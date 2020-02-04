Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции

Религия

Общественный ажиотаж, вызванный грядущими изменениями в Конституции Российской Федерации, не смогла проигнорировать и Русская православная церковь.

Зачем Путин меняет конституцию? Крутаков о СКРЫТЫХ МОТИВАХ президента

От лица самой многочисленной религиозной конфессии России выступил с предложениями патриарх Кирилл и призвал к дискуссии в обществе.

Не поминай всуе

На праздновании 11-летия своей интронизации патриарх Кирилл предложил внести свои поправки в Конституцию России. Его слова процитировал глава Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом Владимир Легойда:

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят".

Глава РПЦ уточнил, что он говорил не только о православных верующих, но и о представителях других религиозных конфессий России. Патриарх Кирилл обратил внимание, что вера в Бога — возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность. Глава РПЦ задался вопросом:

"Если в гимне может быть "Хранимая Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?"

Слона и не приметили

Действительно, в тексте гимна Российской Федерации присутствует процитированная главой РПЦ фраза о Боге. Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов полагает, что поправка не противоречит основному закону страны, и напомнил о статье 14, главы 1 (Основы конституционного строя) Конституции РФ, которая гласит:

  1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
  2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Депутат поддержал патриарха Кирилла, который не стал уточнять, о каком именно Боге идет речь, и заметил, что, по его мнению, формулировка о Боге как некой абстракции допустима и полирелигиозна. Однако весьма сомнительно, что глава РПЦ имел в виду Перуна или Ярило.

Гимны от Сталина до Бога

История отечественных гимнов на музыку Александра Александрова на слова постоянного автора Сергея Михалкова (текст гимнов СССР 1943 и 1977 годов написан им в соавторстве с Эль-Регистаном) продолжила, по сути, религиозную преемственность главной патриотической песни страны.

В 1943 году Ленин "нам путь озарил", Сталин "вырастил на верность народу", а в 1977 году весь массив заслуг перед Родиной был закреплен за вождем мирового пролетариата. По сути, созданные образы явились смысловым продолжением гимна Российской империи. Разница лишь в персоналиях, чей уровень обожествления был ничуть не меньше в понимании верных партийцев.

Текст гимна России, принятый в 2001 году, сообщил, что наша страна — "хранимая Богом". Возможно, что после принятия изменений в Конституцию РФ второй шанс на некое переосмысление получит и сочинение Алексея Львова 1833 года — "Боже, царя храни!"

Призыв к дискуссии

Примечательно, что патриарх Кирилл предложил провести дискуссию по своей идее поправки в основной закон страны. Конструктивный разговор всегда предпочтительнее медийного ощущения всенародного обсуждения и имитации влияния граждан на конечный результат. Хотя вполне вероятно, что процесс может пройти по схеме, открытой Виктором Черномырдиным — "Хотели как лучше, а получилось как всегда".

Безусловно, в Российской Федерации православных верующих или относящих себя к таковым по формальным внешним признакам — большинство. Помимо представителей традиционных религиозных конфессий, существуют ведь и атеисты, которые, как и депутат Госдумы Михаил Емельянов, называют Бога абстракцией.

Не уверен, что упоминание о Боге в Конституции Российской Федерации будет положительно оценено внерелигиозным сообществом. Примечательно, что идейные атеисты со своей стороны не стали предлагать близкую их мировоззрению поправку в основной закон с фиксацией тезиса, что "Бога нет".

Аварийная защита

Перспектива внедрения в Конституцию оттенков клерикализма может отрицательно сказаться на общественном согласии в стране и привести к нежелательным последствиям. Примерно к таким же, которые девальвировали идеологическую парадигму КПСС и разрушили СССР как государство — уж слишком много стало партии в жизни граждан.

Смысловую нагрузку третьей заповеди "Не поминай имени Господа Бога твоего всуе!" пламенные ленинцы тогда не догадались адаптировать и применить как аварийную защиту от перенасыщения общества идеологической составляющей. Возможно, это получится у нынешних представителей РПЦ и они не повторят фатальных ошибок, которые приводили к фиксации трагических страниц в истории России.

Это вовсе не означает, что мнение РПЦ не должно быть изучено. Важно, чтобы конечный результат согласовывался с основами конституционного строя России, который вроде бы изменять пока не собираются, и, желательно, со здравомыслием. Все-таки основной закон страны — не та бумага, которая обязана все стерпеть.

Темы рпц бог церковь конституция патриарх кирилл
Актуальная аналитика
Религия
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
США и Канада. Новости и аналитика
В России и в мире: справедливость - понятие растяжимое
Новости спорта
Скандал в легкой атлетике: чего хотят спортсмены от ВФЛА?
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
У больной коронавирусом китаянки родился здоровый ребенок
Из-за закрытия Китая могут возобновить чартерные рейсы в Египет
В горах Сочи открылся новый "снежный" маршрут
В Баренцевом море протестировали ЗРК "Полимент-Редут"
В джунглях Таиланда открылся отель с прозрачными номерами-пузырями
Макрон вступился за Польшу перед Россией
На ВДНХ в Москве состоится праздник зимних видов спорта
В Сергиевом Посаде девушка проломила подруге голову бейсбольной битой
Москва получила 118 млрд рублей от компаний с благоустроенных улиц
Фактически "пустые": Польша купила F-35 без вооружения
Последние материалы
У больной коронавирусом китаянки родился здоровый ребенок
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
В России и в мире: справедливость - понятие растяжимое
Из-за закрытия Китая могут возобновить чартерные рейсы в Египет
В горах Сочи открылся новый "снежный" маршрут
В Баренцевом море протестировали ЗРК "Полимент-Редут"
В джунглях Таиланда открылся отель с прозрачными номерами-пузырями
Макрон вступился за Польшу перед Россией
На ВДНХ в Москве состоится праздник зимних видов спорта
В Сергиевом Посаде девушка проломила подруге голову бейсбольной битой
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Василий Амирджанов Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции Василий Амирджанов Петр Фадеев Стивену Кингу стало страшно в Facebook Петр Фадеев Игорь Буккер Как Сталин заставил Мао уважать себя Игорь Буккер
Комментарии
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан
Матвиенко призвала не устраивать травлю грубым чиновникам
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Путин поддержал идею разрешить студентам преподавать в школах
Оценены шансы Белоруссии стать частью России
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Шнуров высмеял Прилепина и его партию "За Правду"
Народные средства против мигрени
Лукашенко: Москва подняла скандал из-за визита Помпео в Минск
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Эксклюзив: жительница Китая рассказала, как они живут с коронавирусом
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ