсоединен компьютер, который отслеживает их функционал. Когда функционал у коровки хороший, она кушает комбикорм. Когда функционал становится плохим, коровку отправляют на тушенку.

Если человек не считает, что он модифицированная копия обезьяны, а если он живет в цивилизации, которая считает, что он венец природы, и то, что Господь предназначил ему совсем другой жизненный путь, этот человек не хочет быть отцифрованным. Он не хочет, чтобы за ним следил "Большой брат", чтобы он называл его не по имени, каким наделяет человека Господь Бог во время крещения, а какой-то цифрой, которая ему присваивается вместо имени.

Вы знаете, в Освенциме, в Бухенвальде людям присваивали цифры и номера. Насколько я знаю, на Нюрнбергском трибунале эта цифровизация и кодификация людей была осуждена и признано одним из чудовищных проявлений фашистской Германии.

Мой дед в 1943 году погиб в Белоруссии, в тех чудовищных боях под Оршей, за то, чтобы я, его внук, жил как человек. Как Гитлер вытатуировал цифры на руке, так и мы будем вас теперь называть: не Андрей, Инна, Вася, Петя, а QR-код номер такой-то. Они показали свое звериное лицо. Без коронавируса они не могли это себе позволить, потому что люди чувствовали себя в обществе потребления такими свободными, горделивыми.

И вот теперь людей загнали в их квартирки, где они сидят, дрожат и боятся, как бы не заболеть и не умереть. Им говорят: "Ребята, чтобы вы не заболели, мы вас оцифруем. Будете ходить строем в нашем цифровом концлагере. Высылайте свою заявку, что вы готовы вступить в наш цифровой концлагерь. Там вы будете по стойке смирно при каждом чихе, когда мы будем за вами следить, будем вас отслеживать и отправлять на какие-нибудь работы или еще что-нибудь, если вы не будете выполнять то, что мы вам скажем".

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер