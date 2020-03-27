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Автор Любовь Степушова

Протоиерей рассказал, почему РПЦ не согласна с властями Петербурга

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Почему Русская Православная Церковь отказывается выполнять распоряжение властей о запрещении посещения храмов мирянами, рассказал настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы, протоиерей Александр Агейкин.

ПАТРИАРХ О КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Не по Сеньке шапка

В четверг правительство Санкт-Петербурга с 28 марта по 5 апреля запретило "посещение физическими лицами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и религиозного персонала указанных религиозных организаций".

Правовое управление Московской патриархии сочло незаконным это постановление, поскольку такие запреты могут быть наложены только федеральным законом, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской Православной Церкви (РПЦ).

"Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания может быть ограничено в целях защиты здоровья граждан только Федеральным законом (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ; п. 2 ст. 3 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"). Иные акты органов власти (включая акты органов власти субъектов РФ и муниципальных органов) не могут ограничивать свободу совести и свободу вероисповедания, включая право граждан посещать религиозные объекты в целях участия в богослужениях, поскольку такие акты не имеют статуса Федерального закона", — говорится в сообщении.

В России запрет всегда не для всех

Как сказал "Правде.Ру" настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы, протоиерей Александр Агейкин законодательное собрание и губернатор Петербурга в решительных выражениях пытаются ограничить посещение религиозных объектов, и не только православных, "за исключением тех священнослужителей и религиозного персонала религиозных организаций, которым они делают снисхождение".

Каждый решает сам

Отец Александр отметил, что основываясь на разъяснении церковных властей, руководители православных храмов теперь сами могут принимать решения.

Например, "наместник собора Александра Невского заявил, что не намерен подчиняться тем ограничениям, которые пытаются ввести законодательные собрания города". Это, по его словам, неразумные действия городских властей, которые вносят недоумение или создают искусственное противостояние среди верующих.

"Понятно, что власти исходят из принципов заботы о гражданах, но в нынешних условиях, когда работает городской, общественный транспорт, просто ограничивать людей в возможности молитвы и участия в таинствах неразумно", — сказал протоиерей.

Церковь не противостоит государству

Это не противостояние Церкви и государства, продолжил он, это действия Церкви по:

  • снятию напряженности в обществе,
  • предотвращению паники,
  • профилактике открытого противостояния в обществе.

"Люди напуганы, они не понимают, как им себя вести. Пастырь должен объяснять, вразумлять и поддерживать, укреплять, быть на стороне людей, и дать им возможность самим принять взвешенное ответственное решение", — отметил настоятель Богоявленского собора.

"Каждый из мирян должен для себя выбрать, чего держаться:

  1. быть ему дома, пребывать в домашней молитве,
  2. либо иметь возможность молиться в храме, быть участником в таинстве, но с полным сознанием всей опасности и своей ответственности", — сказал отец Александр.

Онлайн-служба в Православии не заменяет участия

Онлайн-служба, продолжил он, не заменяет участия, потому что в храме люди не зрители, а участники познания благодати Божией.

"Это что самое главное отличие православия от других религиозных концессий. Мечети — это не храм, это дом молитвы и слушание священного писания. Синагога — это тоже дом молитвы, общих собраний, слушаний священного писания. В православном храме совершается не просто молитва, а совершается тайнодействие, в котором мы не зрители, не слушатели, не учащиеся, а полноценные участники вместе со своим архипастырем или пастырем ", — сказал настоятель Елоховской Церкви в Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг предложил москвичам воздержаться от посещения религиозных объектов. В тот же день рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции отказалась ограничивать доступ в храмы.

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Темы православие коронавирус санкт-петербург александр беглов александр агейкин
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