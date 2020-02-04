Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции

Общественный ажиотаж, вызванный грядущими изменениями в Конституции Российской Федерации, не смогла проигнорировать и Русская православная церковь.

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От лица самой многочисленной религиозной конфессии России выступил с предложениями патриарх Кирилл и призвал к дискуссии в обществе.

Не поминай всуе

На праздновании 11-летия своей интронизации патриарх Кирилл предложил внести свои поправки в Конституцию России. Его слова процитировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда:

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят".

Глава РПЦ уточнил, что он говорил не только о православных верующих, но и о представителях других религиозных конфессий России. Патриарх Кирилл обратил внимание, что вера в Бога — возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Глава РПЦ задался вопросом:

"Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?"

Слона и не приметили

Действительно, в тексте гимна Российской Федерации присутствует процитированная главой РПЦ фраза о Боге. Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов полагает, что поправка не противоречит основному закону страны, и напомнил о статье 14, главы 1 (Основы конституционного строя) Конституции РФ, которая гласит:

Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Депутат поддержал патриарха Кирилла, который не стал уточнять, о каком именно Боге идет речь, и заметил, что, по его мнению, формулировка о Боге как некой абстракции допустима и полирелигиозна. Однако весьма сомнительно, что глава РПЦ имел в виду Перуна или Ярило.

Гимны от Сталина до Бога

История отечественных гимнов на музыку Александра Александрова на слова постоянного автора Сергея Михалкова (текст гимнов СССР 1943 и 1977 годов написан им в соавторстве с Эль-Регистаном) продолжила, по сути, религиозную преемственность главной патриотической песни страны.

В 1943 году Ленин "нам путь озарил", Сталин "вырастил на верность народу", а в 1977 году весь массив заслуг перед Родиной был закреплен за вождем мирового пролетариата. По сути, созданные образы явились смысловым продолжением гимна Российской империи. Разница лишь в персоналиях, чей уровень обожествления был ничуть не меньше в понимании верных партийцев.

Текст гимна России, принятый в 2001 году, сообщил, что наша страна — "хранимая Богом". Возможно, что после принятия изменений в Конституцию РФ второй шанс на некое переосмысление получит и сочинение Алексея Львова 1833 года — "Боже, царя храни!"

Призыв к дискуссии

Примечательно, что патриарх Кирилл предложил провести дискуссию по своей идее поправки в основной закон страны. Конструктивный разговор всегда предпочтительнее медийного ощущения всенародного обсуждения и имитации влияния граждан на конечный результат. Хотя вполне вероятно, что процесс может пройти по схеме, открытой Виктором Черномырдиным — "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Безусловно, в Российской Федерации православных верующих или относящих себя к таковым по формальным внешним признакам — большинство. Помимо представителей традиционных религиозных конфессий, существуют ведь и атеисты, которые, как и депутат Госдумы Михаил Емельянов, называют Бога абстракцией.

Не уверен, что упоминание о Боге в Конституции Российской Федерации будет положительно оценено внерелигиозным сообществом. Примечательно, что идейные атеисты со своей стороны не стали предлагать близкую их мировоззрению поправку в основной закон с фиксацией тезиса, что "Бога нет".

Аварийная защита

Перспектива внедрения в Конституцию оттенков клерикализма может отрицательно сказаться на общественном согласии в стране и привести к нежелательным последствиям. Примерно к таким же, которые девальвировали идеологическую парадигму КПСС и разрушили СССР как государство — уж слишком много стало партии в жизни граждан.

Смысловую нагрузку третьей заповеди "Не поминай имени Господа Бога твоего всуе!" пламенные ленинцы тогда не догадались адаптировать и применить как аварийную защиту от перенасыщения общества идеологической составляющей. Возможно, это получится у нынешних представителей РПЦ и они не повторят фатальных ошибок, которые приводили к фиксации трагических страниц в истории России.

Это вовсе не означает, что мнение РПЦ не должно быть изучено. Важно, чтобы конечный результат согласовывался с основами конституционного строя России, который вроде бы изменять пока не собираются, и, желательно, со здравомыслием. Все-таки основной закон страны — не та бумага, которая обязана все стерпеть.