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Автор Любовь Степушова

Представители религиозных конфессий России рассказали о Боге в Конституции

Религия » Диалог

Представители всех религиозных конфессий в России приветствовали включение в Конституцию упоминание о Боге.

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Православные: Россия строилась с верой в Бога

Как сказал "Правде.Ру" настоятель Богоявленского кафедрального собора в Елохове города Москвы, протоиерей Александр Агейкин, "как священник я всегда буду за то, чтобы имя Божие упоминалось везде и всюду".

А как гражданин он доволен констатацией "торжества некой правды".

По словам протоиерея, Конституция — это есть фиксация исторической правды и правды нравственной. Имеется в виду, что "российская государственность строилась верой людей, которые имели некую мотивацию, вдохновение, укрепляющее и двигающее их, это в первую очередь вера в Бога".

"Вера — это основополагающая добродетель человечества и не только в православном контексте. Поэтому здесь нет никакой узурпации, что верующие передавили неверующих. Если человек отрицает Божие существо, то в Конституции это не констатируется, а констатируется вера в Бога. Мы упоминаем о том, что Бог сопутствовал созиданию этого государства. И если ты не согласен, то улыбнись", — сделал вывод Александр Агейкин.

Мусульмане: Всевышний — будет хорошо для всех

Со своей стороны председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев отметил, что мусульмане абсолютно не против (упоминания Бога в Конституции).

"Христиане называют Богом, мы — Аллахом. Если сказать Всевышний, будет хорошо для всех. Поэтому мы не против. Бог один у всех", — сказал Исмаил Бердиев для "Правды.Ру".

Иудеи: у Бога много имен, но Он один

По мнению представителя иудейской веры, главного раввина России Адольфа Шаевича, иудеи одобрили идею, "присоединившись к большинству" на межрелигиозном совете.

"Мы, представители разных направлений, имеем в виду, называя Бога разными именами, одного и того же Бога. Поэтому особо такой нет принципиальной разницы. У Бога много-много имен. Это никак не отражается на вероисповедании", — сказал раввин.

Буддисты: каждый Бога понимает по-своему

Как пояснил "Правде.Ру" заместитель главы Буддийской традиционной сангхи России, настоятель храма в Санкт-Петербурге "Дацан Гунзэчойнэй" лама Буда Бадмаев, в буддизме Бог — это высокий, духовный, нравственный вечностный идеал, который относится к классу живых существ.

"Богов много — они обладают огромной мощью, способностями и управляют определенными процессами", — сказал лама.

Но в буддизме нет Создателя, продолжил он, потому что это противоречит закону постоянства и вечности.

"Вечность — это безначальность, бесконечность, безвременность, неделимость, то есть единство — это все природа вечности. И когда мы говорим о природе вечности, то она никем не создана. Если Создатель существует, то значит, еще куча других создателей может существовать. Это просто логично. Это связано именно с философским, логическим понятием явлений", — сказал Буда Бадмаев.

"Пусть напишут "Бог". Каждый в этом случае осознает все по-своему. Мы будем понимать это по-своему, а другие будут понимать по-своему. Ничего страшного для нас в этой идее нет", — заключил настоятель буддистов.

С инициативой внести в Конституцию упоминание Бога выступил в начале февраля патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия не потеряет статус светского государства с принятием этой поправки.

Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента поправки к проекту об изменении Конституции 2 марта. Среди них была поправка к ст. 67 Основного закона, которая содержит слова:

"Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, признает исторически сложившееся государственное единство".

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 3 марта рекомендовал нижней палате принять внесенную президентом России Владимиром Путиным поправку к Конституции, которая предусматривает упоминание Бога.

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