Русская Православная Церковь вносит изменения в правила крещения

Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 26 декабря заявил о внесении изменений в правила крещения.

Об этом сообщается на сайте patriarchia.ru.

Был рассмотрен вопрос о разработке в Межсоборном присутствии документа «О возможности принятия Крещения с сохранением национального имени». Изучив проблематику вопроса, комиссия по церковному просвещению и диаконии пришла к выводу, что сложившаяся в Русской Православной Церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других Поместных Православных Церквах, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской Православной Церкви не содержит имен всех святых, прославленных Поместными Православными Церквами.

Кроме того, было отмечено, что, согласно библейской традиции, наречение имени новорожденному младенцу являлось прерогативой родителей.

Комиссия также отметила, что не существует препятствий к принятию в таинстве Крещения имени в ином, чем привычное, национальном звучании (к примеру: Иоанн - Джон; Иоанна - Жанна), а также к участию в таинствах с этим именем, в тех случаях, когда человек носил имя в данном звучании до крещения или когда был крещен с именем в таковом звучании.

Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов, говорится в документе.

Предложен проект решения Священного Синода, который постановил: "обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного - по усмотрению родителей - наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из Поместных Православных Церквей».Также Священный Синод подчеркнул недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других Поместных Православных Церквей (или имена в иных национальных звучаниях).

Синод также постановил, что "при крещении или присоединении к Православной Церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах Поместных Православных Церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

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